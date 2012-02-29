国家中医药管理局鼓励中草药自采自种自用 2012年02月29日 国家中医药管理局鼓励中草药自采自种自用，是为了降低患者的用药负担。中药自采自种自用的试点单位可以自己运用当地野生药材，不仅可以自己种，也可以直接向村民收购

中国修法明确企业不得对产品进行过度包装 2012年02月29日 修改后的清洁生产促进法规定，产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案

赵县化工厂爆炸事故已致17人遇难46人受伤 2012年02月29日

有机产品将加施带有唯一编号的认证标志 2012年02月29日 自今年3月1日起，《有机产品认证目录》开始实施，有机产品认证活动将依据新修订的《有机产品认证实施规则》开展认证，国家有机产品认证标志备案管理系统同步开通启用

俄总理普京说入世有利于俄商品出口 2012年02月29日 俄罗斯加入世贸组织后将为俄国产商品出口外部市场创造良好条件，使俄罗斯生产者避免贸易歧视。与此同时，外国商品和服务也将更多地进入俄罗斯，消费者将由此受益

人大通过澳门2013年立法会和2014年行政长官产生办法有关问题的决定 2012年02月29日 全国人大常委会的决定强调，有关澳门特别行政区行政长官产生办法和立法会产生办法的任何修改都应当符合澳门基本法的规定，并遵循从澳门的实际情况出发，有利于保持澳门特别行政区基本政治制度的稳定