- 2012年02月28日中国商标局在裁定书中表示，“鹿儿岛”作为地名在中国广为人知，不得作为商标
- 2012年02月28日今日两市股指顺势震荡整理，沪指盘中考验5日线获得支撑。早盘，汽车、家电及金融股带领股指小幅上行，但碍于量能不佳，随着有色、地产股调整加大，创业板跌幅加深，两市股指即转头下行，沪指回补了昨日缺口，并探至5日线上方企稳
- 2012年02月28日新浪公司称，政府正要求其微博服务实施的实名认证可能打击这一中国最具人气社交网络服务的使用量。曹国伟称，在具体实施实名认证方面，新浪将配合相关监管部门的工作，不排除未来推出更多可能影响用户活动或拖累业务增长的更严格政策
- 2012年02月28日预计今年价格总水平运行态势将明显好于去年，全年CPI涨幅可能明显低于去年。近期，随着节日性、临时性因素的消失，蔬菜价格已出现大幅回落。随着天气转暖，上市量增加，蔬菜价格将进一步下降。
- 2012年02月28日桥下还表示中方“不应反应过度。堂堂正正地向河村提出抗议即可，不宜采取脱离国际规则的态度”。
- 2012年02月28日美国“股神”巴菲特27日接受美国CNBC电视台采访时强力推荐美国房地产市场的投资价值。他表示，美国房市与股市一样，都是眼下非常具有吸引力的投资标的，“如果可行的话，我愿意买光所有独栋住宅”
- 2012年02月28日河北石家庄赵县县委、县政府在现场发布最新情况说，28日上午9时30分发生爆炸的赵县生物产业园克尔化工有限公司一号车间，死亡人数增至12人，另有40余人受伤，已经在医院救治
- 2012年02月28日万科与招商地产纷纷发布担保公告，但业内人士指出，随着银根紧缩，上市公司凭借良好的信誉和财力成为对外担保的主力之一，但担保风险也值得关注，如果出现违约现象，上市公司终将遭受损失。
- 2012年02月28日日本《东京新闻》28日发表社论，这篇题为《为什么不老实地收回言论》的社论说，几乎没有研究学者认为南京没有发生屠杀。
- 2012年02月28日退出，对希腊和欧元区都是好事，目前希腊已经变成还债机器，财政自主权被剥夺，退出可重获根据需要制定政策恢复经济正常运行的自由，欧元区也会甩掉一个沉重包袱
- 2012年02月28日货币市场流动性还将趋向宽松，尤其是未来几周，都能保持相对宽松，一者公开市场到期量较大，达2520亿元；二者外汇占款或继续净流入；三者往年经验显示3月财政存款投放量一般较多。
- 2012年02月28日2012年中国经济的软着陆将基本完成。房地产在全国而言不存在大泡沫。
- 2012年02月28日中国华融的股份制改革方案已通过国家批准，力争2012年上半年实现股份公司挂牌
- 2012年02月28日天马股份（002122.SZ）27日晚间发布2011年度业绩快报，公司2011年度各项经营指标同比均出现下滑，并且营业利润、利润总额及归属母公司的净利润同比滑速超过了营业收入的滑速
- 2012年02月28日大北农（002385.SZ）2月27日晚公告了七项投资计划，拟投资3亿元建设动物疫苗基地、3.18亿元扩充饲料产能，并以1387.5万元增资上海伟农生物科技有限公司（下称上海伟农），七项合计投资额达6.32亿元
- 2012年02月28日大智慧(601519.SH)2月27日晚公告称，公司拟收购上海龙软信息技术有限公司70%股权，交易对价为2730万元
- 2012年02月28日2月27日晚间，兴业银行(601166.SH)发布公告称，正在筹划引入战略投资者事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2月28日起停牌
- 2012年02月28日“榆林有卖2800元一条的香烟，咱西安还有5000元一条的呢，比榆林还贵。”25日，市民李先生向华商报反映说，这两天他在安东街一家烟酒店买烟时，发现有一种高档的好猫牌香烟，“卖500元一盒，那一条不就是5000元吗？”
- 2012年02月28日硕贝德主营业务为无线通信终端天线的研发、生产和销售，本次拟发行2334.5万股，募集资金投资于多制式高性能手机天线项目、精密宽频笔记本电脑天线项目等
- 2012年02月28日通知要求，要完善应急工作方案，按照谁经营谁负责、谁主管谁负责的原则，落实服务和安全工作责任，明确应急管理职责。要加强值班制度，确保信息畅通。认真落实24小时值班和领导带班制度，确保“两会”期间邮政、快递服务工作正常运转
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