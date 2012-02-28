- 2012年02月28日民生银行近日发出通知，称该行将于3月1日起调整账单分期及自由分期手续费费率。调整后的手续费率为3期0.82%/期、6期0.70%/期、9期0.67%/期、12期0.67%/期、18期0.67%/期、24期0.70%/期
- 2012年02月28日国土资源部强调，从2012年4月1日起，土地管理各项相关工作以新一轮土地利用总体规划和数据库为依据。通知要求各地严格按照土地利用总体规划确定的基本农田保护目标、保护区布局及管制规则。
- 2012年02月28日中国国土资源部日前通知要求各地严格遵守土地利用总体规划，严守城乡建设用地规模边界，防止城镇建设无序蔓延扩张。
- 2012年02月28日中国社会保障制度仍然存在一些“先天不足”和“人为失误”，先天不足造成的结果是中央与地方的事权财权不清，制度一体化难，财务很难持续。
- 2012年02月28日春节前全国牛肉价格快速上涨，节后出现短暂回落，2月下旬以来价格基本止降企稳。2月28日，逾五成省区市牛肉价格止降。
- 2012年02月28日报告显示，厦门、重庆两地万科项目送检的安信地板，甲醛释放量均即低于国家标准。
- 2012年02月28日同比下降幅度增至9.9%。环比下降幅度有所收窄，中高档二手商品房的价格已回到2年前的水平，调控成效明显。
- 2012年02月28日一方面将阻碍近期楼市的回暖势头，成交量增长将再度放缓。另一方面，开发商及二手房东短期内的市场行情产生看空情绪，会持续降价促销。
- 2012年02月28日为了纪念朝鲜前领导人金日成诞辰100周年，朝鲜将240毫米火箭炮改良成“主体100炮”，并投入到实战部署。
- 2012年02月28日全球第三大芯片制造商Elpida（尔必达）昨日宣布申请破产保护。韩国成为最大受益者，A股朗科科技（300042.SH）、上海贝岭（600171.SH）今天冲击涨停。台湾的华亚科技（3474.TW）、华邦电子（2344.TW）也将获益丰厚
- 2012年02月28日据了解，上交所专门召集了中国结算上海分公司、各证券公司、华泰柏瑞基金管理公司等各相关机构约百人出席了会议，部署落实沪深300ETF筹备工作
- 2012年02月28日这是国内首次出台的综合配套扶持实体书店发展的地方政府规范性文件。
- 2012年02月28日任何国家或公司未经中国政府允许在中国管辖海域从事油气活动，都是非法的。
- 2012年02月28日被害人白某女29岁，与丈夫周某因感情纠纷发生争吵，后周某在家中用刀将白某扎伤并自杀。目前，白某、周某二人均已身亡。案件尚在进一步审理之中。
- 2012年02月28日按照技术标准规定的审定程序，进行实验室性能检测、相容性试验和验证试飞等一系列审定工作，在确保航空器使用安全后，才能正式批准用于民航商业飞行
- 2012年02月28日1月份，保险业共实现原保费收入1892亿元，其中财险业实现原保费收入494.7亿元，寿险业实现保费收入1397亿元，保险业总资产为60316亿元。
- 2012年02月28日2011年公司盈利14.035亿元，同比下降44.38%，每股收益0.61元。
- 2012年02月28日玛雅房屋总经理介绍，从2011年上半年开始，兰州市二手房市场迅速进入观望期，成交量开始下滑；进入2012年以后，兰州市二手房基本上呈现“滞销”的状态，销量较去年同期下降近80%。
- 2012年02月28日截至2011年底，深圳共签订工资集体协议4984份，覆盖企业62058家，涉及员工300.4万多人，建会企业工资集体协商建制率超过60%。
- 2012年02月28日计划提出要在“十二五”期间，文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番，实现倍增。
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