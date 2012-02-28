- 2012年02月28日这笔贷款是2010年12月欧盟、国际货币基金组织和爱尔兰达成的总额850亿欧元（约合1140亿美元）救助方案的一部分，救助方案中的225亿欧元（约合301亿美元）由ＩＭＦ提供
- 2012年02月28日据了解，股民王某和夏某受天相投顾《3·9研报》影响购买了彩虹股份股票，并最终导致17余万元和6余万元亏损，并且自2011年年底开始与天相投顾进行交涉无果之后，王某与夏某昨天向证监会递上了投诉信
- 2012年02月28日报告建议，改革既要包括国企改革使之更加商业化，还要包括银行利率自由化改革，目前中国的银行利率由政府控制。此外，报告还建议中国应最终开放金融市场，允许国际资本进出
- 2012年02月28日负责案件审理的荃湾裁判法院表示，这三人年龄在23岁至24岁间，均为在广东读书的大学生。三人于本月早些时候来港，在25日举行的一场托福考试中，利用贴有自己相片的假护照顶替他人考试，被监考者在核对身份时发现
- 2012年02月28日研究人员在试管中将它们成功培育成了卵母细胞，卵母细胞是人体内卵子形成之前一个阶段的细胞形态，它可以继续发育为能与精子结合的卵子。由于法律和伦理上的限制，本次研究没有去验证这些人类卵母细胞是否能在进一步发育后成功受精
- 2012年02月28日近期有媒体报道上海执行住房限售政策有调整。今天，上海市住房保障和房屋管理局局长刘海生重申，我们将继续严格执行国家和本市房地产市场调控的各项政策措施，严格执行住房限售政策，政策不改变，力度不放松。
- 2012年02月28日这项调查报告显示，投资者将继续增加投资，2012年增资将达1400亿美元，到年底全球对冲基金管理资产总额将达到2.26万亿美元新高
- 2012年02月28日著名“空军司令”侯宁周一在甘肃卫视《投资论道》节目中表示，现在的牛市刚刚开始，未来总体来讲是向上的
- 2012年02月28日海通证券基金仓位研究报告显示，截至2月23日，股混型基金双周股票仓位的简单平均值由上期的76.3%大幅提升至82.42%，大型基金公司一致主动增仓
- 2012年02月28日西子奥的斯济南负责人季先生回复，这次速降是电梯自我诊断引起的，“电梯运行过程中出现状况，比如门没关严等情况，电梯就会自动复位，降至地下1层进行自我诊断，如诊断正常，会继续响应呼梯指令。”
- 2012年02月28日2012年2月28日9时30分，河北省石家庄市赵县克尔化工厂硝酸胍车间发生爆炸。经初步核查，已造成13人死亡，43人受伤
- 2012年02月28日金融监管也必须是一个重要的内容，这一环，必须是按照科学发展观来进行探索的，在任何国度，任何时刻，金融业的监管不可缺失
- 2012年02月28日在采访中，被害人家属表示他们现在正非常急切地等待警方作出伤情鉴定，希望此案早日进入司法程序，让嫌疑人尽快得到法律公正的审判，从而得到应有的赔偿，救治周岩的伤情。
- 2012年02月28日中信证券2月27日发布研报表示，受国际油价步入高价时代、国际钻井市场明显回暖及行业扶持政策不断出台三大因素的促发，A股市场中油田服务行业已经迎来布局良机
- 2012年02月28日齐顺祥称，保定市地方卫生部门疾病监测结果显示，当地社区呼吸道感染病例没有发现异常增多，正在积极开展疫情监测和健康教育等工作
- 2012年02月28日2012年1月1日起上调企业退休人员养老金水平，人均月增230元，增幅约10%，调整后的月人均养老金水平将提高到2510元，政策涉及198万人。
- 2012年02月28日2011年11月14日7时37分许，位于西安市太白路与科创路十字西南角的嘉天国际大厦一层一家名为“樊家肉夹馍”的个体餐饮商铺，因钢瓶液化气发生泄漏引发爆炸，造成11人死亡、31人受伤，12间商铺及53台车辆不同程度受损
- 2012年02月28日据普里兹克建筑学奖网站介绍，王澍得知自己获奖后，表示获得这个奖很荣幸。意识到在过去的十多年间做了如此多的事情，看来真诚的工作和足够久的坚持一定会有某种结果
- 2012年02月28日2月下旬，北京、上海、广州等多个一线城市的楼市成交量出现大幅回升，面对这种情况，建部已经在关注楼市全面反弹的可能性。
- 2012年02月28日习近平说，目前，苏丹与南苏丹之间的分歧有所上升，引起国际社会关注，中方对此也感到担忧。希望双方继续本着互谅互让的精神，从维护自身根本利益和地区和平稳定大局出发，积极谈判，尽早妥善解决有关分歧
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