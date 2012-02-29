法国议会批准欧元区永久救助机制协议 2012年02月29日 法国欧洲事务部长让·莱奥内蒂透露，法国认缴资本为1400亿欧元（约合1854亿美元），实际到位款项中需承担160亿欧元（约合212亿美元）

国际新闻早报 2012年02月29日 意大利科斯塔游轮公司28日发表声明说，27日在印度洋航行过程中突然起火的“科斯塔·阿莱格拉”号游轮将被拖往塞舌尔最大的岛屿马埃岛。目前游轮因失去动力而处于漂流、停电状态。船上共有1049人，没有人员在事故中死亡或受伤

美国房价2011年年底再创五年多来新低 2012年02月29日 凯斯-席勒三大房价指数与2006年房地产泡沫破裂前的高点相比已下跌33.8%。标准普尔公司指数委员会主席戴维·布利策在一份声明中表示，房地产市场2011年年底表现令人失望

美国拟出台新规强制客车安装后视摄像头 2012年02月29日 国家公路交通安全局同时预计，加装后视摄像头将使汽车行业每年增加最多27亿美元的生产成本，平均每辆汽车160到200美元。这些额外成本至少将会部分转嫁到消费者头上

日美结束驻日美军迁移问题第二轮协商 2012年02月29日 日美两国外交部和国防部官员27日开始进行本轮协商，双方就驻冲绳美国海军陆战队的迁移地点和规模，以及调整驻日美军整编计划对日本遏制力及日本周边和平与安全的影响等问题交换了意见

欧元集团主席说标普降级对希腊影响有限 2012年02月29日 在谈及参与债务减记的私人债权人的比重时，容克说：“我期待能够有很高比例的私人债权人参与到债务减记操作中。我也注意到，标普说如果债务减记方案顺利完成或将恢复希腊ＣＣＣ评级。”

希腊表示标普降级对该国银行业没有影响 2012年02月29日 声明说，标普事先已宣布了降级计划，因此欧洲理事会、欧元集团对这一行动的后果早有预料，并为此作出了计划和相关安排。“这一降级对希腊银行业没有影响，因为流动性方面的问题已经被希腊中央银行和欧洲稳定机制解决。”

国际财经早报 2012年02月29日 德国宪法法院作出裁决，限制德国联邦议院一个9人特别委员会在批准向欧元区重债国提供救助时行使快速决策权，这可能会影响到受援国及时获得救助

希腊议会通过削减养老金和降低最低工资标准法案 2012年02月29日 该法案将使希腊政府今年的开支减少32亿欧元（约合43.1亿美元），法案主要内容是欧盟和国际货币基金组织向希腊提供第二轮1300亿欧元救助贷款的条件之一