朝鲜发表评论谴责美韩联合军演 2012年02月27日 评论说，美韩不顾内外强烈抗议和谴责而举行代号为“关键决心”和“秃鹫”的联合军演。多达数十万的兵力和大批核战争装备进入了战时状态。在朝鲜半岛造成了一触即发的军事紧张局势，这是一个极其危险的事态

澳大利亚总理吉拉德连任工党党首 2012年02月27日 本月22日，正在美国访问的澳大利亚外长陆克文宣布，因无法得到总理吉拉德的支持，他决定辞去外长职务。吉拉德23日宣布，工党定于27日投票选举党首，以结束领导权之争，维持工党稳定，从而在2013年大选中击败反对党

国际新闻早报 2012年02月27日 法国外交部发言人贝尔纳·瓦莱罗26日在声明中宣布，法国决定立即撤出其在阿富汗政府内部工作的人员。这一决定是在两名美籍驻阿联军官员25日在阿富汗内政部被打死后作出的。目前，有3600名法国士兵驻扎在阿富汗

法国决定立即撤出其在阿富汗政府内工作的人员 2012年02月27日 法国外交部发言人贝尔纳·瓦莱罗当天在一份声明中表示，为确保这些法国人的安全，法国驻阿富汗大使已经要求他们毫不延迟地撤出阿富汗政府机构。瓦莱罗没有透露撤离人员的具体人数。他在声明中还说，一旦条件允许，法国就将取消这项措施

埃及军方要求议会3月3日召开会议确定制宪委员会成员 2012年02月27日 另据埃及官方中东社消息，埃及议会两院议长和副议长将于本月29日举行会谈商讨这次会议的筹备事宜。有消息称，制宪委员会成员将包括上下两院议长和副议长，以及两院下属的立法委员会主席

美国务卿为总统就焚烧古兰经事件道歉辩护 2012年02月27日 正在摩洛哥访问的希拉里·克林顿在接受美国有线电视新闻网采访时说：“让总统以有记载的形式声明此举并非有意、我们对此深表遗憾属于正确之举。我们的政治活动对阿富汗危险的局势煽风点火，我感觉有些令人不安。”