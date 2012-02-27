- 2012年02月27日岛内交通受到地震影响，包括高铁一度停驶，台铁列车则慢速行驶，两个公司各有数十班列车延误，受影响旅客约6万人。到记者发稿时，暂未有灾情传出
- 2012年02月27日本周共有29只新基金在售，逼近去年5月份单周30只在售的历史最高纪录
- 2012年02月27日“这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。”海南警方办案人员在接受记者采访时，这样描述“1·29”地下钱庄案的影响范围和非法获利情况
- 2012年02月27日修订后的《证券投资基金法》已进入向国务院征求意见阶段，按照法定程序，有望于今年内出台
- 2012年02月27日监管层目前已就资产证券化具体实施方案达成初步共识，多家商业银行开始着手新一轮资产证券化试点，但开展资产证券化在法律、税务、评级等方面的相关制度建设仍需完善
- 2012年02月27日云南省防汛抗旱指挥部2月26日的简报称，121件增蓄应急重点项目已全面启动。35件项目主体工程基本完工、完工率29%，逐步投入使用发挥抗旱效用
- 2012年02月27日涟源市回应称，此次经济开发区选调工作人员系正常人事调配，不存在“猫儿腻”，并称公示期内，未接到对选调人员有关弄虚作假或舞弊行为等方面的举报投诉。然而，中国青年报记者在调查中发现，此事并没有那么简单
- 2012年02月27日另外，《福布斯》还公布了全球最贫穷的3个国家排名，分别是布隆迪、利比里亚和刚果民主共和国，都是政治和经济支离破碎的非洲国家，它们经购买力平价调整后的人均GDP分别只有400美元、386美元和312美元
- 2012年02月27日近年来，我国宗教界积极参与社会公益慈善事业，产生了良好社会效果。意见的出台将进一步激发宗教界投身公益慈善事业的热情，使其活动更加规范有序、健康发展
- 2012年02月27日北京可口可乐公司公共事务部工作人员表示，保质期的修改，不涉及饮料成分变化，同时也是按照中国相关食品法规的要求对产品标签上的保质期标示内容进行修改
- 2012年02月27日25日上午，在合肥东七里站桃园路上一栋老旧的宿舍楼里，一间不足90平方米的屋子住着周岩一家三口。周岩浑身缠满了绷带，躺在沙发上休息，只露出了两只眼睛和脖子。周岩的母亲李女士讲述了事发一刻
- 2012年02月27日林春平透露，今后10年内，计划拥有5至6家有影响力的银行，“每年都会有动作的。”
- 2012年02月27日央行调统司司长盛松成领衔的课题组撰写的一份报告正式公布，明确指出中国加快资本账户开放的条件基本成熟，并将整个过程分为短期、中期、长期三个阶段
- 2012年02月27日湖北宜化称，公司没有违反国家价格法律法规的行为，不在本案被调查的对象之列。
- 2012年02月27日一江之隔具有500多年历史的汉正街正在整体搬迁，拟建设一座666米超高层建筑，打造世界级滨水旅游商贸区。正对岸的江岸区，正规划建设一座707米高楼，并以此打造汉口沿江商务区
- 2012年02月27日本应25日下午4时48分从广州开往北京西的T16次列车，一直晚点到26日零点才从广州站发车，晚点7个小时，在候车室等候的旅客因等候时间过长情绪一度失控。据悉，因大雾造成京广线部分列车晚点
- 2012年02月27日目前全国猪肉价格已低于2011年12月上旬的价格水平。
- 2012年02月27日公务用车是指党政机关用于履行公务的机动车辆，分为一般公务用车和执法执勤用车。这部分车辆在公车保有量中占比很大
- 2012年02月27日万科公布了涉及青岛、广州、重庆三地七个项目的第二批安信地板复检结果，甲醛释放量均符合国家标准。
- 2012年02月27日新闻出版总署日前发布的《关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见》明确指出，支持有条件的出版传媒集团到境外建社建站、办报办刊，支持出版传媒集团和大型电子商务企业进行战略合作和资源整合
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