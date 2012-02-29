- 2012年03月01日日本外相玄叶光一郎29日晚发表谈话说，日本对美朝就朝鲜暂停铀浓缩活动达成协议表示欢迎。他说，这是朝鲜为解决与朝有关的各种悬案迈出的重要一步，期待今后有关具体实施协议内容的磋商能够顺利取得进展
- 2012年03月01日他们曾经指点江山，风光无限。他们出身草根，从千万散户中脱颖而出，一度是股民眼中的“神”。他们又如流星般坠落，或声名扫地，或锒铛入狱。他们起伏的股市人生，留下串串疑问和神秘
- 2012年03月01日中国人民银行深圳市中心支行发布声明，称媒体《深圳市将允许个人进行跨境人民币汇款》报道与事实不符。目前，该行并未就个人跨境人民币汇款业务下发文件
- 2012年03月01日目前，通许县交巡警大队已停止交通执罚行为，通许县公安局给予交巡警大队一中队中队长马东伟行政记过处分；交巡警大队对耿利明、郝世鑫、张肖志、厉留鹏四名协警予以辞退
- 2012年03月01日非法集资是金融领域一类犯罪的统称，比较常见的是非法吸收公众存款和集资诈骗两个罪名，这两个罪名有相同之处，都是违反国家金融监管的制度，向社会上不特定的对象募集资金，利息返还等违背了国家有关规定。
- 2012年03月01日有报道称，新汇丰银行只向在外华人提供此项转存业务，林春平今天作出“辟谣”，称并没有对客户对象作出限制。“现在我们的客户有600多人，20%不是华人。”
- 2012年03月01日新标准增加了细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）8小时浓度限值监测指标，要求2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展细颗粒物与臭氧等项目监测
- 2012年03月01日到2015年底，重点地区和重点人群艾滋病疫情快速上升的势头得到基本遏制，艾滋病新发感染数比2010年减少25%，艾滋病病死率下降30%，存活的感染者和病人数控制在120万左右
- 2012年03月01日台山市政法委刘副书记称，黎亚平的死亡责任不在看守所，是黎自己做俯卧撑后倒地过程中脑袋碰到洗衣池所致，属于意外伤亡
- 2012年03月01日郭树清认为，虽然当前国际经济形势复杂多变，很多深层次问题和矛盾凸显出来，但总体来看，我国经济是典型的大国经济，有着巨大的内需市场，国际环境的影响其实不如想像的那么大
- 2012年03月01日2月29日下午，赵县2·28重大爆炸事故调查组成立会议举行。官方通报称，死亡人数已由13人上升到17人，受伤人数由43人上升至46人。目前事故调查组已经成立，清理救援工作仍在进行
- 2012年03月01日黄伟建将顾客群体定位在商务休闲上，对于“中华之星”的盈利，黄伟建根本就不担心。“商人是无利不起早的，盈利这块主要包括船上消费、船票、母港周边延伸的收入，今年的盈利目标那要看大家的期望值了。”
- 2012年03月01日“那些死婴都属于引产的死亡胎儿。”徐冠英说，“通过婴儿遗体等线索，我们在28日确定是医院工作人员张金合所为。”徐冠英说，目前张金合已被开除，相关负责人也被停职调查
- 2012年03月01日要支持优势企业通过并购、参股、兼并不符合准入条件的落后产能，提高产业集中度
- 2012年03月01日坚持抓早抓小抓快抓好，周密安排、精心部署，履职尽责、全力以赴，实现了大事不出、中事不出、小事也不出。全区广大党员干部特别是政法维稳干警、执勤部队官兵，牺牲节假日、放弃短期轮休，连续作战、坚守岗位，全身心投入维稳工作
- 2012年03月01日“你们一定要记住，建设生态景观林带，首先是‘林带’然后是‘景观’，坚持绿化为主、美化辅之，生态为主、景观辅之，内容为主、形式辅之，不搞形式主义和政绩工程、形象工程，提倡求实务实，讲求实干实效。”
- 2012年03月01日纽约黄金期货价格周三收盘下跌，主要由于美联储主席本•伯南克(Ben Bernanke)有关货币政策的证词并未提供该行将进一步采取“定量宽松”政策措施的迹象，从而为美元汇率提供了支撑，同时导致黄金期货市场承压
- 2012年02月29日非法集资是金融领域一类犯罪的统称。比较常见的是两个罪名，一个是非法吸收公众存款，一个是集资诈骗
- 2012年02月29日帕琴军事基地被国际原子能机构怀疑存在核活动，但被伊朗拒绝核查该处
- 2012年02月29日美国国务院发言人纽兰称，朝鲜同意暂停其核试验、远程导弹试射和铀浓缩活动，并允许国际原子能机构人员前往监督。美国也就粮食援助问题与朝方达成一致
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