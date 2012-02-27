- 2012年02月27日公司债券利息所得税税率较高，减少了个人投资公司债券实际收益，是个人投资者较少购买高资信公司债券的主要原因之一
- 2012年02月27日韩美还将从3月1日到4月30日举行野外战术机动军演“鹞鹰”演习。该演习将有1.1万名美军官兵和韩国师团级以下部队参加，联合进行陆海空特殊作战训练
- 2012年02月27日朝鲜国防委员会2月25日通过朝鲜国营电视台发布声明，谴责美韩军演是挑衅行为，并威胁说：“朝鲜将发起全面圣战，以消灭民族叛徒集团和好战狂。”
- 2012年02月27日预计2015年全国煤炭需求量将达到43亿吨左右，比2010年增加约9.7亿吨，年均增长5.2%
- 2012年02月27日在去年9月28日广州市发生第一例疑似职业性急性二氯乙烷中毒病例以来，截至今年的2月20日，广州全市共有38例患者发生疑似职业性急性二氯乙烷中毒，全部分布在白云区、荔湾区38家用人单位，其中36家为无牌无证私人小作坊
- 2012年02月27日2年时间，利用一家投资公司做掩护，20家“空壳”潜公司为载体，将727亿多元转至4473个境内外账户，金额涉及29个省市
- 2012年02月27日中国海监船在西沙海域向越南渔船开枪事件纯属子虚乌有，日本共同社报道严重失实。中国海监是国家海洋局领导的海上执法队伍，依法在我国管辖海域实施定期维权巡航执法制度，查处违法活动
- 2012年02月27日俄塔社指出，这是越南外交部对中国媒体刊登的有关从2012年开始在争议海域进行海洋学研究的报道作出的回应，中国海洋学家的科研活动目的，是在南沙群岛所在海域建立鱼类养殖中心
- 2012年02月27日首都经贸大学近日公布的“2011北京社会经济生活指数”显示，去年北京市城镇居民幸福指数为72.28，“幸福感”比2010年略有降低。报告分析认为，幸福指数降低的原因主要是“对收入不满”
- 2012年02月27日三门峡市运输公司负责人称，该客车发车时属省内旅游线路，按河南省有关规定，省内旅游包车只需营业许可证，不用每次发车时重新发放线路牌。发车后驾驶员擅自更改了旅游线路
- 2012年02月27日香港以45944美元的人均GDP位居第八位
- 2012年02月27日这份报告在讲到中国时称，中国如果不进行深层次改革，可能会面临经济危机，并针对中国增长模式的未来结构提出建议，“旨在帮助中国实现向高收入社会的过渡”。
- 2012年02月27日国家体育总局日前再次向各运动队下发注意食品安全的紧急通知，禁止国家队成员在外用餐。中国反兴奋剂中心证实，为避免运动员“克仑特罗”“食源性摄入”，供在京备战奥运会运动队食用的所有肉类，均由检测中心进行专项检测后方可食用
- 2012年02月27日2月26日，宣布将在北京合作建房的温州营销协会会长赵智强与新华信托股份公司达成初步合作意向，拟由信托来实行资金监管。目前，该合作建房已有200多人通过了报名。
- 2012年02月27日有业内的市场人士分析，如果《意见》的征求稿能获通过，并在各地得到确切的落实，那么对影院的团体包场会产生一定影响。以上海为例，目前许多影院的包场价格，尤其是非热门电影的团体票价格都在7折以下
- 2012年02月27日总投资达149.13亿元人民币的武汉地铁2号线一期工程，全长27.98公里，沿线共设车站21座，建成后可承担武汉城区约50%的公交过江交通客运量，预计到2015年，每天输送旅客量可达60多万人次
- 2012年02月27日目前，我国共组建了120余家出版传媒集团。意见强调，各集团要转变经营思路，由主要依靠国内市场、国内资源向依靠国内国际两个市场、两种资源转变，由主要依靠单一出版业态向依靠以出版经营为核心的多元文化服务转变
- 2012年02月27日法院审理认为，埃尔梅斯国际提交的大部分证据形成时间，都晚于“愛瑪仕”商标申请注册日。相关证据均是媒体报道，且均发生在香港地区，不足以证明埃尔梅斯国际尚未注册的“愛馬仕”已为中国大陆相关公众知悉
- 2012年02月27日根据议程，常委会二十五次会议将审议拟提请十一届全国人大五次会议审议的全国人大常委会工作报告稿，审议十一届全国人大五次会议议程草案、主席团和秘书长名单草案、列席人员名单草案
- 2012年02月27日日前，海南警方日前侦破一起涉案金额巨大的地下钱庄案。这起案件中，嫌疑人在短短两年时间里，通过注册空壳公司、网银转账等手段洗钱727亿元，非法获利约3200万元。
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