IMF总裁称世界经济尚未走出危险区 2012年02月27日 “发达经济体的经济增长依然很脆弱，而新兴经济体的表现相对较好，目前很多国家的失业率居高不下，在发达国家中这种情况尤为严峻。”拉加德说

第84届奥斯卡奖主要奖项获奖名单 2012年02月27日 最佳影片：《艺术家》；最佳导演：米歇尔·阿扎纳维修（《艺术家》）；最佳女主角：梅里尔·斯特里普（《铁娘子》）；最佳男主角：让·迪雅尔丹（《艺术家》）；最佳男配角：克里斯托弗·普卢默（《初学者》）