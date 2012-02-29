- 2012年02月29日2012年中国GDP同比增长8.2%，总消费拉松经济3.8的百分点，投资拉动5.9个百分点，净出口为-1.5个百分点。
- 2012年02月29日全球经济得以复苏的关键在于美国，而美国经济复苏又在于美联储维持低息，以及房地产市场的复苏，而这取决于外国人能否继续借钱给美国，这其中尤其是中国人，而这又取决于中国出口形势
- 2012年02月29日安信将推出4项升级服务行动：对全国所有客户，从即日起销售的实木复合地板的质保期由1年升级为5年；承诺购买安信地板产品一个月内无理由退货；对零售实木和实木复合地板客户推行以旧换新活动；完善客户档案，提升对客户售后服务质量
- 2012年02月29日厦门大学希望借此吸引更多优秀的医学生源，改善学校医学学科生源质量，提高医学人才培养质量
- 2012年02月29日2011年8月下旬，原漯河市市长吕清海确因涉嫌违纪被纪检部门“双规”。吕涉嫌违纪的事实是在查处其他经济案件时被发现的。
- 2012年02月29日70个大中城市房价全面“停涨”、房企不断退市、不断有“大佬”陷入资金危机……业内人士认为，中国楼市有待实现四大“合理回归”。
- 2012年02月29日证监会稽查组目前已经进驻中国宝安，中国宝安（000009.SZ）证券部一位工作人员表示：“贝特瑞目前还没有递交上市申请。想都不用想，就是上报了也没有用。
- 2012年02月29日在重点区域实施更加严格的大气污染物排放特别限值，禁止新建、扩建除热电联产以外的燃煤电厂、钢铁厂、水泥厂。严把新建项目准入关，严格环境执法监管。充分发挥市场机制作用，大力发展环保产业
- 2012年02月29日在股价疯涨之后，中国宝安突发公告称，公司暂未取得石墨矿产资源。这一消息一夕之间将投资者打入谷底。而极具戏剧性的是，贝特瑞在其官网却承认拥有优质石墨矿
- 2012年02月29日自春节前神州租车正式向SEC递交IPO申请以来，本月又有唯品会、盛大文学等4家中国企业递交申请，至今已关闭半年的赴美上市窗口或有望再度开启
- 2012年02月29日迟福林表示，当前国有资本主要配置在市场竞争领域，既对民营经济产生挤出效应，又加大了投资过热。更重要的是很难体现出国有资本的公益性，不利于社会公平。
- 2012年02月29日报告预测，2月份CPI同步涨幅为3.4%，出口和进口增速分别为24.1%和23.8%，信贷投放为8200亿元。1-2月份工业增加值增速预计为12.3%，1-2月份房地产投资增速为18.6%。
- 2012年02月29日招股书中也坦承，若受到未来外部经济环境变化等不可控因素影响，公司募集资金投资项目不能如期产生预期收益，致使未来公司营业收入、利润增长未达预期募投项目新增折旧将对公司经营业绩造成一定的不利影响。
- 2012年02月29日该《协议》的签署，有助于双方在跨境问题机构处置和危机管理等方面加强信息交流与合作，对维护市场信心和中土银行体系的稳定将起到积极的作用
- 2012年02月29日要充分认识深化运营改革的重要性、紧迫性和艰巨性，全面把握现代运营体系建设的总体方向，要借鉴国际先进银行的运营组织模式，前瞻性地设计并持续改进运营组织框架
- 2012年02月29日明源软件去年1到9月每股收益0.94元，按照全年每股收益1.25元，发行后摊薄到0.94元。如果按照创业板39.2倍平均市盈率，上市后股价在37元左右。
- 2012年02月29日工商银行网上银行共成功完成火车票在线支付业务412万笔，交易金额达10.07亿元，其中单日最高交易笔数近19万笔、最高交易金额超过5200万元
- 2012年02月29日预计2月份CPI将大幅回落至3.4%；3月准备金率可维持不变，但局部时点需逆回购熨平
- 2012年02月29日2月28日晚间，北京银行(601169.SH)发布公告称，旗下北银消费金融公司正筹划引入境外战略投资者事宜
- 2012年02月29日据初步分析，事故原因为肇事客车在行驶过程中左前轮爆胎，导致车辆方向失控。事故暴露出部分地区运输企业安全生产主体责任不落实、客车严重超员、路面管控存在薄弱环节等突出问题
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