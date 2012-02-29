- 2012年02月29日我们支持南京市暂停与名古屋市的官方交流，但日本个别媒体关于江苏省禁止与日本爱知县往来的报道与事实不符。我们希望日本各界本着“以史为鉴、面向未来”的精神，与中方共同努力，维护和促进双方友好交往与合作
- 2012年02月29日据知情人士称，深圳市已获准推出个人跨境人民币汇款服务。这是中国推动人民币国际化的最新举措，也是对中国鼓励人民币应用于跨境贸易和投资的政策延伸。
- 2012年02月29日年报显示，社保基金共持有有色类股票5137.7万股，占社保资金目前持股总量的83.42%。具体操作中，社保基金更倾向于介入周期性板块中的超跌、低估值品种
- 2012年02月29日早在上世纪八九十年代，一般是家属拿出少量的钱交给医院的护工，由护工带着死婴到郊区偏远的地方埋掉，现在医院接生的孩子死亡率比较低，出现这样的情况一般采取火化的方式，但各个医院的处理方式不尽相同
- 2012年02月29日不过，“开门红”表现尚不稳定，且银保僵局仍然未解。1月主要同业业绩快报显示，全国前七家最大的寿险公司银保总保费收入同比下降了11.2%，下滑态势未减
- 2012年02月29日河北克尔化工有限公司是一家生产农药、医药中间体及其他化工产品的企业，主要产品有硫酸铵、硝酸胍、硝基胍等。该厂拥有10条标准生产线，建设投资2.17亿元，新厂区占地170亩
- 2012年02月29日2011年香港百万富翁（即流动资产超过100万港元）人数按年减少5．6％至52．7万，其平均总资产为每人930万港元（含220万港元流动资产），比上一年下降约50万港元。
- 2012年02月29日为防止弃婴在野外受到不良环境侵害、延长婴儿存活期，2011年6月1日，石家庄市社会福利院在院门外建起这座“婴儿安全岛”，作为弃婴接收设施和临时庇护场所。截至今年1月底，共发现弃婴26名
- 2012年02月29日经历年初的黯然开局，IPO市场在2月份重现“活力”。17单IPO项目合计融资174亿元，平均每家公司融资10.23亿元，无论是新股发行家数还是融资规模，均已回到了去年12月份的水平。
- 2012年02月29日上交所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、华泰柏瑞基金管理公司以及各证券公司拟于3月5日起开展跨市场ETF实验室测试。这意味着，跨市场ETF已进入临战阶段
- 2012年02月29日“炒新”风险大，切勿引火烧身。广大投资者要坚决摒弃既损害自身利益，又危害市场的过度炒新行为，回归价值投资、理性投资、长期投资，共同维护股市的稳定与健康。
- 2012年02月29日由于各地生活水平、儿童健康状况各不相同，实施营养改善计划需要建立在各级农村儿童健康和营养状况实证研究的基础上，实施不同的营养方案，到底是蛋奶，还是饭菜，还是加料主食
- 2012年02月29日低迷的信贷增长，加剧各方对需求降低和经济下行风险的担心
- 2012年02月29日昨日全部行业呈大单资金净流出状态，7个行业的大单资金净流出均超过5亿元
- 2012年02月29日当前，各级法院正密切关注4条资金链问题：第一，中小微企业的资金链问题；第二，民间借贷和担保的资金链问题；第三，房地产开发商和购房按揭者的资金链问题；第四，一些地方政府债务的资金链问题
- 2012年02月29日以高发行价、高市盈率、高超募“三高”闻名的创业板自发行以来，已经批量制造了856名亿万富翁和116家十亿级家族富翁。在高价发行的利益链条上，发行人、PE和中介机构等在资本的盛宴中狂欢，而普通投资者却只能在二级市场上舔伤口。
- 2012年02月29日据日本《中日新闻》28日报道，江苏省发布的文件规定，禁止南京、苏州、无锡、南通等省内主要城市的政府职员、国有企业员工近期前往爱知县，“期限最少3个月”
- 2012年02月29日去年以来302只上市新股募资近3000亿，破发率达57%。中投证券保荐8只新股全部破发；平安、国信、招商、海通保荐的新股破发数量均超过10只。
- 2012年02月29日昨日央行重启28天期正回购操作，中标利率持平于2.8%
- 2012年02月29日河北省委给下乡干部的任务是，帮助农村发展经济，同时做好维稳工作，确保10月底前不发生重大群体性事件，并希望能让赴省、进京上访量大幅度下降
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