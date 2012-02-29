美国银行业去年第四季度利润为263亿美元 2012年02月29日 数据还显示，当季具有较大倒闭风险的“问题”银行数量比上一季度减少31家，降至813家，为2010年以来的最低水平；“问题”银行资产从3390亿美元降至3190亿美元

中国一汽集团海外生产基地落户非洲最大工业区 2012年02月29日 该生产基地是由一汽集团与中非发展基金合作投资的一家完全组装工厂，其投资总额为6亿兰特（约合5亿元人民币），建成后将年产5000辆卡车

美国消费者信心指数创一年高点 2012年02月29日 根据最新数据，2月份美国消费者信心指数从上月的61.5大涨至70.8，为去年2月份以来的最高水平，显示消费者信心大为改善

国际财经简讯 2012年02月29日 巴西通讯社援引巴西外交部官员的话说，受叙利亚局势动荡影响，去年巴西对叙利亚出口从上年的5.47亿美元降至3.66亿美元。随着西方对叙利亚经济制裁的加强，今年巴西对叙出口可能进一步恶化。巴西对叙出口的主要产品为咖啡、大豆和蔗糖