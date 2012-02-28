湖南涟源调查开发区选调事件称不存在内定 2012年02月28日 有网友贴文反映，最终入网的15名有13人系领导亲属，市委组织部和市人社局对他们的社会关系进行了初步排查，认为这15人均不是涟源市现任的30余市级领导三代以内的直系亲属

叙利亚新宪法难除内忧外患 2012年02月28日 叙利亚《革命报》总编辑加西姆说，这次公投“预示叙利亚政治改革火车头启动”，“这是历史性的一天”。叙利亚外长穆阿利姆认为，新宪法草案获得通过，将使叙利亚朝着多党制政体转变，开启新的民主阶段