国土资源部要求严守城乡建设用地边界 2012年02月28日 国土资源部强调，从2012年4月1日起，土地管理各项相关工作以新一轮土地利用总体规划和数据库为依据。通知要求各地严格按照土地利用总体规划确定的基本农田保护目标、保护区布局及管制规则。

全国牛肉价格明显高于去年同期 2012年02月28日 春节前全国牛肉价格快速上涨，节后出现短暂回落，2月下旬以来价格基本止降企稳。2月28日，逾五成省区市牛肉价格止降。