- 2012年02月27日外地机动车需进入北京市五环路（含）以内道路行驶的，持驾驶员驾驶证、车辆行驶证、检验合格证、交强险凭证和环保标志，并经环保部门现场检测车辆尾气合格后，办理进京通行证。外埠进京的客车和货车通行证有效期分别为7天和3天
- 2012年02月27日海口市国土资源局日前发出通知，禁止任何单位或个人借用“租赁”“合作开发”“作价入股”“承包经营权流转”农业用地之名，擅自改变土地用途，违规建设“小产权房”。
- 2012年02月27日未来五年，哈尔滨市将继续推进保障性安居工程，建设各类保障房12万套，让更多的冰城百姓搬进新楼房。
- 2012年02月27日2月中上旬北京租赁市场日成交量环比1月同期上涨52％，同时北京市单套房屋平均租金为3510元，环比1月上涨2％，租金涨幅为近三年来最低。
- 2012年02月27日市场人士预计，更大规模的促销将在3月份展开
- 2012年02月27日全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵日前建议，将同业存款计入存贷比，以减少目前信贷市场拉存款乱象
- 2012年02月27日南京、无锡、苏州3市目前已经建成各自的个人住房信息系统，并且南京已经在全国率先完成了与住建部系统的对接，苏州、无锡6月底前将实现对接
- 2012年02月27日一方面欧洲的基本面仍然十分脆弱，另一方面欧美货币政策保持极度宽松，会导致全球金融市场更加动荡，因此香港绝不应该松懈，必须保持高度的危机意识，未雨绸缪，防范外围出现未能预见的危机和波动。
- 2012年02月27日根据草案内容，国家政治制度以多元化为原则，通过投票实施政权民主；总统由人民直接选举产生，任期为7年，只能连任一次。按此规定，巴沙尔的任期将到2014年结束
- 2012年02月27日规定，根据各地实际情况，分别制定电影票价指导价格，最高不得高于指导价格的50%；会员票、团体票不低于影院挂牌价格的70%
- 2012年02月27日盖特纳在当天举行的金融研讨会闭幕式上还对中国目前执行的经济发展政策给予肯定。他说，中国（目前的经济）政策确确实实起到了负责任以及稳定世界经济的作用。
- 2012年02月27日本周将有17家上市公司涉及限售股解禁流通，其中涉及股改限售股份解禁的有1家，涉及上市3个月后机构配售股份解禁的有5家，涉及上市公司原始股份解禁的有10家，涉及股东追加限售条件解禁的有1家公司
- 2012年02月27日当前我国VC(风险投资)和PE(私募股权投资)行业基本面尚属健康，但是同时存在一些问题，例如，VC和PE的同质化非常突出，而且PE之间业务同质化明显，基金利益相关方短视行为普遍
- 2012年02月27日从发行时间安排来看，下周一和周二（即3月5日和3月6日）共有六只新股发行。这就是说，从今天起的七个交易日内，共有12只新股密集连发
- 2012年02月27日中国商品含税高，并不意味着我国的总体税负就比发达国家重。
- 2012年02月27日2011年25家试点券商两融业务收入有望达到33亿元左右。自去年底相关监管部门力推两融业务转常规以来，业内大多数券商摩拳擦掌、积极准备以介入这项业务。
- 2012年02月27日全国社会保障基金理事会理事长戴相龙26日介绍，截至去年年底，全国社保基金已投资13支私募股权投资基金，承诺投资金额195亿元
- 2012年02月27日迈克尔•乔丹诉讼代理君合律师事务所合伙人24日向媒体表示，我们提出了一个合理的赔偿，大概在几千万元人民币。但具体金额并未透露。该人表示，迈克尔•乔丹强调，自己无意令“乔丹体育”倒闭，关心的是自己姓名权和身份权得到保护
- 2012年02月27日上周五（2月24日），接近证监会的人士披露：近期对发行高收益债的话题，证监会债券办公室相关领导传递出三条信息
- 2012年02月27日关键要把自己的事情办好。金融系统要按照“稳中求进”的总基调，执行好稳健的货币政策
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