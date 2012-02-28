- 2012年02月29日针对有关部门在温州立人集团长达13年的非法集资案件中的行政不作为，147名债权人27日正式向温州市中级人民法院提起行政诉讼，并申请国家赔偿6864万余元
- 2012年02月29日开展“永远的雷锋”志愿行动，推进社会志愿服务常态化发展。将每周六定为“学雷锋志愿活动日”，动员社会各界和广大市民开展扶老助残、帮困解难、应急救助、便民利民的社会志愿服务，广泛开展公共文明引导行动和清洁城市活动
- 2012年02月29日方案还提出要开展“雷锋式学校”、“雷锋式班级”、“雷锋式青少年”创建和命名活动，把雷锋精神研究纳入高校哲学社会科学规划和全国教育科学研究规划，鼓励、支持学生成立雷锋精神研究会等学生社团等
- 2012年02月29日庭审中双方极可能将围绕法律适用问题、是否追加台湾唯冠为共同被告、是否存在隐名代理等问题展开
- 2012年02月29日公路建设资金占地方融资平台融资比重较大，这对银行构成了较大的财务风险；目前在中西部地区，高速公路的收费还不够还利息
- 2012年02月29日韩方在提及强制遣返“脱北者”的问题时使用了“所有直接有关国家”这个词。很明显，直接有关国家指的就是中国，这是韩国政府首次在联合国人权理事会会议上提到中国强制遣返朝鲜“脱北者”的问题
- 2012年02月29日“通过‘归真堂黑熊养殖基地开放日’活动，公众可以认识到归真堂绝非虐熊的企业。”张志鋆说：“因此我认为，用道德不道德的话题对归真堂进行指责是不公正的。恰恰相反，归真堂是一个有道德的企业，一个注意动物福利的企业。”
- 2012年02月29日3月开始，光明入户奶全部40款产品中有35款提价，涨价幅度平均达3%。就在2011年12月初，光明才刚刚涨过一次价，当时普涨0.1元，而这一次，最贵的“致优全鲜乳”上涨3元
- 2012年02月29日道琼斯工业平均指数上涨26.61点，收报130005.12点，涨幅为0.18%。纳斯达克综合指数上涨20.60点，收报2986.76点，涨幅为0.69%；标准普尔500指数上涨4.59点，收报1372.18点，涨幅为0.34%
- 2012年02月29日今年我国成品油将完善价格形成机制，缩短调价周期，改进调价操作方式，提高机制运行透明度。
- 2012年02月29日合肥警方召开新闻发布会称，陶汝坤无取保候审资格，陶家也未提出过精神鉴定请求
- 2012年02月29日香港去年有近1700名非本地孕妇冲急症室，港府指如有需要，会考虑提高冲急症室收费。
- 2012年02月29日国土资源部执法监察局规范执法行为，近日该局做出规定明确，不允许1人单独开展案件调查。执法监察局有关负责人表示,这样做的目的是为了防止出现个人说了算、执法“放水”等现象
- 2012年02月29日上海方面表示，在当前房地产市场调控正处于关键时期，本市住房限售政策只会从严执行。
- 2012年02月29日下一代iPad将搭载四核CPU，支持4G LTE功能，并将于3月9日发售。
- 2012年02月28日四大会计师事务所正在与中国政府协商，希望可以改变后者对在中国执业的审计业务合伙人必须拥有中国CPA资质的强制规定。
- 2012年02月28日郭田勇认为，2012年的金融方向，还是应当致力于使我们金融体系怎么样更加有效率，更加具有弹性
- 2012年02月28日据两拓各自发布的年报：两家公司去年矿石产量分别增加600万吨和940万吨。淡水河谷矿石总产量增加了1480万吨，接近矿业巨头力拓和必和必拓两家增长的总和，拔得去年全球矿业公司铁矿产量头筹。
- 2012年02月28日2月28日晚间，归真堂官网发布董事张志鋆关于“中国股民道德水准不高”失实报道的澄清文稿
- 2012年02月28日ECN Trade表示，标普下调希腊主权信用评级的主要考虑是由于在希腊债务谈判条款中有一些条款可能导致负面效应，所以才下调希腊政府主权信誉级别
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