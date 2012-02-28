河北赵县化工厂爆炸已致12人死亡 2012年02月28日 河北石家庄赵县县委、县政府在现场发布最新情况说，28日上午9时30分发生爆炸的赵县生物产业园克尔化工有限公司一号车间，死亡人数增至12人，另有40余人受伤，已经在医院救治

日本媒体要求名古屋市长收回否认南京大屠杀言论 2012年02月28日 日本《东京新闻》28日发表社论，这篇题为《为什么不老实地收回言论》的社论说，几乎没有研究学者认为南京没有发生屠杀。