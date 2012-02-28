- 2012年02月28日据李志超介绍，经过了解，确认事故车辆投保了机动车“交强险”和道路交通承运人责任险。其中“交强险”为中华联合财产保险公司三门峡市支公司承保，道路交通承运人责任险则由人保财险三门峡市分公司承保
- 2012年02月28日与1980年的“八一八”讲话相比，1992年重启的改革存在一个明显的遗憾，就是只注重经济领域的改革，而不要求政治改革与经济改革并举。这不但延迟了法治、民主政治等体制的形成，也使政府职能转变、国有经济改革受到很大的限制
- 2012年02月28日枪击案发生在俄亥俄州克利夫兰郊外的沙登高中的校内餐厅，案发时间是在27日上午，不少学生正在餐厅吃早餐。根据当地警方的统计，有1男4女，共5名学生当场遭受了枪击
- 2012年02月28日达尔问自然求知社研究员冯永锋直言：“中国人没有狩猎能力，也不可能从狩猎中学会保护自然的能力。即使有一批人去了国外，获得了训练，回国后也仍旧是猎奇的居多，贪图血腥的居多，不可能对保护有益。”
- 2012年02月28日一个店名为“微博认证馆”的卖家告诉记者，目前，花钱加V只能提供“电台编导”、“演员”、“作家”等不好证伪、但又相对“拉风”的认证身份
- 2012年02月28日巴菲特在此前于伯克希尔哈撒韦公司网站上发布的年度股东信中称，该公司在2010年将这笔债券的价值减记了10亿美元，去年又再度减记了3.9亿美元。他表示，截至去年12月底为止，这笔债券的市场价值为8.73亿美元。
- 2012年02月28日对于土地储备中心贷款、公路建设贷款以及完成60%以上的平台项目，银行均可以有条件地继续提供授信支持
- 2012年02月28日普京说：“我重申，美国在欧洲建立反导系统的计划引起我们的合理担心。为什么我们比别人担心？因为这只涉及了俄罗斯在这方面的战略核力量，破坏了数十年来已建立的军事政治平衡。”
- 2012年02月28日普京称，中国是全球最重要的经济中心之一，在各个领域的潜在影响力与日俱增。讨论中国未来在全球经济及国际事务中的角色，已成为时髦话题
- 2012年02月28日耿亮理事长强调指出，资本市场健康发展需要市场形成成熟理性的投资理念，长期以来，上交所一直在大力倡导价值投资，呼吁股市回归理性价值投资的主旋律
- 2012年02月28日严肃查处在农村义务教育、基本医疗卫生、食品药品安全、环境保护、生态建设、安全生产和扶贫开发等方面损害农民利益的突出问题，严肃查处农村基层党员干部在征地拆迁、“三资”管理、换届选举等方面的违纪违法案件
- 2012年02月28日国际证监会组织是证券监管领域最重要的国际组织，负责制定全球证券期货监管的国际标准和指引
- 2012年02月28日北京伍陆风情生态种植园有限公司(下称伍陆风情公司)与怀柔区杨宋镇梭草村违规签约后，非法建设仿古三合院别墅“水岸江南”。对于这起违法建设小产权别墅区的事件，当地国土部门多年视而不见，直到中央领导亲自过问
- 2012年02月28日中国宝安并未对稽查原因等细节给予披露，仅对因涉嫌信披违规遭证监会立案稽查的事实进行了简单表述。不过，对熟悉中国宝安的投资者来说，首先想到的原因恐怕便是“石墨烯”。
- 2012年02月28日全国各地将逐步推行出租汽车企业员工制经营模式，代替目前承包挂靠制；同时还将普遍开展以车辆承包费用（即“份儿钱”）、社会保险、劳动收入、休息休假等为主要内容的工资集体协商
- 2012年02月28日党政主要领导无特殊情况，必须全员、全时在岗，在完成好自身工作的同时，看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事，确保大事不出、中事不出，力争小事也不出，为全区社会局势稳定作贡献
- 2012年02月28日对于宝钢股份拟将不锈钢、特殊钢两个事业部出售给控股股东宝钢集团一事，不少投资者担心在转让过程中，两个事业部的土地资产恐被按原收购价剥离或少量溢价剥离，导致上市公司资产隐性流失
- 2012年02月28日通过实行驾驶员代替班制度、减免休息日经营承包费用等方式，探索实施出租汽车驾驶员休息休假制度，使出租车司机每周至少休息一天，，构建起和谐劳动关系的长效机制，服务人民群众满意出行。
- 2012年02月28日美东时间2月27日16:00，道琼斯工业平均指数下跌1.44点，收于12,981.51点，跌幅为0.01%；纳斯达克综合指数上涨2.41点，收于2,966.16点，涨幅为0.08%；标准普尔500指数上涨1.85点，收于1,367.59点，涨幅为0.14%。
- 2012年02月28日旅客本人办理退票手续时，须凭购票时提供的有效身份证原件办理退票，对于身份证原件丢失的，可到车站公安制证处开具临时有效身份证明后办理退票
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富