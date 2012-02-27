- 2012年02月27日河北保定解放军252医院收治的呼吸道感染病人的事，经与解放军总后卫生部核实，此次疫情经过解放军疾病预控控制中心的实验室检测，已经排除了SARS、甲流、人感染高致病性禽流感等疾病，确诊为腺病毒55型引起的呼吸道感染。
- 2012年02月27日2月27日，中航工业集团下属的中航科工（02357.HK）宣布，以3.55港元配售3.42亿股H股，向不超过10名投资者进行配售，占扩大后H股总数14.51%及已发行股本总额6.25%
- 2012年02月27日中金公司2月27日发布A股市场资金与流动性分析周报认为，目前市场的资金推动者再有机构投资者向个人投资者转换，在资金与流动性预期宽松的推动下，市场或仍将延续反弹
- 2012年02月27日申银万国2月27日发布石油化工行业研究报告指出，虽然伊朗爆发战争的概率较小，但中东局势或将布伦特油价推升至135美元/桶。
- 2012年02月27日目前水泥市场有价无市，除东北、西北受天气影响之外，其他区域的水泥需求量仅为往年同期的30%-50%，缺乏下游需求支撑，行业运行略显乏力
- 2012年02月27日随着国际油价不断攀升，中国三地原油变化率超过4%，机构预测，国内成品油价格调整的时间窗口再度临近
- 2012年02月27日据悉，3家入围第二轮竞价的买家，报价高的已经超过了50亿元，出售工作将在3月份完成。若交易成功，此次出售将成为近年来啤酒收购史上仅次于百威英博以58亿元收购雪津啤酒的大规模交易
- 2012年02月27日中国还是能够保持一个相对较高的增长速度，尽管与前十年相比可能要逐渐的往下走，但这是一个合理回落过程。相对高增长还可以维持一段时间，至少可以维持到2020年以前。
- 2012年02月27日去年的最有价值运动员（ＭＶＰ）科比当晚虽在ＭＶＰ争夺中输给了杜兰特，失去了独自成为全明星赛史上当选ＭＶＰ次数最多球员的机会，可他却超越一代球王“飞人”乔丹保持的全明星赛历史得分纪录
- 2012年02月27日“发达经济体的经济增长依然很脆弱，而新兴经济体的表现相对较好，目前很多国家的失业率居高不下，在发达国家中这种情况尤为严峻。”拉加德说
- 2012年02月27日《分离》获奖的重要意义，不仅在于为伊朗捧回首座小金人，还在于它将大大提升伊朗电影、尤其是艺术电影在国际影坛的影响力，同时也使更多人关注伊朗这个电影产量较低、电影作品较少为外界所了解的国度的影像世界
- 2012年02月27日当晚对位防守科比并不慎把对手鼻子打出血的热火队球星韦德夸赞说，科比真是一位“难以置信的得分手”，“我不知道他书写的那项纪录将会持续多久”
- 2012年02月27日据日本媒体报道，日本三大银行之一的三菱东京ＵＦＪ银行去年年末制定了应对日本国债暴跌的“危机管理计划”。根据方案，将来一旦出现日本国债暴跌，为减少损失，该行将设法在短时间抛售数万亿日元国债
- 2012年02月27日最佳影片：《艺术家》；最佳导演：米歇尔·阿扎纳维修（《艺术家》）；最佳女主角：梅里尔·斯特里普（《铁娘子》）；最佳男主角：让·迪雅尔丹（《艺术家》）；最佳男配角：克里斯托弗·普卢默（《初学者》）
- 2012年02月27日截止收盘，沪指报2447.06点，涨7.43点，涨幅0.30%，成交1447亿元；深成指报10177.3点，涨53.18点，涨幅0.53%，成交1273亿元
- 2012年02月27日王石和郁亮在战略上最大的分歧，就是万科发展速度快慢的问题
- 2012年02月27日工信部出台公务用车采购目录车型，均为自主品牌，不过业内分析表示此项措施更多的是长期示范效应，其中，在SUV以及MPV领域表现突出的长城汽车和江淮汽车将最为受
- 2012年02月27日中国重工（601989.SH）2月24晚发布公告称，预计2011年度实现基本每股收益不低于0.32元；拟向全体股东每10股派发现金0.68元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本
- 2012年02月27日周岩与陶汝坤原来均为安徽合肥市寿春中学的学生，据一名曾就读于该校的学生称，自己的一个朋友曾与周岩是同班同学，大家都知道她与陶汝坤“谈好几年了”，后因为“陶经常虐待周，周后来受不了才分手的”
- 2012年02月27日增值税扩围改革有望年内提速。继北京之后，天津、重庆、江苏、深圳等地都在积极争取纳入试点范围，而北京的试点将于今年7月正式启动。
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