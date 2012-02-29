- 2012年02月29日因公司经营规模扩大，2011年荣盛发展经营指标保持了良好增长态势。
- 2012年02月29日竞争力指标共有8个，分别为宏观经济竞争力、产业经济竞争力、可持续发展竞争力、财政金融竞争力、知识经济竞争力、发展环境竞争力、政府作用竞争力、发展水平竞争力
- 2012年02月29日记者获悉，上海市政府正在审议《上海航空运输“十二五”发展规划的草案》，明确了上海航空枢纽建设的战略目标，将使上海机场（600009.SH）从中受益
- 2012年02月29日电广传媒（000917.SZ）28日晚间发布公告，披露转增预案，拟以资本公积金每10股转增12至15股。同日，电广传媒旗下达晨系管理的创投基金投资项目获得通过。该公司推进重组与回馈股东并举
- 2012年02月29日苹果诉唯冠iPad商标权案二审开庭
- 2012年02月29日莱宝高科（002106.SZ）28日晚间发布业绩快报，公司2011年实现净利润4.59亿元，同比增长1.85%；每股收益为0.77元。该业绩不及分析师预期
- 2012年02月29日宝钢股份（600019.SH）2月28日晚披露，公司拟向宝钢集团及其下属子公司剥离不锈钢、特钢等资产，此次出售的标的资产交易基准价格合计452亿元，预计公司将获得不含税收益95.8亿元
- 2012年02月29日根据保险业内部人士的估计，将导致财险业承保利润率最终下降约2个百分点
- 2012年02月29日包钢股份（600010.SH）2月28日晚发布2011年财报，全年实现营业总收入428.14亿元，同比增长6.8%；净利润4.96亿元，同比增长66.22%；基本每股收益0.08元。公司拟每10股分配现金红利0.3元（含税）
- 2012年02月29日2月28日晚间，浦发银行（600000.SH）发布公告称，该行已于2月24日至28日在全国银行间债券市场成功发行300亿元金融债券
- 2012年02月29日其目标是到2013年，温州将建立120家、注册资本总额达800亿元的小额贷款公司
- 2012年02月29日某国有大行广东分行一位副行长表示，进入2月份，四大行中至少有三大行的存款仍然是负增长
- 2012年02月29日成立于2011年6月下旬的财通基金，截至去年年底实现营业收入292.38万元，净利润-6383.70元
- 2012年02月29日每一轮冬天的严寒，都是择优汰劣的最佳时机，而证券监管部门近日所提倡的市场化改革方向更是将加速券商的“淘汰赛”。
- 2012年02月29日进入3月后，关于券业创新变革的话题将迎来更多讨论。中国证券行业有望如同上世纪七十年代的美国资本市场一样，在佣金市场化、行业监管放松的背景下，通过一轮如火如荼的创新迎来一场新的行业大变革。
- 2012年02月29日建立多方保障和参与的经费保障、管理机制，同时在科学研究的基础上，实施不同的营养方案
- 2012年02月29日截至上周，两市股票账户总数为16634.07万户，其中有效账户数为13590.11万户；两市基金账户总数为3742.51万户。
- 2012年02月29日商标转让的问题需要提前向债权人报告并沟通和决策，深圳唯冠并没有决策转让，也没有报告
- 2012年02月29日对于人体器官移植，法律在这一方面需要有些作为，即它要为人类社会文明的进步与生命意识的转变加以制度引导。例如，它可以规定人们的器官捐献权，并通过设立一定的利益协调机制鼓励人们行使这一权利
- 2012年02月29日我国每年约有150万名患者等待器官移植，但只有1万余人能进行器官移植，供需矛盾突出。巨大的需求缺口催生了活体器官买卖的“地下市场”。在这个黑市中，供体、患者、中介、医院，无不是获利者，他们密切配合
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