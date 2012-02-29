- 2012年02月29日据升华拜克公布的2011年报显示，持股比例为30%的某基金公司去年亏损6383.7万元，占其注册资本金的六成以上
- 2012年02月29日从2011年前三季度看，公司费用率明显提升。东方证券估计第四季度公司可能再次确认了较多费用，进一步提升了费用率
- 2012年02月29日2月29日人民币对美元汇率中间价报6.2919，再度创出汇改以来新高。前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.2961。
- 2012年02月29日海南今年将调整开发结构，控制普通商品住宅开发和岸线商品房开发布局和规模，重点发展经营性房地产，促进房地产业保持平稳健康发展
- 2012年02月29日部分产品涉及熊胆的企业，如云南白药、吉林敖东的市场表现也不俗
- 2012年02月29日工商总局局长周伯华介绍，去年我国广告营业额突破3000亿元，跻身世界前列，但虚假违法广告仍然存在，特别是虚假违法医疗、药品、保健广告欺骗误导患者，扰乱市场秩序
- 2012年02月29日工信部决定在山西省、上海市和陕西省开展甲醇汽车试点工作。试点工作将坚持积极稳妥、安全第一的总体要求，严格按照限定地域、限定燃料、限定用车的原则推进
- 2012年02月29日保额高达186亿元的迪士尼主体工程保险再度被太保财险、人保财险和平安财险三巨头纳入囊中
- 2012年02月29日27日，立人集团案件的部分债权人向温州市中级人民法院递交了起诉状，申请国家赔偿，被告是温州市泰顺县政府和公安局。
- 2012年02月29日除了星马汽车的投资者以及华菱汽车外，此次重组，以星马汽车董事长、华菱汽车董事长刘汉如为首的华菱汽车以及星马汽车的众高管均是受益方
- 2012年02月29日近日，国家统计局发布公报，全国万元国内生产总值(GDP)能耗比上年下降2.01%。
- 2012年02月29日另据媒体报道，周成海将白静杀害后，曾打电话给他哥哥，讲述杀人的事实后自杀。随后，他的哥哥打电话报警
- 2012年02月29日交易所确实在积极筹备原油期货之中，目前已做了几个方案，并征询各方面的意见
- 2012年02月29日中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。任何国家或公司未经中国政府允许在中国管辖海域从事油气活动，都是非法的。我们敦促有关国家切实按照《南海各方行为宣言》的精神
- 2012年02月29日消息人士表示，国家发改委对一些高速公路建设项目欲推迟，既有从公路交通均等化服务方面的考虑，也有对高速公路建设资金的担心
- 2012年02月29日《通知》指出，一段时间来，个别快递企业无视国家邮政管理部门三令五申的工作要求，不执行收寄验视制度，违法收寄危险品，严重威胁了公共安全和国家安全
- 2012年02月29日《办法》同时规定，不直接从事行政执法工作的；受记过以上处分未解除的；合同工、临时工以及借用人员；年度考核不称职的；因违法或者违纪行为正在接受审查的等5类人员不得申请行政执法资格
- 2012年02月29日继东海集团主席黄楚标回应特首在深圳租房和美国总商会前主席詹康信回应特首藏酒事件后，27日，星岛集团主席何柱国表示，曾荫权乘他的私人游艇从澳门返港只是“搭顺风车”，私人游艇返港并非特别为曾荫权开的
- 2012年02月29日从知情人士处获悉，中国人寿已进入兴业银行的潜在战投选择范围。兴业考虑与中国人寿联姻，应与其未来发展规划有关
- 2012年02月29日要适应时代发展和育人需求，改进和创新学雷锋活动的内容、载体和形式，确保学雷锋活动坚持不懈、常抓常新
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