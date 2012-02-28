- 2012年02月28日据中方掌握，一些非法入境朝鲜人反复被遣返，有的多达十多次。他们非法入境主要是出于经济目的，没有充分的根据来定性为“难民”。
- 2012年02月28日商务部重点监测的食用农产品价格连续四周回落，鸡蛋零售价格连续八周回落；肉类价格以降为主，其中猪肉价格连续四周回落；蔬菜价格连降三周后小幅回升。
- 2012年02月28日海通证券预计2010—2012年广深铁路每股收益分别为0.22元、0.27元、0.28元
- 2012年02月28日2011年麦当劳新开200家店，创中国年度开店新纪录。中国已成为麦当劳继美国和日本之后的全球第三大市场
- 2012年02月28日目前华北市场汽柴需求尚未恢复，囤货多为中间商备涨囤积，各地加油站整体库存中高位，预期需求动力不足
- 2012年02月28日2月房地产销售环比大增的现象，预示各地方开始承受不了调控的压力，纷纷突破中央警戒线，中央和地方博弈进入白热化阶段，除非中央有意调控经济，否则硬着陆风险今年很小
- 2012年02月28日公司于2月23日收到中国证监会《关于核准张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券
- 2012年02月28日2012年1月，境内银行代客涉外收入为1832亿美元，对外付款为1567亿美元，银行代客涉外收付款顺收为265亿美元
- 2012年02月28日据《中国证券报》报道，继连续两月下调之后，今年３月中国航煤出厂价或将上调。受此消息影响，今日航空股整体偏软，跑输交通运输板块
- 2012年02月28日中国国家外汇管理局副局长王小奕表示，人民币汇率正逐渐趋于均衡合理的水平，但人民币仍然被视为风险资产而远未成为避险资产
- 2012年02月28日近日中金公司针对中集集团（000039.sz）发布研报，指出中集连续签订2座半潜式平台订单的签订显著改善市场预期
- 2012年02月28日归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，同比增长了110.54%
- 2012年02月28日2月28日，汇丰控股（00005.HK）公布2011年在亚洲的业务录得除税前利润133亿美元(按列账基准计算)，比去年增长15%。作为集团整体利润的主要来源，汇丰在亚洲的业务占集团除税前利润总额61%
- 2012年02月28日2月28日山河智能（002097.sz）公告2011年度财务报告，根据公告内容，山河智能2011年全年实现营业收入30.9亿元，同比增长8.9%,但由于各项费用大幅增长，归属于母公司的利润基本与上年持平
- 2012年02月28日多家房地产交易中心均表示该政策已被叫停，接到上海市房管局通知，通知时间为上周。
- 2012年02月28日玖龙纸业(02689.HK)27日公布2012财年中期业绩（2011.6.31-2011.12.31），尽管盈利大幅下降，但其28日的股价并未受到影响
- 2012年02月28日有网友贴文反映，最终入网的15名有13人系领导亲属，市委组织部和市人社局对他们的社会关系进行了初步排查，认为这15人均不是涟源市现任的30余市级领导三代以内的直系亲属
- 2012年02月28日因标准普尔曾在本月早些时候表示，若希腊以追溯方式将所谓的集体行动条款引入债券置换计划，则该机构将考虑把希腊评级调至违约
- 2012年02月28日叙利亚《革命报》总编辑加西姆说，这次公投“预示叙利亚政治改革火车头启动”，“这是历史性的一天”。叙利亚外长穆阿利姆认为，新宪法草案获得通过，将使叙利亚朝着多党制政体转变，开启新的民主阶段
- 2012年02月28日碧桂园今天公布的年报显示，在房地产严峻调控下，2011业绩依然保持了30%以上的增长速度。虽然利息率和负债率有所上升，但现金流和去年年末相比增加了25亿元。
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