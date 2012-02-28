- 2012年02月28日报告指出，希腊今年4月议会选举的结果有可能对实施新救助计划构成政治风险。如果希腊新政府“不愿意或没有能力”实施新的紧缩政策，欧盟、欧洲中央银行和国际货币基金组织有可能暂缓提供进一步援助
- 2012年02月28日该公司2011年推高送转或是财报最大亮点，同时，二股东财报出台前敏感套现引起市场质疑
- 2012年02月28日国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德26日表示，过去一段时间内欧盟及欧洲央行采取了一系列强有力措施并取得成效，全球经济复苏脱轨的风险已暂时避免，但是世界经济仍未脱离危险区域
- 2012年02月28日另外，哈药股份直销业务确定由公司提供资金承担2.8亿元的退货退款责任，并将影响公司2012年净利润2.8亿元左右
- 2012年02月28日销售回暖，地方政策松动，房价止跌回升，可能反而刺激中央严厉的表态
- 2012年02月28日依据我国法律，刑事被害人因犯罪行为所遭受的经济损失，主要是通过提起刑事附带民事诉讼，由被告人其他赔偿义务人依法赔偿。但是司法实践中，经常发生被告人及其他赔偿义务人没有赔偿能力或者赔偿能力不足
- 2012年02月28日中金公司表示，安信信托目前的估值情况隐含了重组将获得成功的预期
- 2012年02月28日唯冠周一发表声明称，他们已经修正了此前在加州对苹果提起的“iPad”商标侵权指控，认为苹果在获得iPad商标时多次欺诈并存在不公平竞争行为
- 2012年02月28日公司于2011年有序地退出非主导产业，使得收入结构和规模均发生了较大的变化
- 2012年02月28日作为日本国内唯一一家ＤＲＡＭ制造企业，尔必达一度是日本政府力保的“准国家队”企业代表。尔必达的落幕显示，在全球电子业洗牌大潮中，仅靠国家保驾护航并不能确保企业在残酷的竞争中幸存
- 2012年02月28日停牌长达5年的S﹡ST北亚即将变身为下称中航工业旗下的金融投资控股公司
- 2012年02月28日西班牙2011年公共赤字达913.44亿欧元，占国内生产总值的8.51%，比欧盟此前要求的6%高出了约2.5个百分点
- 2012年02月28日面对低迷的成交，深圳楼盘的促销力度明显加强，深圳市场上出现了“6字头”楼盘。位于深圳坪山新区的深业东城御园每平方米最低6800元，折后均价为6999元，总价26万元起，首付只需8万元
- 2012年02月28日特别是中国，2012年中国经济可能实现“软着陆”，中国的基建投资计划将刺激物流仓储、住宅等房地产领域的投资机会
- 2012年02月28日国家发改委方面传来的消息显示，大兴仍然是最有希望的地方，而河北廊坊市机场办则表示，目前国家发改委尚未对此项目进行审批
- 2012年02月28日主要水泥企业计划3月份在北京、天津和河北分别提价100元、20元和40元/吨。
- 2012年02月28日拉米指出，虽然反倾销等贸易救济措施的使用频率总体呈下降趋势，但使用的主体在不断扩展。在世贸组织153个成员经济体中，共有100个建立了贸易救济法律机制，其中约50个经济体每年至少发起一起相关调查
- 2012年02月28日保诚集团发表声明认为，欧洲将于2013年1月推出的新保险业偿付能力规定ＩＩ将给公司带来不确定性，保诚将定期对其总部地点进行审查，以使其战略更加充满灵活性
- 2012年02月28日瑞银认为公司四季度亏损幅度进一步加大，预计亏损额约为6.1亿元，2011年全年实现净利润1.4亿元，同比下降92%。
- 2012年02月28日根据越南政府最新公布的计划，该国2020年农、林、水产品出口总额预计达400亿美元。为达到上述目标，越南政府计划从目前至2020年逐步增加农、林业开垦土地面积以及水产养殖面积，同时加大投资
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