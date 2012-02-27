萨利赫正式向也门新总统哈迪移交权力 2012年02月27日 萨利赫在典礼上发表讲话表示，也门的安全与阿拉伯地区的安全紧密相连，他呼吁国际社会支持新总统哈迪重建也门

朝鲜严厉批评美韩举行联合军事演习 2012年02月27日 发言人说，美国和韩国不顾朝鲜与周边国家的反复警告，进行挑衅性的大规模侵略战争演习。在朝美会谈正在进行的时候，美国此举暴露了其傲慢态度及不良居心