德国联邦议院通过第二轮希腊救助计划 2012年02月28日 德国总理默克尔在投票表决前发表政府声明说，新一轮希腊救助计划提供的机会要比不进一步帮助希腊带来的风险大得多。救助希腊，关键是使希腊具备竞争力，引导希腊走上可持续增长之路