- 2012年02月28日薄熙来说，热烈欢迎历任雷锋班的班长和战友们！50年来，雷锋精神家喻户晓，教育了一代又一代人，我们都是学着雷锋精神长大的！重庆是一个具有光荣革命传统的城市，孕育了红岩精神，和雷锋精神一样家喻户晓，感人至深
- 2012年02月28日从2008年起，全国妇联已连续五年向全国人大建言，制定一部国家社会领域的综合性反家暴法，集家暴行为的预防、制止、救助、教育与矫治措施在内的专门法律
- 2012年02月28日邱淑花是归真堂企业创办人，在这次事件中她的一句话曾经广为转播，她说“反对我就是反对国家”
- 2012年02月28日叙利亚内政部长沙阿尔宣布，全国有效选民中有837.6万人参与投票，占全体选民的57.4%。其中，89.4%的选民对新宪法草案投了赞成票
- 2012年02月28日上交所提醒广大中小投资者进一步认清“炒新”行为的本质和危害，不要盲目跟风，避免不必要的损失。
- 2012年02月28日将保持对“热钱”等违法违规资金的高压打击态势，严厉打击地下钱庄等监管领域违法犯罪行为，加大对违法违规信息的披露力度，提高对违法违规跨境资金流动的震慑力
- 2012年02月28日国际金融危机的爆发与不断蔓延深化，暴露出了当前国际经济在体制机制、政策理念、发展方式等方面的弊端，我们面对的已经不是一场单纯的经济金融危机，需要国际社会共同探索实现发展的正确路径
- 2012年02月28日德国总理默克尔在投票表决前发表政府声明说，新一轮希腊救助计划提供的机会要比不进一步帮助希腊带来的风险大得多。救助希腊，关键是使希腊具备竞争力，引导希腊走上可持续增长之路
- 2012年02月27日擅长金融布局的中国平安战略入股电商1号店，成功抄底后又顺利转手，并安心持有剩余股权等待IPO前景
- 2012年02月27日下调拟注入资产的评估价格，对小股东是有利的。不过，双汇发展目前的估值已经基本反映了资产注入的利好预期
- 2012年02月27日报告认为，未来中国发展既有不少优势和机遇，也会面临诸多严峻挑战。尽管未来20年中国的潜在增长率会有所下降，但仍有望保持从全球范围看并不低的增长速度。
- 2012年02月27日日前，上海证券交易所召开理事会会议，就上交所2012年工作计划进行讨论，重点研究了在交易所发行中小企业私募债和进一步推进上交所创新工作等有关事宜
- 2012年02月27日1月26日之后，全国蔬菜价格整体呈下降走势，但2月中旬以来，全国蔬菜平均价格止降趋稳。与2012年2月15日相比，2月27日，21种监测蔬菜平均价格降幅仅为0.4%。
- 2012年02月27日2月27日晚，塔牌集团（002233.SZ）发布业绩快报，2011年经营业绩创历史新高，实现营业收入41.4亿元，同比增长32%；实现归属于上市公司股东的净利润6.06亿元，同比增长了97%
- 2012年02月27日“立邦对此并不卸责，我们在看到报道的第一时间已经给经销商发出律师函，并且在第一时间已经把该经销商从网站和销售渠道里面摘除出来。”
- 2012年02月27日2月27日晚，中国宝安（000009.SZ）发布公告称，因涉嫌信披违规，证监会将对其进行立案稽查
- 2012年02月27日以市值计欧洲最大银行汇丰控股（00005.HK）2月27日发布公告称，受债务重估的会计利得提振，2011年净利润同比增长27%至168亿美元。董事会已批准派发第四次股息每股普通股0.14美元
- 2012年02月27日中国邮政储蓄银行有限责任公司于1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司（下称股份公司）
- 2012年02月27日
- 2012年02月27日其中涉及，证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金、期货交易所风险准备金、期货公司风险准备金、期货投资者保障基金。
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