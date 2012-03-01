- 2012年03月01日就广电总局电影局一则内部文件中关于“电影票优惠价拟不得低于7折”一事，国家发改委反垄断局已找到电影局等相关当事单位了解情况
- 2012年03月01日参与此次活动的企业主们都表示，希望省民间组织管理局作为行业协会的登记管理机构，能够尽快查清真相，使协会回到忠实履行自己宗旨和章程，为会员单位服务、促进行业快速有序发展的角色上来
- 2012年03月01日尽管业界争议不断，港交所（00388.HK）昨天发布全年业绩时表示，将于今年3月5日起进一步延长港股交易时间，完全覆盖A股4个小时的交易时段。
- 2012年03月01日从目前的情况来看，房产税试点对房地产市场的直接影响不大，但对住房消费已显示一定引导作用，房产税试点扩大及加码的预期逐渐坚强。
- 2012年03月01日生命人寿和生命资产管理公司的高层都相对稳定，除非有人调走，否则可能没有黄传奇的职位。目前还没成立生命保险集团，黄可能最终会去生命的母公司富德控股
- 2012年03月01日早年就曾宣布退休的香港五大富豪之一郑裕彤，退休安排终于正式公布。
- 2012年03月01日据日本共同社报道，28日晚上7点50分前后，在冲绳县久米岛西北方向约140公里处的日本专属经济区(EEZ)，中国国家海洋局的“海监66”号通过无线电要求日本海上保安厅测量船“拓洋”号停止调查活动
- 2012年03月01日
- 2012年03月01日国务院反垄断委员会专家咨询组成员王晓晔表示，电影局的《征求意见稿》内容涉嫌利用自身行政权力干预市场竞争，涉嫌行政垄断
- 2012年03月01日在加拿大温哥华，中国移民占整个城市人口约30%。受到中国大陆投资者的积极影响，温哥华及多伦多的住宅价格在过去的6年中平均年上涨幅度分别为9%及7%。
- 2012年03月01日承销3家以上公增项目的券商中，包销金额最大的是海通证券，近5年为公增包销贡献资金40.73亿元，其次是宏源证券，包销金额为15.82亿元，分别占近5年所有券商大额包销总金额的35%和13.67%。
- 2012年03月01日房地产信托2012年总到期规模将达到1758亿元，整年兑付规模较大；首个信托兑付高峰将出现在今年3月，7月则为年度高峰，将会达到504亿元
- 2012年03月01日29日公司收到持股5%以上的股东四川信托有限公司的《简式权益变动报告书》。2月28日，四川信托通过深圳证券交易所的集中竞价系统减持公司股份238.52万股，占公司总股本的0.497%
- 2012年03月01日兴业银行将有望引进中国人保集团、中国烟草等两家以上机构作为战略投资者
- 2012年03月01日“事实证明，南海的航行自由和安全从来不是问题，没有因为南海争议受到任何影响”，洪磊强调，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，没有所谓强化和弱化问题，且与有关国家的谈判和磋商渠道畅通
- 2012年03月01日去年11月以来，通润驱动、佳力科技、星光影视、冠华股份、白云电器5家公司再次上会都铩羽而归。透析星光影视、佳力科技的审核反馈意见，依稀可见监管部门对二次上会的审核口径趋严。
- 2012年03月01日年内资源价格改革的主要内容包括：稳步推进电价改革，开展竞价上网和直接交易试点，加强对电网企业的成本约束，逐步建立科学合理的输配电价形成机制，组织落实好各地居民阶梯电价实施方案
- 2012年03月01日两市1173家公司去年总计实现净利润3474亿元，较2010年同比上升14%，实现营业收入30578亿元，同比增加12.4%
- 2012年03月01日会议强调，今年要顺应市场需求，在规范基础上扩大跨境人民币业务范围与品种，积极拓展人民币在贸易投资中的跨境使用，促进贸易投资便利化
- 2012年03月01日对于能否取消审核制的议论，郭树清指出，这并不是问题的核心，注册制和审核制的实质性差别并不大
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