- 2012年02月29日美国也在会谈中重申，将不再敌视朝鲜，会本着尊重主权、平等的精神改善双边关系。美国愿意采取措施扩大文化、教育、体育等各领域的人员交往。美国同意向朝鲜提供24万吨营养食品，并会努力提供更多的粮食
- 2012年02月29日从ADSL到LAN再到光纤，无论用户采取什么样的宽带接入方式，都将纳入到此次免费提速活动中来
- 2012年02月29日资料显示，去年货物贸易人民币结算金额占同期货物贸易额的6．6％，比2010年上升4．4个百分点，跨境人民币收付平衡状况显著改善
- 2012年02月29日国家中医药管理局鼓励中草药自采自种自用，是为了降低患者的用药负担。中药自采自种自用的试点单位可以自己运用当地野生药材，不仅可以自己种，也可以直接向村民收购
- 2012年02月29日修改后的清洁生产促进法规定，产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案
- 2012年02月29日
- 2012年02月29日自今年3月1日起，《有机产品认证目录》开始实施，有机产品认证活动将依据新修订的《有机产品认证实施规则》开展认证，国家有机产品认证标志备案管理系统同步开通启用
- 2012年02月29日
- 2012年02月29日俄罗斯加入世贸组织后将为俄国产商品出口外部市场创造良好条件，使俄罗斯生产者避免贸易歧视。与此同时，外国商品和服务也将更多地进入俄罗斯，消费者将由此受益
- 2012年02月29日目前保障房制度未能坚持“满足基本住房需求”的原则,迎合了形形色色所谓“夹心层”的诉求,未能集中资源,满足最困难群体的基本需求,这丧失了保障制度的公正性及有效性
- 2012年02月29日孔金说：“有权参与提前投票的选民名单中共有15.8万人，其中9.1万选民已进行了投票。”他表示，希望有权参与提前投票的选民投票率能达到90%。
- 2012年02月29日这是当局针对科技股和高盛的对冲基金客户内幕交易展开调查的一部分.
- 2012年02月29日全国人大常委会的决定强调，有关澳门特别行政区行政长官产生办法和立法会产生办法的任何修改都应当符合澳门基本法的规定，并遵循从澳门的实际情况出发，有利于保持澳门特别行政区基本政治制度的稳定
- 2012年02月29日超三成省区市鸡蛋价格已位于每斤3．5元以下，其中山西、辽宁、河南价格最低，每斤分别为3．13元、3．22元、3．33元
- 2012年02月29日万科2月29日再次公布第五批安信地板复检情况报告，报告称，南京、合肥、上海三地项目送检的安信地板复检结果显示，甲醛释放量均低于国家标准。
- 2012年02月29日朱小黄认为，对小企业“乱收费”相当于趁火打劫，给企业造成经营压力，长此以往对银行防控风险也十分不利。
- 2012年02月29日欧洲央行发布的数据显示，当天800家银行向欧洲央行申请了三年期贷款，总额达到5295．3亿欧元（约合7127亿美元）。这笔款项将于3月1日拨付，并于2015年2月26日到期
- 2012年02月29日赛义夫·阿德尔是前埃及特种部队军官。在基地组织头目本·拉登死后，他曾被举荐担任该组织的临时领导人，他也是在“基地”组织中影响力颇大的“战略家”
- 2012年02月29日曾荫权表示，他明白有人认为特首不应与富豪交往，但也想向大家解释，作为特首，实在有需要掌握香港各方面的情势，所以一直以来都与社会不同阶层，包括基层、中产、以至各行各业保持接触
- 2012年02月29日2012年2月份北京租赁市场成交量出现了短时爆发，租金水平一定幅度上涨，进入3月，租赁成交量将延续上涨趋势，租金价格稳步攀升。
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