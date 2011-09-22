福建加大猪肉进口量 前八月同比增加8倍 2011年09月22日 今年1—8月，福建省共进口猪肉7757吨，比去年同期增加11．5倍，主要从美国、加拿大进口；其中自美国进口猪肉4148吨，去年同期无进口，占同期该省猪肉进口总量的53．5％