IMF批准向爱尔兰提供43亿美元贷款 2012年02月28日 这笔贷款是2010年12月欧盟、国际货币基金组织和爱尔兰达成的总额850亿欧元（约合1140亿美元）救助方案的一部分，救助方案中的225亿欧元（约合301亿美元）由ＩＭＦ提供

三内地大学生在港代考托福被判监禁10个月 2012年02月28日 负责案件审理的荃湾裁判法院表示，这三人年龄在23岁至24岁间，均为在广东读书的大学生。三人于本月早些时候来港，在25日举行的一场托福考试中，利用贴有自己相片的假护照顶替他人考试，被监考者在核对身份时发现

人类卵原干细胞或可成卵子无尽来源 2012年02月28日 研究人员在试管中将它们成功培育成了卵母细胞，卵母细胞是人体内卵子形成之前一个阶段的细胞形态，它可以继续发育为能与精子结合的卵子。由于法律和伦理上的限制，本次研究没有去验证这些人类卵母细胞是否能在进一步发育后成功受精