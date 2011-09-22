- 2011年09月22日期货市场全线下跌，橡胶、沪铜领跌，跌幅均超3%
- 2011年09月22日近期政策方向不会发生大的变化，预计四季度将下调存款准备金以解决目前银行市场间的资金紧张问题，同时未来仍会‘温和通胀’
- 2011年09月22日由于昨日大涨，部分资金趁机撤离，以致大盘难以连续走高。当日大部分个股下跌，地产板块遭受重挫，大跌逾4%
- 2011年09月22日最有可能出现的结果是，中国几乎不会冒险动用自己的巨额外汇储备来拯救欧元。中国可能会象征性地购买少量南欧国家债券，作为对欧盟未来的名义上的承诺。但归根结底，中国会置身局外。
- 2011年09月22日上半年，合生创展总借款较上年同期增长70%，至334亿港元。合同销售额仅为53.3亿元人民币，远低于拥有类似规模土地储备的竞争对手。未来2年公司可能将扩大资本密集型和投资回收期较长的商业租赁地产业务规模。标普认为其流动性可能将
- 2011年09月22日期货投资咨询业务短期遇冷，长期或为CTA铺路
- 2011年09月22日公开市场连续十周净投放对冲近期资金面负面因素，资金价格料高位震荡
- 2011年09月22日对一年内发生3起一次死亡3人以上道路交通事故的，市（州）人民政府对县（市、区）人民政府实行问责；对一年内发生3起一次死亡5人或1起一次死亡10人以上道路交通事故的，省人民政府对市（州）人民政府实行问责。
- 2011年09月22日面对高楼价，有大量女性认为，拍拖对象是否拥有物业是一个重要考虑条件。专家称，香港女生不结婚或寻找“有楼”男朋友的“剩女现象”确与香港楼价高企有关。
- 2011年09月22日在欧美债务危机影响下，香港本地四大富豪身家今年以来账面累计蒸发逾800亿。
- 2011年09月22日如果通胀压力得到有效降低，预计美国政府与美联储将采取更多货币宽松措施。美联储计划在2012年6月前买入长期国债并释放同等金额的短期国债的“扭曲操作”，实际上是为QE3的问世铺平道路。
- 2011年09月22日发展中国家要抱最好的希望，同时做最坏的打算，通过发掘新的经济增长点、加强本国金融体系的抗风险能力等途径来应对危机。
- 2011年09月22日由于保险资金性质不同，按照资产负债匹配的原则，其在选择账户上的风险倾向有很大区别
- 2011年09月22日9月21日，农业部发布《全国种植业发展第十二个五年规划》，要求“十二五”期间水稻、小麦、玉米三大粮食作物自给率达到100%。
- 2011年09月22日有分析指出，政府对于信托参与到房地产领域有点恼火，而绿城中国又是信托重灾区，重点核查绿城中国是有可能的，但绿城中国的真正风险则在于下半年的销售计划能否完成
- 2011年09月22日目前，在通胀压力不减、股市楼市财富效应黯淡的背景下，储蓄搬家后可能流向理财、信托、艺术品、收藏品市场，甚至选择高风险、高回报的民间借贷市场。
- 2011年09月22日按照目前的增长速度推测，中国实现第三次跨越、顺利进入高收入组的时间大约在‘十四五规划’的区间，即从现在起大约需要11年—15年左右的时间。
- 2011年09月22日已被羁押的侯某表示，他来京是为了状告当地公安机关，因为其“家前后都被监视”。警方调查则显示，并不存在监视一事。同时他曾经有吸毒经历。
- 2011年09月22日至于新的片头曲由谁制作，会是什么样的风格，央视方面没有透露
- 2011年09月22日9月汇丰制造业PMI初值为49.4，为两个月以来最低。8月份汇丰PMI为49.9。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富