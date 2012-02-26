乔丹体育称其商标受多项法律法规保护 2012年02月27日 《财经》综合报道 乔丹体育正式做出回应：乔丹体育没有蓄意使用迈克尔乔丹的姓名，乔丹体育的企业名称享有商号权，对‘乔丹’等注册商标享有专用权，受法律保护。 乔丹体育尊重迈克尔乔丹在篮球领域所取得的运动成就及贡献