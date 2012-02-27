- 2012年02月27日沪指报2457.50点，涨17.87点，涨幅0.73%，成交719.5亿元；深成指报10256.01点，涨131.86点，涨幅1.30%，成交643.5亿元
- 2012年02月27日公司拟非公开发行不超过7亿股，发行价格不低于7.12元/股，募集资金总额不超过50亿元
- 2012年02月27日目前，邮储银行注册资本为人民币450亿元，拥有3.7万营业网点，3万亿元个人储蓄存款，9亿银行账户，400多万小额贷款用户，1000多亿元支农资金
- 2012年02月27日公务用车纯自主刺激汽车股大涨，但对销量拉动有限，示范效应更大
- 2012年02月27日油价急涨，一定程度上受益于美国经济复苏信号增多，但主要推动力仍在伊朗。去年11月，伊朗核问题凸现，此后油价一直震荡上行，至今涨幅近20%
- 2012年02月27日据科威特媒体报道，目前科威特日产石油300万桶。2011年年底，科威特石油日产量为280万桶。由于今年年初以来国际油价一路攀升，科威特将石油日产量增至300万桶
- 2012年02月27日二十国集团各成员代表在为期两天的财长和央行行长会议上重点讨论如何通过向国际货币基金组织注入资金来应对欧债危机。此间分析人士认为，与会各方很难在两天时间内就此问题达成一致
- 2012年02月27日中国将为国际货币基金组织增资做出自己的贡献。 G20周日早间在声明中称，欧元区已同意考察是否在3月份扩大救助基金的规模，届时将为向IMF提供更多资金铺平道路
- 2012年02月27日探路者的持续成长概率较大，但在营销、品牌、运营效率等方面仍有待提升，需要持续关注
- 2012年02月27日银行惜贷的趋势可能已经发生，从国际市场情况看，这种现象已经持续了相当长时间。即使出现连续降准的现象，也很难说明这就是货币政策走向放松的信号。
- 2012年02月27日存款准备金率下调的时点多少有些超出市场预期，央行显得较为谨慎，短期流动性骤紧以及实体经济走弱是主要原因。
- 2012年02月27日一场纷纷扰扰的川石化高利贷风波未平，一则神秘的短信令事件再起波澜。高利贷纷扰的背后，一场股权争夺战才刚刚开始
- 2012年02月27日三年以内，中国电商的布局将初步完成。中国未来的零售巨头将以网络电商的身份出身。而通过企业的融资能力及自建仓储等方面的分析，就能预见电商的优劣
- 2012年02月27日最近刚回国的王石在香港的一次公开演讲中强调，“我现在还是万科人”，他的这一表述被业内解析成：“万科还是王石说了算”。
- 2012年02月27日德国公布2月份消费价格指数初值；日本公布1月份零售销售数据；欧盟统计局公布欧元区2月份经济景气指数、消费者信心指数。
- 2012年02月27日去年房地产调控政策出现的变化主要是货币政策与应对通胀控制CPI为主的货币政策的收紧，货币政策对房地产市场影响的力度甚至大于限贷、限价、限购。
- 2012年02月27日当前房产市场笼统采取限购的办法有问题，可以用税收手段进行调节。
- 2012年02月27日全国社会保障基金理事会理事长戴相龙披露：截至2011年底，全国社会保障资金共承诺投资13只基金，承诺投资金额达到195亿元。
- 2012年02月27日今年全社会用电量或同比再降2.2个百分点至9.5%，这表明在今年稳中求进的主基调下，电力增速或随宏观经济增速的放缓呈正相关变化
- 2012年02月27日2月25日，深圳罗湖区港澳8号项目开盘，现场中介人员举着“港澳8号首付一成”的牌子引来千人围观。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富