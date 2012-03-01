- 2012年03月01日在芬兰议会通过对希腊1300亿欧元的第二轮救助计划之前，德国和荷兰议会在本周早些时候已批准了这一新的救助计划
- 2012年03月01日报告显示，个人消费开支增加、企业增加库存是去年第四季度经济增长大幅提速的主要原因。而美国个人消费开支和非居民住房固定投资数据上调等是当季美国国内生产总值数据整体向上修正的主要原因
- 2012年03月01日但他表示，捷克在未来有可能签署欧盟“财政契约”。捷克执政党目前正在就捷克签署这一条约的立场进行协商。内恰斯说，政府必须明确该条约是否涉及权力从国家层面转移到超国家层面的问题
- 2012年03月01日据英国财政部预计，追缴的税款总额将超过5亿英镑（约合8亿美元）。尽管避税并不违反英国当前法律，但根据英国银行业“税务行为准则”，英国银行业承诺不参与避税行为
- 2012年03月01日截至2月29日，今年以来新基金发行数量为41只，与去年同期持平；已成立的新基金共有11只，为去年同期新基金成立数量的44%
- 2012年03月01日地处大中城市的政府机关、国有大型企业、收益良好的事业单位，成为眼下“好工作”的代表，赫然排在热门求职榜的前列
- 2012年03月01日严格控制公租房的住房标准，以40平方米的小户型为主，满足基本居住需求。
- 2012年03月01日ST九发公告，2月28日公司股东沈仁荣与於彩君签署了《股份转让协议》，约定转让沈仁荣持有的公司股票2250万股，转让价格1.18亿元
- 2012年03月01日2月份开放式主动型股基整体平均收益率为7.44%，一改1月2.1%的跌幅，打了一场扭亏为盈的翻身仗。而2月份上证综指上涨5.93%，主动型股基整体跑赢大盘
- 2012年03月01日“财产申报制度在近阶段难以实现突破，只能说现在正在准备阶段。”“没有中央的支持，在法理上和政治上是难以实现的”。
- 2012年03月01日明确指出将继续强化资本充足性的刚性约束，对偿付能力不足的公司、处于警戒区域的公司、核心资本金不符合法律规定的公司，坚决采取督促公司增加资本金、缩减业务规模、缩减费用等监管措施
- 2012年03月01日成霖股份从2010年三季度开始就出现亏损，加上此次已经连续亏损了五个季度。
- 2012年03月01日九三学社还建议对地方政府债务实施动态监控，并将其纳入领导干部政绩考核内容。
- 2012年03月01日1月银行间债券市场发行债券1867.5亿元，同比下降50.4%。截至1月底，债券市场托管量为22.1万亿元
- 2012年03月01日隔夜回购利率跌至2.60%，创逾7个月新低；7天回购利率重返3.5%关口下方。鉴于未来到期资金增加、财政存款或下降，市场预计3月银行体系流动性或维持适度宽松
- 2012年03月01日原来出台调控政策是因为房价高涨，现在这一状况已经不存在了。
- 2012年03月01日地方政府还贷二级公路的建设和还本付息的资金压力渐渐显现出来。最近一段时间，很多地方都提出，希望国家能够给予地方政府还贷二级公路免息政策
- 2012年03月01日2月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月回升0.5个百分点。
- 2012年03月01日社保基金自去年中开始，多次减持多只内银股，最近一次为上月八日，于场内减持工行（01398）及中行（03988），涉及金额合共约1.53亿元。
- 2012年03月01日虽然2月份信贷有所增长，但是1-2月份信贷投放总量属于近几年比较低的水平
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