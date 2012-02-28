- 2012年02月28日要深化农村集体资金、资产、资源管理，大力推进农村财务管理规范化建设，规范农村集体资产承包、租赁、出让和资源开发利用，推广建立农村集体资产资源招投标中心和农村产权交易中心的做法，探索实行农村集体“三资”委托代理服务
- 2012年02月28日2月1日~8日期间，证监会公布了包括无锡华东重型机械、四川和邦股份在内的8家拟上市公司招股书
- 2012年02月28日社会保障体系、私人投资、资源税改革，以及推进债券市场发展等，都会是热点话题，这将有利中国经济在中长期内再平衡
- 2012年02月28日美国法律专家称，苹果收购iPad商标时隐藏身份的做法非常规，唯冠要求在中国大陆禁售iPad的请求看似合理。但他们也指出，对於上周唯冠在加利福尼亚提起的诉讼，苹果也可以作有力辩护，包括唯冠不能起诉苹果，只能起诉当初的商
- 2012年02月28日2012年中国“两会”即将召开。对此投资银行花旗发布前瞻报告称，由于本届政府迈入任期最后一年，保持经济稳定与政策可持续性仍会是主题
- 2012年02月28日自从2003年以来成立以来，截止到2011年上半年，7年半的时间里，天治基金总体上不但没能给投资者带来任何盈利，反而给基民累计造成亏损24.35亿元
- 2012年02月28日这一功能仅限灾害发生时使用。灾区会员进入留言页面后能够通过点击显示在自己名字下的“报告平安”按钮向朋友报平安。
- 2012年02月28日金螳螂2011年净利润率7.17%，同比提升1.33个百分点，创历史最高水平。
- 2012年02月28日广州多家卖场最近已接获美赞臣计划推新包装并提价的消息，而国产品牌完达山奶粉也在近日下发调价通知。分析认为，原料成本今年来已有“松动”，但奶粉营销费用居高不下也让企业有冲动将之转移给消费者
- 2012年02月28日山东省政府表示，这次提高最低工资标准是依据国家和山东省有关规定，结合山东省经济社会发展实际进行的，同时调整的还有小时最低工资标准，调整后的3档水平分别为13元、11元、10元
- 2012年02月28日新浪各业务2011年四季度毛利率同比皆呈现下滑状态，该公司对2012年业绩预计远低于分析师预期
- 2012年02月28日这意味着，为达到欧盟提出的4.4%的财政赤字水平，2012年西班牙政府需要削减约410亿欧元（549.6亿美元）的公共支出。如果该国如欧盟和国际货币基金组织预言的那样进入经济衰退，所需要的调整幅度还将更大
- 2012年02月28日标普表示，降级原因是希腊政府决定利用“集体行动条款”更改相关债务的原始条款，以迫使私人债权人减记债务，标普认为这一行为构成了“痛苦的债务重组”
- 2012年02月28日首次收购新疆金矿，且收购价格较为低廉
- 2012年02月28日来自尼日利亚、美国等11个国家的海军27日开始在尼东南部海域进行联合演习，以应对日益猖獗的海盗袭击、偷油、走私和其他海上安全挑战。此次演习将为几内亚湾沿线国家提供一个共享信息和探讨如何共同应对海上安全威胁的机会
- 2012年02月28日主要原因一是2010年甲流疫情的爆发拉高了公司当年疫苗收入基数；另外则由于2011年贵州浆站的关停
- 2012年02月28日载有2600名乘客“公主星”号邮轮当天从智利南方的威廉姆斯港出发，准备经过比格尔海峡前往阿根廷的乌斯怀亚港停靠。在收到了火地岛省港务局发出的禁止停靠禁令后，该邮轮不得不改变航线，前往智利的蓬塔阿雷纳斯港
- 2012年02月28日此次发生事故的地点仍然是布宜诺斯艾利斯市城铁萨缅托线第11区站。本月22日，这里发生了城铁列车撞站台出轨事故，造成51人死亡，700余人受伤
- 2012年02月28日会议主席劳拉·杜佩·拉萨尔在当天上午的会议结束时宣布，人权理事会将于28日就叙利亚人权状况进行紧急辩论。拉萨尔说，“叙利亚人道主义状况堪忧”，盼望得到叙政府正面回应，使人权理事会“能够帮助受到暴力侵害的叙利亚人”
- 2012年02月28日默克尔是在联邦议院就第二轮希腊救助计划投票前阐述政府立场时说这番话的。她说，德国加快注资步伐的前提是，其他欧元区国家共同行动起来，德国将在本周召开的欧盟峰会上就此进行磋商
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