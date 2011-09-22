- 2011年09月22日美方将可能不得不反对巴方在联合国安理会的任何举动，包括必要时行使否决权。奥巴马在会晤中要求阿巴斯不要向联合国秘书长潘基文递交“入联”申请
- 2011年09月22日美联储当日宣布，计划到2012年6月，出售剩余到期期限3年及以下的4000亿美元中短期国债，同时购买相同数量的剩余到期期限为6年至30年的中长期国债，这一“卖短买长”的政策被称为“扭转操作”
- 2011年09月22日他把从餐饮店收购的泔水拉回住处进行过滤加工，然后再以每桶400元的价格卖给上门收购的人，从中牟取暴利。每月平均能生产出13桶成品“地沟油”，每桶重约380斤
- 2011年09月22日该团伙掌控的工具公司在没有真实交易的情况下，流入资金涉及2300余家单位、个人，分别转至4400多位个人、公司账户。资金来源、去向分布地域广泛，涉及全国29个省、市、区
- 2011年09月22日今年1—8月，福建省共进口猪肉7757吨，比去年同期增加11．5倍，主要从美国、加拿大进口；其中自美国进口猪肉4148吨，去年同期无进口，占同期该省猪肉进口总量的53．5％
- 2011年09月22日。纽约股市三大股指21日当天在消息公布后不但没有得到任何提振，反而在尾盘的一个小时内加速下跌，最能代表市场趋势的标准普尔500种指数最终跌幅接近3%
- 2011年09月22日欧洲债务危机是未来影响货币政策的重要变量，其发展一旦恶化将会成为影响中国经济增长的主要推手
- 2011年09月22日巴勒斯坦“入联”努力面临巨大阻力，难以成功，短期对以色列的实际影响有限。但这一举动将进一步挤压以色列在世界范围的外交空间
- 2011年09月22日随着未来技术的发展，人类也有可能获得更多手段处理卫星撞地球的麻烦。庞之浩介绍说，有研究者正在尝试用可降解材料制作航天器，以便它们重返大气层时可轻易地“化作青烟”
- 2011年09月22日电子公告屏上写着关门的原因“因个别村民在村里甚至在温州论坛造谣村两委私吞村民8000张嘉年华门票，村两委感到压力很大，决定暂停上班，待公安部门调查实施后再上班”。
- 2011年09月22日绝对的权力会导致绝对的腐败，权力应关在笼子里，而不应让权力泛滥。微博是件好事情，对监督权力泛滥有好处，尽管现在有些“乱”，但其可以汲取的营养更多。
- 2011年09月22日丽君称，蔡英文当选后不仅能带动公共参与的民主，也会与“在野党”共商台湾地区的未来，落实所谓“台湾共识”，让台湾的民主有更柔性的力量，凝聚的团结
- 2011年09月22日沪深股市未能延续昨日强势，早盘低开低走，震荡下挫
- 2011年09月22日香港的金融市场将受到美国市场动荡的影响，并且尽管美联储推出了提振美国经济的新举措，但全球市场动荡局面将继续存在
- 2011年09月22日国家海洋局北海分局一位人士表示，来自4家律所的8位资深律师所组成的律师团，目前已基本准备就绪，近期将会在青岛海事法院对康菲提起索赔诉讼。青岛正是国家海洋局北海分局的所在地，亦靠近此次溢油事故的蓬莱19-3油田
- 2011年09月22日社会主义不是搞平均主义，它有市场、有竞争，人们的收入自然有差异，但一定要有公平的竞争法则，要力争让人人过得舒心，有希望，且要让弱者、贫者得到社会的帮助
- 2011年09月22日税改只是增加了油气企业的负担，但相关企业不可能无限度地承受税负，当它们无法承受时，有关部门调高价格就是必然的。换句话说，税改意味着价格有潜在提高的趋势
- 2011年09月22日中国的资本如果能参与到欧洲的实体经济中去，就可以帮助欧元区国家稳定它的国家债务信用，至少建立这样的预期，进而帮助欧元稳定
- 2011年09月22日张化桥认为，未来监管趋势会有调整，向银行借贷为资本金的2倍为合理水平，届时小贷公司投资回报率将达25%至30%
- 2011年09月22日日本交流协会秘书长Okada Kenichi同时表示，这一协议将不会增加台日直航航班数量
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富