温州立人147位债权人申请国家赔偿近7000万 2012年02月28日 原告认为，在长达13年中，立人集团的固定收款地点未曾改变，泰顺县政府及泰顺县公安局不但没有制止，一些领导干部也参与集资；同时还宣传发动各级单位给立人集团的育才学校放款

国信办等9部门启动整治网络色情低俗信息行动 2012年02月28日 会议部署了加强网上重点领域重点环节管理、严厉打击互联网和手机淫秽色情违法犯罪、广泛发动社会公众监督举报、形成打击网络淫秽色情强大舆论声势等七项重点任务。此次专项行动自3月初开始至8月底结束，历时6个月

29日起中东部地区将大范围降水 云南四川旱区降水较弱 2012年02月28日 中央气象台预计，29日起至3月2日，南北方雨雪天气齐聚。北方冬麦区的部分地区、东北地区大部将有小到中雪或雨夹雪；江南、华南北部、西藏东南部将有中到大雨，江西中北部、浙江西部、广西北部局地可能出现暴雨

河北赵县化工厂车间爆炸已致7死 6人尚未救出 2012年02月28日 现场的消防队员正在搜救，据他们讲，现在生还迹象已经非常渺茫。另外，在外围还有25名工人也受伤