山东上调最低工资标准最低每月不低于950元 2012年02月28日 山东省政府表示，这次提高最低工资标准是依据国家和山东省有关规定，结合山东省经济社会发展实际进行的，同时调整的还有小时最低工资标准，调整后的3档水平分别为13元、11元、10元

国际新闻早报 2012年02月28日 来自尼日利亚、美国等11个国家的海军27日开始在尼东南部海域进行联合演习，以应对日益猖獗的海盗袭击、偷油、走私和其他海上安全挑战。此次演习将为几内亚湾沿线国家提供一个共享信息和探讨如何共同应对海上安全威胁的机会

阿根廷港口拒绝英国邮轮停靠 2012年02月28日 载有2600名乘客“公主星”号邮轮当天从智利南方的威廉姆斯港出发，准备经过比格尔海峡前往阿根廷的乌斯怀亚港停靠。在收到了火地岛省港务局发出的禁止停靠禁令后，该邮轮不得不改变航线，前往智利的蓬塔阿雷纳斯港

阿根廷城铁27日再次发生爆炸起火事故 2012年02月28日 此次发生事故的地点仍然是布宜诺斯艾利斯市城铁萨缅托线第11区站。本月22日，这里发生了城铁列车撞站台出轨事故，造成51人死亡，700余人受伤

联合国人权理事会讨论叙利亚人权状况 2012年02月28日 会议主席劳拉·杜佩·拉萨尔在当天上午的会议结束时宣布，人权理事会将于28日就叙利亚人权状况进行紧急辩论。拉萨尔说，“叙利亚人道主义状况堪忧”，盼望得到叙政府正面回应，使人权理事会“能够帮助受到暴力侵害的叙利亚人”