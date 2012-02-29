- 2012年02月29日因该行全资子公司北银消费金融有限公司正筹划引入境外战略投资者事宜，并将在本公告刊登后进行相关事项的磋商
- 2012年02月29日主要原因是报告期内，公司新产品及软塑包装大容量注射剂产品的销售比重上升使公司综合毛利率提高
- 2012年02月29日法国欧洲事务部长让·莱奥内蒂透露，法国认缴资本为1400亿欧元（约合1854亿美元），实际到位款项中需承担160亿欧元（约合212亿美元）
- 2012年02月29日2011年公司的收入增速高于前五年复合增速，净利润率达到31.54%，同比提高2.6个百分点
- 2012年02月29日意大利科斯塔游轮公司28日发表声明说，27日在印度洋航行过程中突然起火的“科斯塔·阿莱格拉”号游轮将被拖往塞舌尔最大的岛屿马埃岛。目前游轮因失去动力而处于漂流、停电状态。船上共有1049人，没有人员在事故中死亡或受伤
- 2012年02月29日微博货币化或成新浪新的盈利增长点，但前期投入或压低公司运营利润
- 2012年02月29日所谓的“亚美尼亚大屠杀”是指1915年至1917年土耳其奥斯曼帝国统治时期大批亚美尼亚人死亡的事件。亚美尼亚认为这是“大屠杀事件”，而土耳其历届政府均否认这是大屠杀事件，并声称死亡数字被夸大
- 2012年02月29日万科已公布9城16项目地板复检结果，但仍有8城14个项目的检测结果尚未公布。万科表示，其他批次的检验报告一旦获得，公司也将及时对公众公布
- 2012年02月29日全年亏损1.88亿元，导致分红和股权激励 “泡汤”
- 2012年02月29日凯斯-席勒三大房价指数与2006年房地产泡沫破裂前的高点相比已下跌33.8%。标准普尔公司指数委员会主席戴维·布利策在一份声明中表示，房地产市场2011年年底表现令人失望
- 2012年02月29日国家公路交通安全局同时预计，加装后视摄像头将使汽车行业每年增加最多27亿美元的生产成本，平均每辆汽车160到200美元。这些额外成本至少将会部分转嫁到消费者头上
- 2012年02月29日现在我们是民事案上升到刑事案，刑事案又炒成了政治案。
- 2012年02月29日日美两国外交部和国防部官员27日开始进行本轮协商，双方就驻冲绳美国海军陆战队的迁移地点和规模，以及调整驻日美军整编计划对日本遏制力及日本周边和平与安全的影响等问题交换了意见
- 2012年02月29日在谈及参与债务减记的私人债权人的比重时，容克说：“我期待能够有很高比例的私人债权人参与到债务减记操作中。我也注意到，标普说如果债务减记方案顺利完成或将恢复希腊ＣＣＣ评级。”
- 2012年02月29日声明说，标普事先已宣布了降级计划，因此欧洲理事会、欧元集团对这一行动的后果早有预料，并为此作出了计划和相关安排。“这一降级对希腊银行业没有影响，因为流动性方面的问题已经被希腊中央银行和欧洲稳定机制解决。”
- 2012年02月29日法国行业杂志《新工厂》报道说，双方有可能针对新兴市场搭建低成本汽车生产平台，一方面降低通用欧洲分部的生产成本，另一方面为标致雪铁龙铺设进入新兴市场的快车道
- 2012年02月29日德国宪法法院作出裁决，限制德国联邦议院一个9人特别委员会在批准向欧元区重债国提供救助时行使快速决策权，这可能会影响到受援国及时获得救助
- 2012年02月29日各快递企业按照国家规定，落实有关禁限寄物品的检查措施，严格进行收寄过程中的检查。用户拒绝开拆、拒绝验视的，不予收寄
- 2012年02月29日该法案将使希腊政府今年的开支减少32亿欧元（约合43.1亿美元），法案主要内容是欧盟和国际货币基金组织向希腊提供第二轮1300亿欧元救助贷款的条件之一
- 2012年02月29日在雷恩发表声明数小时前，欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织公布了780亿欧元的葡萄牙救助计划的第三次评估结果，宣布葡萄牙通过了此轮针对结构性改革、紧缩政策等一系列救助条件实施情况的检查
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