穆迪认为希腊债务违约风险仍然很高 2012年02月28日 报告指出，希腊今年4月议会选举的结果有可能对实施新救助计划构成政治风险。如果希腊新政府“不愿意或没有能力”实施新的紧缩政策，欧盟、欧洲中央银行和国际货币基金组织有可能暂缓提供进一步援助

全国法院3年救助刑事被害人1万多人 2012年02月28日 依据我国法律，刑事被害人因犯罪行为所遭受的经济损失，主要是通过提起刑事附带民事诉讼，由被告人其他赔偿义务人依法赔偿。但是司法实践中，经常发生被告人及其他赔偿义务人没有赔偿能力或者赔偿能力不足

国际财经早报 2012年02月28日 西班牙2011年公共赤字达913.44亿欧元，占国内生产总值的8.51%，比欧盟此前要求的6%高出了约2.5个百分点

世贸组织说全球新增反倾销调查显著减少 2012年02月28日 拉米指出，虽然反倾销等贸易救济措施的使用频率总体呈下降趋势，但使用的主体在不断扩展。在世贸组织153个成员经济体中，共有100个建立了贸易救济法律机制，其中约50个经济体每年至少发起一起相关调查

英国保诚集团计划将总部迁至香港 2012年02月28日 保诚集团发表声明认为，欧洲将于2013年1月推出的新保险业偿付能力规定ＩＩ将给公司带来不确定性，保诚将定期对其总部地点进行审查，以使其战略更加充满灵活性