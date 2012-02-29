- 2012年02月29日中金今天发布了评论称：上海相当于第二个“芜湖”，政策出台之后经历过一段时间再被叫停，说明中央也在观察地方政府微调的效果，如果媒体反应（或者购房市场）反应激烈，则公开叫停，进行预期性管理
- 2012年02月29日刑事法院认定，颂提在1996年至1997年间通过伪造担保材料，从泰国国家商业银行为其经营的媒体公司获得10.7亿泰铢（约合3528万美元）贷款。法院以该法令单项罪名的最高量刑判处他20年监禁
- 2012年02月29日上海此次“旧政新解”从力度上较此前芜湖、佛山温和不少。此外，值得注意的是，在官方回应的口径上，上海此次是“修改旧政”，与之前芜湖、佛山的“直接叫停”又有区别。
- 2012年02月29日柳工（000528.SZ）2月28日晚发布系列公告显示，公司本意为通过外汇交易业务锁定波兰HSW收购项目的投资风险，却因实际平仓汇率与锁定汇率不一致，造成公司或有负债5709万元
- 2012年02月29日在房地产市场中，投机房应该有，但比例不应该很多。房子可以空置，但我听房地产的朋友说8-10%左右比较合理，现在的情况估计30%都不止，可能到50%
- 2012年02月29日中信建投2月27日发布调研报告称，目前人工成本已占（600004.SH）主营业务成本27.6％，已超过折旧成为第一大成本来源
- 2012年02月29日神州泰岳证券代表张黔山在接受记者采访时称，“飞信业务现在仍在谈判，没有定论，飞信业务占到2011年利润不到五成。不过目前飞信团队有2千多人，最近三四个月一直在做这件事情，对此比较有信心。”
- 2012年02月29日宏达股份（600331.SH）2月28日晚发布2011年年度报告。全年实现营业总收入43.84亿元，同比增长5.94%；净利润5252.73万元，同比扭亏；基本每股收益0.0509元
- 2012年02月29日国资委认为，《报告》提出的推进国有企业改革，降低国有经济所占比例的建议违反宪法，有颠覆社会主义基本经济制度的嫌疑，并要求与相关机构展开辩论。
- 2012年02月29日昊华能源（601101.SH）2月28日晚发布公告称，公司第三届董事会第九次临时会议表决同意公司发行2012-2014年短期融资券5亿元用于生产经营，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过一年
- 2012年02月29日京法院没有受理美国乔丹诉讼中国乔丹的名义侵权案。理由是，乔丹在中国没有唯一指定性。据悉乔丹起诉方又转移上海起诉
- 2012年02月29日华菱钢铁（000932.SZ）2月28日晚公告称，公司将从2012年1月1日起调整固定资产折旧年限，预计公司一季度所有者权益及净利润因此增加1.16亿元
- 2012年02月29日恩华药业（002262.SZ)发布业绩快报，2011年公司实现营业总收入15.87亿元，比上年同期增长22.06%；净利润1.06亿元，比上年同期增长38.22%；基本每股收益0.45元，公司业绩维持稳定增长
- 2012年02月29日在法庭上，苹果与唯冠双方进行直接交锋。对于苹果方面出示的有深圳唯冠信头的签名函，唯冠方面表示，没有原件，对真实性予以否定
- 2012年02月29日渣打集团公布的2011年税前获利增长10.7%,达到市场预期,为连续第九年获利创新高
- 2012年02月29日2012年2月份CPI同比涨幅可能回落到3.2%左右，与上月相比大幅回落，且将低于3.5%的一年期定存利率，这意味着持续二十四个月的负利率状况开始扭转。
- 2012年02月29日中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有上升，债券则有所下降。在目前市场整体资金面仍偏紧的情况下，大多基金经理继续持谨慎态度
- 2012年02月29日其中，9个城市GDP总量超过3000亿元，苏州紧追上海步伐迈入GDP“万亿俱乐部”。
- 2012年02月29日截止收盘，沪指报2428.49点，跌23.37点，跌幅0.95%，成交919.1亿元；深成指报10054.8点，跌107.2点，跌幅1.05%，成交819.6亿元
- 2012年02月29日因公司经营规模扩大，2011年荣盛发展经营指标保持了良好增长态势。
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