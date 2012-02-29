- 2012年02月29日分析人士指出，即便爱尔兰在接下来的公投中否决“财政契约”，爱尔兰也不可能脱离欧元区，但是将不利于爱尔兰获得欧洲稳定机制框架下的救助资金。最新民调显示，爱尔兰公民仅能以微弱多数支持“财政契约”
- 2012年02月29日2011年公司的收入增速高于前五年复合增速，净利润率达到31.54%，同比提高2.6个百分点
- 2012年02月29日“现在货币政策需要稍微再松一点，松的标准不是说一下子就放得很松。”
- 2012年02月29日数据还显示，当季具有较大倒闭风险的“问题”银行数量比上一季度减少31家，降至813家，为2010年以来的最低水平；“问题”银行资产从3390亿美元降至3190亿美元
- 2012年02月29日该生产基地是由一汽集团与中非发展基金合作投资的一家完全组装工厂，其投资总额为6亿兰特（约合5亿元人民币），建成后将年产5000辆卡车
- 2012年02月29日根据最新数据，2月份美国消费者信心指数从上月的61.5大涨至70.8，为去年2月份以来的最高水平，显示消费者信心大为改善
- 2012年02月29日巴西通讯社援引巴西外交部官员的话说，受叙利亚局势动荡影响，去年巴西对叙利亚出口从上年的5.47亿美元降至3.66亿美元。随着西方对叙利亚经济制裁的加强，今年巴西对叙出口可能进一步恶化。巴西对叙出口的主要产品为咖啡、大豆和蔗糖
- 2012年02月29日就投资金额来说，荷兰在2011年吸引外来投资总额达14.7亿欧元（约合19.11亿美元），其中来自中国的投资额达到4300万欧元（约合5590万美元）。大多数中国企业通过在荷兰设立分支机构从事欧洲市场销售与物流等运营活动
- 2012年02月29日德国宪法法院说，即使在紧急情况下，德国联邦议院9人特别委员会也基本上无权代表联邦议院审批未来欧债危机救助方案
- 2012年02月29日截至到目前，长沙已有近10家开发商跑路。无独有偶，河南、江苏、浙江等地也不断曝光有类似事件。
- 2012年02月29日新华社周二援引中国铝业公司总经理熊维平表示，2011公司实现营业收入逾2300亿元人民币，利润超过25亿元，未来中铝将积极参与全球资源配置，再造一个“海外中铝”
- 2012年02月29日科学家初步预测，“2011AG5”将于2023年2月在距离地球300万公里的位置掠过地球附近，并有可能穿过一个直径为100公里左右的“重力锁眼”区域。它与地球相撞的几率大约为1/625，时间是在2040年的2月5日
- 2012年02月29日东方证券最快下月上报上市材料；国泰君安的上市工作和财务并表工作也在积极跟进
- 2012年02月29日普京是在28日在俄居民楼爆炸事发地阿斯特拉罕对媒体作上述表示的。他称，恐怖分子的暗杀企图一直存在，“那些东西不应该干扰工作，如果害怕(恐怖袭击)，那就别活着了，让他们怕我们吧”
- 2012年02月29日2011年上海机场实现净利润14.99亿元，同比增长14.41%
- 2012年02月29日万科蓝山楼盘100米以内的地方将施建220千伏的大型变电站，因担心自己会受到辐射，业主自发聚集在变电站门前进行抗议。
- 2012年02月29日2011 年公司实现车辆通行服务收入27.89亿元，未能实现年初制定的30.42亿元的计划
- 2012年02月29日香港地区偏低的贷款利率吸引了大量内地企业赴港融资。外资银行日前公布的2011年业绩报告显示，去年大量内地企业赴港融资，令外资银行两地互动业务量大幅增长。随着贷款需求增加，香港人民币贷款利率有所走高
- 2012年02月29日“尽管我们无法提供确切的伤亡人数，但根据可信的报告，目前叙利亚每天的平民死亡人数通常都超过100人，其中包括妇女和儿童。”帕斯科指出，叙利亚死亡平民总数“已远远超过7500人。”
- 2012年02月29日此次购买将使得南方航空运力增长约7.92%
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