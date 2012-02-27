- 2012年02月27日其中涉及，证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金、期货交易所风险准备金、期货公司风险准备金、期货投资者保障基金。
- 2012年02月27日2011年，全国商品房销售均价为5381元/平方，较2001年上涨147%；2011年，全国房地产开发投资额比2001年增长870%！2011年，开发投资占GDP的比重为13.1%，较2001年增长126%。
- 2012年02月27日将金融资源投放到实体经济最需要、综合效益最优、商业可持续的领域当中；要更加严格对监管套利行为的约束，及时甄别各类创新的真实动机和行为实质，鼓励和保护科学的金融创新，严格监管违规行为
- 2012年02月27日2012年卫生部门将进一步提高新农合筹资标准和保障水平。全国新农合参合率继续保持在95%以上，新农合政策范围住院费用报销比例达到75%左右，最高支付限额不低于全国农民人均纯收入的8倍，且不低于6万元。
- 2012年02月27日萨利赫在典礼上发表讲话表示，也门的安全与阿拉伯地区的安全紧密相连，他呼吁国际社会支持新总统哈迪重建也门
- 2012年02月27日上海市青浦区质监局对安信成品仓库内待销售的木地板进行了执法抽样，包括21种实木复合地板和3种实木地板，结果显示，24种地板均未发现甲醛释放量超标，但有3种地板“面层木材名称”“尺寸偏差”项目不符合标准。
- 2012年02月27日继公布武汉、青岛、广州、重庆关于安信地板的复检合格报告之后，万科27日再次发布报告指出，北京、杭州、昆明三地万科项目送检的地板甲醛释放量均低于国家标准。
- 2012年02月27日2012年1月内地与香港贸易额为182.5亿美元，同比下降14.9%，占大陆对外贸易额的6.7%。2012年1月大陆与台湾贸易额为98.4亿美元，同比下降27.9%，占大陆对外贸易额的3.6%。
- 2012年02月27日商标法有改进的余地，“商标要鼓励自创，不应鼓励搭便车，其次商标要清晰，不应误导消费者。”
- 2012年02月27日从今年4月1日起，上海将提高多个“民生标准”。劳动者月最低工资标准将从目前的1280元调整为1450元；城镇低保标准每月提高65元，增幅为12.87%；农村低保标准每月提高70元，增幅为19.44%。
- 2012年02月27日
- 2012年02月27日犯罪嫌疑人陶某某自去年9月18日以来，一直羁押在市第一看守所，没有上网条件和可能。经初步调查，最近登录“人人网”的“陶某某”帐号显然系他人冒用，相关部门正在调查。
- 2012年02月27日对于日中历史共同研究委员会2010年公布的报告显示双方在受害者者人数上存在分歧，大村称“我对此予以尊重”
- 2012年02月27日河村表示他不会收回发言，称“我认为没有屠杀过多达30万人的非武装平民”。
- 2012年02月27日发言人说，美国和韩国不顾朝鲜与周边国家的反复警告，进行挑衅性的大规模侵略战争演习。在朝美会谈正在进行的时候，美国此举暴露了其傲慢态度及不良居心
- 2012年02月27日尽管发展中国家和新兴经济体同样遭受欧美债务危机严重冲击，但它们的抗冲击能力和经济复苏速度普遍好于工业发达国家
- 2012年02月27日草案设计了注册评估师资格考试和执业注册两项制度，除规定“国家实行注册评估师资格全国统一考试制度”外，还规定“国家实行注册评估师执业注册制度”。
- 2012年02月27日归真堂上市打开了活取熊胆的魔盒，道义与资本犹如幽灵蔓延。证监会左右为难的背后，利益的角逐早已是暗流涌动
- 2012年02月27日太平洋证券的大股东们和机构投资者展开了“减持接力赛”，频繁减持成为资本市场上的一大奇景
- 2012年02月27日受政策利好预期推动，近期A股市场缓步放量攀升；今日指数在连续上涨后冲高回落，但市场交投气氛仍较活跃。大成基金指出，受财政存款集中投放和到期资金较多等利好因素影响，流动性紧迫的局面明显改善，市场对政策提振经济的信心增强
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