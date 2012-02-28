- 2012年02月28日中国光华科技基金会利用内幕信息买卖领先科技，被处以5万元罚款，时任光华基金会理事长兼秘书长任晋阳、时任光华基金会副秘书长、办公室主任梁范栋被给予警告，并分别处以3万元罚款
- 2012年02月28日香港证监会此次“打虎”行动已历时逾两年，并因老虎亚洲在港未有实质业务而一度受阻。
- 2012年02月28日常州市城管支队相关人士介绍，据支队统计，目前一线城管大队中，一共有12名硕士研究生，这些研究生都是通过公务员招考进来的，有的是全日制研究生，有的是在职研究生，所学专业也各不相同
- 2012年02月28日一年多来新风村几十户村民家的柴火垛发生过火灾，有的村民承包地在水稻灌浆时被人洒了能让庄稼绝收的农药，还有的村民盖的塑料大棚被人割破。“现在是谁张罗选举，谁家就容易出事。谁去救火，谁家就容易受到殃及。”村民说
- 2012年02月28日剩下的项目按照风险程度依次为，个人资本交易、与资本交易无关的金融机构信贷、货币市场工具、集合投资类证券、担保保证等融资便利、衍生工具等资本账户子项，可以择机开放
- 2012年02月28日涟源市委有关负责人接受记者采访时表示，网帖反映问题后，市委组织部、市纪委和市人事局近几天来还对最终入选的15名考生的社会关系进行了初步排查，这15人均不是涟源市现任的30余名市级领导三代以内的直系亲属
- 2012年02月28日2月初以来，关于福建归真堂上市的争论一波接着一波，归真堂的投资方苏州鼎桥创业投资公司，也从背后走到前台。继在归真堂开放日露面之后，鼎桥投资26日发布《关于涉及归真堂投资项目的声明》，其中表示慈善机构收购其股权纯属无稽之
- 2012年02月28日一位研究过裤子历史的服装设计师也在微博上表示，除士兵和劳工出于方便的需要而穿连裆裤之外，汉代人是只穿“开裆裤”的，高坐不雅，因此是不可能坐凳子的
- 2012年02月28日渔政船是指在渔业专属水域执行渔政任务的船舶。主要用于渔场巡视并监督、检查渔船执行国家渔业法规的情况，保护和水域环境，维护渔场生产秩序；也用于监督、检查国际渔业协定的执行情况，维护本国的渔业权益
- 2012年02月28日证监会前期做了充分准备工作，已经草拟有关高收益债的发行、交易、托管、清算等方面内容的规定，目前仍在研究和论证阶段
- 2012年02月28日截至目前，严重旱情已造成云南省319万人、158万头大牲畜不同程度存在饮水困难，部分城镇供水紧张，部分企业、厂矿已经处于停产停工或半停产状态，全省因旱直接经济损失已达100亿元左右
- 2012年02月28日中国南车否认高管赴铁道部解释“奢侈动车”问题，声称王军等高管只是在铁道部开一个技术方案评审会，并无向铁道部高层交班“奢侈动车”一事
- 2012年02月28日据介绍，淮阳县鲁台镇小造纸厂已经存在多年了，之前有十几家，去年6月份被取缔后，后来又有四家恢复重建。鲁台镇村民反映说，鲁台镇小造纸厂都没有任何手续，污染严重，村民曾就此事多次向环保部门反映，却无人制止
- 2012年02月28日截至2月27日，沪深两市共132家公司披露年报，险资进入30只个股的前十大流通股东名单中，累计持股数23623.25万股，累计持股市值约27.56亿元
- 2012年02月28日2002年国务院批准了电力和铁路最后两个重要行业的改革计划。电力改革提出要实现网厂分开、竞价上网。电力改革到现在十年了，只把第一个目标实现了，但后一个目标还有待继续推进。所以，电厂现在日子并不太好过
- 2012年02月28日监管层正研究尽快将非上市公司纳入公司债发行范围之中，以扩大公司债市场规模，支持实体经济融资需求。酝酿中的高收益债有望主要面向非上市小微企业
- 2012年02月28日据透露，河北涉县籍男童张某2011年7月起到保定市白沟白三街一家拉杆箱厂打工，除每天工作16个小时、经常吃不饱饭外，还多次受到老板、老板娘和其他工人的故意伤害，致使身体和精神遭受严重摧残
- 2012年02月28日截至报告期末，安信信托存续信托项目为63个，受托信托资产规模254.28亿元；已完成清算的信托项目30个，清算信托规模95.80亿元；新增设立信托项目44个，新增信托规模230.74亿元
- 2012年02月28日公司今日披露了董事会审议通过的直销业务整改方案。
- 2012年02月28日现在看资金应该差不多了。目前资金落实主要还是依靠银行贷款、发债和铁路建设基金等既有途径，但估计资金还会有些缺口，还需要大力引入民间资本
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富