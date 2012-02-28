- 2012年02月28日原告认为，在长达13年中，立人集团的固定收款地点未曾改变，泰顺县政府及泰顺县公安局不但没有制止，一些领导干部也参与集资；同时还宣传发动各级单位给立人集团的育才学校放款
- 2012年02月28日会议部署了加强网上重点领域重点环节管理、严厉打击互联网和手机淫秽色情违法犯罪、广泛发动社会公众监督举报、形成打击网络淫秽色情强大舆论声势等七项重点任务。此次专项行动自3月初开始至8月底结束，历时6个月
- 2012年02月28日厂方汇报说车间有13到16人。爆炸点周围200米范围内受损。最新情况是：明火已被扑灭，外围搜救结束。目前，现场已全部警戒，据厂区周围村子的村民说，爆炸时震感强烈，许多人家的玻璃被震坏
- 2012年02月28日《每日问询者报》还报道称，菲律宾外交部部长德尔罗萨里奥近日表示，联合开发显然本就属于菲律宾的西菲律宾海(我国称为“南海”)并不是解决菲中两国问题的行得通的办法
- 2012年02月28日对于“抵债房”，有中介公司工作人员表示，购房时可以由中介人员陪同到售楼处直接和开发商签合同，中间不经过多月的环节，只是需要一次性付全款，不提供按揭。
- 2012年02月28日中央气象台预计，29日起至3月2日，南北方雨雪天气齐聚。北方冬麦区的部分地区、东北地区大部将有小到中雪或雨夹雪；江南、华南北部、西藏东南部将有中到大雨，江西中北部、浙江西部、广西北部局地可能出现暴雨
- 2012年02月28日2012年中国经济可能实现“软着陆”，中国的基建投资计划将刺激物流仓储、住宅等房地产领域的投资机会
- 2012年02月28日现场的消防队员正在搜救，据他们讲，现在生还迹象已经非常渺茫。另外，在外围还有25名工人也受伤
- 2012年02月28日四年前大概每个月3千块钱就可以在二环以里租到一个一居室，但是现在这个价钱只能到四环附近去租了
- 2012年02月28日相比2011年的市场最高价，90%以上的项目折扣都已经达到了5%左右，其中相比最高点房价回落20%以上的项目有50个左右，回落幅度最大的楼盘价格甚至已经腰斩50%
- 2012年02月28日在出口形势不温不火，消费乏善可陈，同时楼市投资乏力的情势下，中国经济维稳之路在哪里？只有启动基建投资防止硬着陆形势出现。
- 2012年02月28日上海楼市成交量连续第四周出现回升态势，且环比增幅扩大，主要是部分降价盘成交带动所致
- 2012年02月28日据现场目击者称，该厂整个一车间全被炸平了，附近村庄皆有震感，2000米内的房屋出现玻璃震碎现象
- 2012年02月28日当农民还贷出现坏账时，予以政府补偿，即银行承担65％，市、区县财政承担35％。其中市级财政承担20％，区县财政承担15％
- 2012年02月28日今年我国将进一步完善生猪市场调控预案，稳定生猪市场生产和价格；推动建立基本蔬菜品种政策性保险制度，稳定蔬菜生产，保护菜农利益；建立健全价格调节基金制度，积极运用价格调节基金，推进平价商店建设，
- 2012年02月28日渝开发2011年经营性现金流为-7亿元，同比下降397.6%
- 2012年02月28日截止午间收盘，沪指报2437.47点，跌9.49点，跌幅0.39%，成交591.8亿元；深成指报10127.1点，跌50.25点，跌幅0.49%，成交599.9亿元。
- 2012年02月28日能否代表刚开始装修时安信地板的甲醛含量还有待商榷。万科16个城市29个涉及使用安信地板的项目，已经有7个城市13个项目完成了复检，检验报告均显示合格
- 2012年02月28日所有跑路开发商都有一个共同特点，资金链紧张，在遭遇楼市调控后资金链断裂。同时，“黑盖子”被揭开后后均发现跑路开发商有上千万到数亿元不等的民间高息融资
- 2012年02月28日联想这个决定也显示消费者正放弃上网本而选择平板电脑和低成本的笔记本电脑。戴尔已经停止销售上网本，惠普和宏碁已经大规模削减这方面的产品
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