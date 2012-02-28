- 2012年02月28日财报还显示，马士基去年营业收入为602亿美元，比上年增长11%；税前利润为94亿美元，下降3%
- 2012年02月28日神火股份营业总收入大幅增长，而净利润和每股收益却与去年持平。
- 2012年02月28日去年，汇丰净利息收入为407亿美元，比前一年增长3%；净营业收入为723亿美元，增幅为6%。商业银行业务税前盈利达到79亿美元历史高点，增幅为31%，而投资银行业务盈利则因欧债危机下降24
- 2012年02月28日该公司2011年四季度业绩增速放缓，未来业务转型及行业利好将扮靓2012年业绩
- 2012年02月28日该行于去年宣布的全球裁员3万人计划目前已完成1.1万人裁员
- 2012年02月28日对于为何只保留20米，熊建华表示，除了基于文物保护、地质状况等基本因素的考虑外，还兼顾了开发商即长沙开福万达广场投资有限公司修改原有建筑方案的可行性
- 2012年02月28日多家PE负责人认为，未来几年，我国PE/VC退出将主要依靠并购渠道，其中50%左右的退出模式将采取并购重组
- 2012年02月28日要稳步提高优待抚恤保障水平。按照“普惠”加“优待”的原则，将优抚对象优先纳入社会保障和公共服务体系，在此基础上再享受抚恤优待政策
- 2012年02月28日事发前邻居听到她家传出激烈争吵声，奶奶抱着她从15楼跳下，目睹惨景，孩子妈妈割腕幸被抢救过来
- 2012年02月28日有银行内部工作人员透露，虽然监管部门不允许银行高息揽储，但月末、季末存贷比考核的压力，还是迫使银行使用各种方式拉存款
- 2012年02月28日截止到目前，亚洲动物保护基金会尚未就是否聘请公关一事回复天下公司。
- 2012年02月28日广州市住房保障办曾携广州市金融办以及金融机构赴北京，就利用社保基金支持广州市保障性住房项目建设的要求和程序，与全国社保基金理事会股权资产部进行了沟通
- 2012年02月28日目前国务院有关部门正在抓紧研究制定支持农业产业化龙头企业发展的政策性文件，将在财政、税收、融资、贸易等方面进一步加大扶持力度，促进农业产业化和龙头企业跨越发展
- 2012年02月28日数据显示1月份全国总保费收入达1891.76亿元，同比增长10.19%；财产险保费494.67亿元，同比增长3.73%；人身险保费1397.09亿元，同比增12.67%
- 2012年02月28日围绕中央《工作规划》和司法部《实施办法》确定的各项任务，结合本地本单位实际，加大落实力度，加快工作进度。抓好调研和规划，超前谋划下一个5年惩治和预防腐败体系建设的思路、任务和举措
- 2012年02月28日天津正着力将城市打造成文化与创意中心，因此希望能和这个领域中最大、最棒的公司合作，分享其在业内的宝贵经验。天津市期待与大型好莱坞公司合作，建立一座主题乐园甚至电影制片公司
- 2012年02月28日有网友爆料称ATM取千元现金居然发现有6张是假钞，虽然银行随后坚决否认，但有多位银行内部人士透露，银行现在不敢保证ATM取出的钞票是“百分之百真钞”，即有可能出假钞
- 2012年02月28日债主们统计，薛氏高盛公司董事长薛某涉及的金额至少有3亿元，这还不包括她向公司员工融的资。有债主还透露，薛某与其约定的月利息为2.5%。2011年9月份开始，因银行贷款收紧，她对外融资月息高达4个多点。
- 2012年02月28日中国农业科学院棉花研究所近日发布调查报告称，2012年棉花种植面积可能减少6.1%，并建议将临时收储价格上调5%
- 2012年02月28日朱少中在“清廉”的外表下搞腐败，从表面上看是其善于伪装。但朱少中为什么敢于且能够伪装长达7年之久？这恐怕和一些地方廉政教育流于形式、对领导干部监督乏力、干部考察把关不严不无关系
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