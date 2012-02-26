- 2012年02月27日国家财政部副部长朱光耀周六称，有关中国准备向国际货币基金组织提供1,000亿美元贷款的报道纯属谣言。
- 2012年02月27日乔丹体育正式做出回应：乔丹体育没有蓄意使用迈克尔乔丹的姓名，乔丹体育的企业名称享有商号权，对‘乔丹’等注册商标享有专用权，受法律保护。 乔丹体育尊重迈克尔乔丹在篮球领域所取得的运动成就及贡献
- 2012年02月27日公立改革推进之时，民营医疗机构却依旧遭受种种不公对待
- 2012年02月27日*ST金顶管理层表示，今年是公司重整求生的关键一年，去年四川省水泥行业全行业亏损已成定局，今年行业现状也不会有太大改善，公司唯一还保持生产经营的特种公司将面临更大的亏损压力
- 2012年02月27日应把付费方式改革提升到决定医改的高度，未来的医疗卫生体制将转变为“以保养医”
- 2012年02月27日春节假期刚过不久，1月19日神州租车率先递交招股书，启动IPO进程。而刚刚过去的两周时间里，连续四家中国企业同时宣布了赴美上市计划，包括2月18日的唯品会、易传媒，以及2月25日的盛大文学、新生源。
- 2012年02月27日卡尼斯拒绝回应希尔威的指控，但否认自己是AL的幕后负责人
- 2012年02月27日从上周末的仓位分布来看，仓位在40%以下的基金数量保持不变，仓位在80%~90%和90%以上的基金数量有所增加，其余仓位区间的基金数量则有所减少。
- 2012年02月27日花旗认为，2012年迄今，中国A股市场的表现明显弱于全球主要股票市场。花旗预计，一旦政策放松预期确定，A股市场表现将逐步改善
- 2012年02月27日五笔累计减持，前景科技放掉手中一半多的股权，竟然只用了一个月时间
- 2012年02月27日有从事燃气企业管理层分析，“新奥若要重组资本，观乎其借贷甚高，余下只有配股或供股的可能……中石化绝对是最适合认购股份的人选。”
- 2012年02月27日在华锐风电的背后，安信证券成为鼓吹资本神话的“黑手”。2011年1月13日华锐风电上市，作为其主承销商，安信证券着重对公司“高成长性”进行了说明
- 2012年02月27日胀为主转为稳增长为主。
- 2012年02月27日“资金流向”的计算原理是将交易所提供的Level2数据逐笔分拆成大单、中单、小单，并将大单持续流入作为买入指标。这从筹码分布上说有一定道理。不过，大单流入并不意味着股票的上涨
- 2012年02月27日深交所介绍，在征求意见期间，该所共收到反馈邮件170多封，网络调查问卷950份，还于12月5日、12月19日和12月21日召开了三场退市制度征求意见座谈会，才对意见稿作出了如今的修改
- 2012年02月27日对于归真堂上市，23位投研人员表示此类企业不应该上市，占比53%，超过一半；3位投研人员认为归真堂也可以上市，占比7%；17位投研人员表示需要综合考量或难以判断，占比40%。
- 2012年02月26日美国财政部日前发布消息，宣布冻结日本最大黑社会组织山口组及其两名首领的资产，以制裁该跨国犯罪组织扰乱美国金融巿场运作以及洗黑钱等犯罪行为。
- 2012年02月26日受害人的父母均为工厂工人，无力支付诉讼费，为此向当地司法局申请了法律援助
- 2012年02月26日近日，上海交管部门出台新规，要求出租车需配备儿童安全设施。
- 2012年02月26日首次将燕窝、动物源性中药材、转基因生物材料等列入严禁携带或邮寄进境项目
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