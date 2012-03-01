芬兰议会通过第二轮希腊救助计划 2012年03月01日 在芬兰议会通过对希腊1300亿欧元的第二轮救助计划之前，德国和荷兰议会在本周早些时候已批准了这一新的救助计划

英国修改税法以堵住银行避税漏洞 2012年03月01日 据英国财政部预计，追缴的税款总额将超过5亿英镑（约合8亿美元）。尽管避税并不违反英国当前法律，但根据英国银行业“税务行为准则”，英国银行业承诺不参与避税行为