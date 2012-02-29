- 2012年02月29日在“十一五”末整个技改投资占到整个工业投资大概50%，相比“十五”提高10个百分点，“十二五”我们计划提高5个百分点，达到55%。
- 2012年02月29日2月上海楼市成交量环比上升8成以上。但是成交均价环比大跌了10.7%。
- 2012年02月29日央行强调，要在规范基础上扩大跨境人民币业务范围与品种，拓展人民币在贸易投资中的跨境使用，促进贸易投资便利化；进一步完善人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换等相关改革。
- 2012年02月29日2月29日，中金公司发布研报称2012年信贷需求能够达到 8万亿，并且从地域来看，信贷需求东部地区偏弱，中西部地区较为旺盛
- 2012年02月29日选举投票日为3月25日
- 2012年02月29日2月29日晚，金螳螂（002081.SZ）公布2011年度利润分配预案，拟以2011年12月31日公司总股本5.18亿股为基数，每10股派现金红利2元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增5股
- 2012年02月29日2月28日，安信信托(600816.SH)发布了2011年年报，其净利润同比增涨111 %，中金公司认为这大幅预期，并且指出房地产信托业务是业绩大幅超预期的主要原因
- 2012年02月29日叶刘淑仪同时，若3月25日的特首选举流选，需于5月重选，她一定会卷土重来
- 2012年02月29日曾钰成表示时间仓促是主要原因，指不够时间制订政纲，也不够时间让公众提高对自己的了解及评价
- 2012年02月29日动用公共资源积极采购安全性高的合格校车；加快培训具备相应资质的高水平校车驾驶员和维修人员；全面合理规划各地区具体校车路线，并加快优化路况；积极建立健全校车安全的相关法规、制度。
- 2012年02月29日迈克尔·乔丹法律顾问的发言人在今日表示，迄今为止，没有接到任何法院有关拒绝受理此案的通知。但这位发言人没有透露向哪个法院递交的起诉书
- 2012年02月29日房地产价格过快上涨虽然短期内给地方政府、相关企业和投机者带来不菲的收入乃至暴利，但抬高了居住成本和租金，加大了物价上涨压力，助长了投机风气，为国民经济的长期平稳较快发展带来风险。
- 2012年02月29日公开资料显示，2007年至2011年，苏宁电器(002024.SZ)可比店面销售分别同比增长16.50%、-5.72%、6.98%、15.97%和3.39%，创近三年来新低
- 2012年02月29日深交所发文对证监会此前查处并公布的多起操纵市场案件进行了分析，总结出7类行为极易成为被证监会处罚的违法行为，分别为虚假申报、拉抬打压、涨停堆单、尾市拉抬打压、连续交易、约定交易俗称“对倒”、自买自卖俗称“对敲”
- 2012年02月29日国家发改委国际合作中心主任曹文炼昨日表示：“郭树清任内一定会取消IPO审批（核）制。”在同一个场合，国务院参事、央行货币政策委员夏斌也表示，对私募基金可以备案、登记，但是不要审批
- 2012年02月29日华夏幸福以“园区+地产”的模式定位扣紧当前政治体制下市县级政府在财政压力较大，和地方经济增长途径有限下追求GDP和政绩的命门，加上累积的招商经验和政府人脉关系，使得公司在与政府共盈的开发模式中游刃有余。
- 2012年02月29日太极股份（002368.SZ）29日晚公告，公司中标北京市物联网应用支撑平台建设项目，中标金额5760万元，占公司2010年度经审计营业收入的2.94%
- 2012年02月29日“快速开发快速销售”著称的碧桂园实现合同销售金额约432亿元，同比增长31%；恒大地产全年实现销售金额803.9亿元，完成全年合约目标的114 .8%；二三线龙头荣盛发展亦实现营业收入95亿元，同比增长45.57%。
- 2012年02月29日从3月1日起，路桥建设（600263.SH）将被实际控制人中国交通建设股份有限公司（下称“中国交建”，601800.SH/01800.HK）采取吸收合并方式终止上市
- 2012年02月29日对于利润下滑的原因，太阳纸业给出的解释是，公司贷款增加，加上国家宏观经济调控，致使公司财务费用比去年同期增加2.96亿元，增长96.44%
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