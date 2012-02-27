哈尔滨市五年内将建12万套保障房 2012年02月27日 未来五年，哈尔滨市将继续推进保障性安居工程，建设各类保障房12万套，让更多的冰城百姓搬进新楼房。

美国财长盖特纳肯定人民币汇率改革 2012年02月27日 盖特纳在当天举行的金融研讨会闭幕式上还对中国目前执行的经济发展政策给予肯定。他说，中国（目前的经济）政策确确实实起到了负责任以及稳定世界经济的作用。