高油价威胁全球经济复苏 2012年02月27日 油价急涨，一定程度上受益于美国经济复苏信号增多，但主要推动力仍在伊朗。去年11月，伊朗核问题凸现，此后油价一直震荡上行，至今涨幅近20%

国际财经简讯 2012年02月27日 据科威特媒体报道，目前科威特日产石油300万桶。2011年年底，科威特石油日产量为280万桶。由于今年年初以来国际油价一路攀升，科威特将石油日产量增至300万桶