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2012年02月27日
增值税扩围改革有望年内提速。继北京之后，天津、重庆、江苏、深圳等地都在积极争取纳入试点范围，而北京的试点将于今年7月正式启动。
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2012年02月27日
2012年中国经济增长速度将在二季度降至8.35%后逐步回升。今年增速仍将保持较为强劲的增长势头，但是中国跨越中等收入阶段的关键仍在于提高居民收入，扩大内需，为此建议在一定时期内，将居民上缴的社会保险缴费部分返还民众。
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2012年02月27日
实体经济总需求层面的问题或许在短期内依然会处于恶化状态，这意味着我们可能迎来经济加速下行期
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2012年02月27日
产品业绩持续不振让中邮基金内部管理层对投资风格进行了反思，“换帅”可能就是中邮基金由“偏极端”向“偏稳健”风格切换的开始
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2012年02月27日
从福禧到海龙时隔6年，中国信用债券市场早已质变。高收益债券市场推出前夕，国内违约率以及回收率等关键指标仍为空白，在此背景下，"11海龙CP01"事件个中缘由耐人寻味
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2012年02月27日
目前，山东省所有政府办基层医疗卫生机构全部实施了基本药物制度，淄博、枣庄、潍坊、济宁、日照、德州等市还将33512个村卫生室和12个县(市、区)的非政府办社区卫生服务机构纳入实施范围，药价降幅达40%左右
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2012年02月27日
涉案人员刘某某被依法劳动教养两年。据调查，刘某某为某互联网站经营者，其为提高网站点击率，在未经证实的情况下，于2012年2月19日在互联网发布了“保定252医院确认一例非典”的虚假信息
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2012年02月27日
要通过开展学雷锋活动，礼敬高尚道德，贬斥失德现象。雒树刚表示，雷锋精神随着时代的发展也具有了时代的气息，对党、对国家、对社会主义的热爱是雷锋精神的第一位
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2012年02月27日
中国现已到达发展道路上的一个转折点。管理好从中等收入到高收入国家的转型充满挑战性；此外，在未来可预见的一段时间，全球环境很可能仍不确定且跌宕起伏，转变战略的必要性就显得愈加重要
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2012年02月27日
银行赚的钱满足不了其规模扩张的要求，所以只能从其他渠道补充资金
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2012年02月27日
自2005年2月23日华夏旗下上证50ETF上市以来，ETF历经整整7个年头，数量上从1只增长至37只，份额上也从54.35亿份，发展到目前的921.25亿份，增加15.95倍
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2012年02月27日
在信用卡分期上，不同银行规定的申请门槛也不一，最低规定的是单笔消费在500元以上，最高规定单笔消费在1000元以上可以向银行提出分期付款申请
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2012年02月27日
评论说，美韩不顾内外强烈抗议和谴责而举行代号为“关键决心”和“秃鹫”的联合军演。多达数十万的兵力和大批核战争装备进入了战时状态。在朝鲜半岛造成了一触即发的军事紧张局势，这是一个极其危险的事态
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2012年02月27日
本月22日，正在美国访问的澳大利亚外长陆克文宣布，因无法得到总理吉拉德的支持，他决定辞去外长职务。吉拉德23日宣布，工党定于27日投票选举党首，以结束领导权之争，维持工党稳定，从而在2013年大选中击败反对党
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2012年02月27日
法国外交部发言人贝尔纳·瓦莱罗26日在声明中宣布，法国决定立即撤出其在阿富汗政府内部工作的人员。这一决定是在两名美籍驻阿联军官员25日在阿富汗内政部被打死后作出的。目前，有3600名法国士兵驻扎在阿富汗
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2012年02月27日
法国外交部发言人贝尔纳·瓦莱罗当天在一份声明中表示，为确保这些法国人的安全，法国驻阿富汗大使已经要求他们毫不延迟地撤出阿富汗政府机构。瓦莱罗没有透露撤离人员的具体人数。他在声明中还说，一旦条件允许，法国就将取消这项措施
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2012年02月27日
另据埃及官方中东社消息，埃及议会两院议长和副议长将于本月29日举行会谈商讨这次会议的筹备事宜。有消息称，制宪委员会成员将包括上下两院议长和副议长，以及两院下属的立法委员会主席
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2012年02月27日
正在摩洛哥访问的希拉里·克林顿在接受美国有线电视新闻网采访时说：“让总统以有记载的形式声明此举并非有意、我们对此深表遗憾属于正确之举。我们的政治活动对阿富汗危险的局势煽风点火，我感觉有些令人不安。”
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2012年02月27日
在首都莫斯科，许多普京支持者当天走上街头，向路人发放数以万计绘有俄罗斯国旗的布条以及红色荷包，荷包上印有“普京爱大家”、“离普京获胜只剩一周”等口号。他们还给支持普京的路人拍照留念，准备把这些照片发布到普京竞选网站上
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2012年02月27日
在叙利亚首都大马士革商贸区的一处投票站，耄耋老人苏海尔颤颤巍巍将选票塞进一只密封的塑料投票箱里。他说，新宪法就像一座灯塔，让人看到走出骚乱的希望