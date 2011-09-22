- 2011年09月22日洪磊称，中国政府一贯坚持立足国内确保粮食基本自给，从来没有在海外大量收购土地的计划，而是在力所能及的范围内向非洲国家提供粮食援助，帮助非洲国家发展农业生产。
- 2011年09月22日9月21日上午9时许，陆丰东海镇乌坎村以曾某为首的近十名不法分子组织约50名村民到乌坎旧电影院集会，采取喊口号、拉横幅的方式反映土地等问题。
- 2011年09月22日业内分析，低空空域开发的进一步改革，将促进我国通用航空业爆发
- 2011年09月22日万科这类流动性较强的股票，B股对市场的反应通常领先于A股，可以利用时间差进行套利交易。
- 2011年09月22日财政部新规影响有限，但解决了历史问题，也能鼓励购买地方政府债券。
- 2011年09月22日香港政府9月22日表示，已批准国泰航空关于在10月份将乘客燃油附加费下调至多3%的申请。国泰航空提出申请的理由是油价下降
- 2011年09月22日开发商说，签合同后，买家迟迟不肯付钱，因此他们才将房子收回。但奇怪的是，买家去年2010年11月才进行工商注册登记，同月签了这个大单子，而注册地方并无该公司
- 2011年09月22日谈到煤化工，我们国家面临比较大问题，在下游清洁化不够的，清洁化是未来发展方向，在很多新材料领域，我们国家做的还不够精细
- 2011年09月22日西部能源基地建设应该是一个高起点，重视体制和机制的创新和改革，克服瓶颈、保护环境、提高竞争力。
- 2011年09月22日9月22日，胡润研究院在北京发布了2011胡润百富榜。这是胡润研究院自1999年以来连续第十三年发布“胡润百富榜”，此次共有1000名企业家上榜，百亿富豪达到127位。
- 2011年09月22日从08年到现在，国际油价剧烈波动，实际上真实的需求或者供给并没有如此大地变化，其中主要的原因金融的炒作。
- 2011年09月22日面对中国能源现状，传统能源并不能完全满足目前能源需求以及将来能源需求，但非常规能源和新能源开发过程中需要大量的技术投资和资金的投入，如果金融工具没有创新的话很难完成。
- 2011年09月22日城市不能每次都做事后诸葛亮，而是要想法预见并避免拥堵的原因，不然整个地球会变成一个巨无霸停车场
- 2011年09月22日东京电力认为，福岛、茨城、栃木、群马4县的旅游业除核事故外还受到大地震导致的经济低迷影响，因此决定仅赔偿与营业收入同比减少部分的80%。福岛县服务业的损失部分也有3%未被划入赔偿范围。
- 2011年09月22日美国司法部最近被揭发太过奢侈，因为他们在一次会议上提供了250个16美元的玛芬蛋糕。
- 2011年09月22日梁稳根从政后，如再持有三一重工的股权涉嫌违法
- 2011年09月22日如果奥康鞋业本周五能成功闯关证监会审核，那么A股市场上或许将出现第一家专注男鞋制造的上市公司。不过，这个或称为男鞋第一股的的公司在关联方担保这块却是问题颇多
- 2011年09月22日中国CPI的拐点基本上已经出现，从8月份开始，到明年的上半年，如果不出重大意外，如果国际市场不会大折腾的话，那整体的物价水平会逐步按同比来算是不断下降的，这个格局基本上已经形成
- 2011年09月22日事情起因是两年前，侯建民曾向成都市公安局举报四川某公司负责人侵占股东财产等问题，立案后，侯建民一等再等，最后却得知“案子被拆了”。难以接受这个结果，于是送“不作为”锦旗
- 2011年09月22日美联储“扭转操作”将使资金继续流入新兴市场国家，推高各地通胀和造成资产泡沫，亚洲汇率难免进一步走低
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