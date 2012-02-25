- 2012年02月26日从2月28日零时至3月17日24时，北京交管部门将对外埠进京车辆采取临时交通管制措施，期间外埠进京的客车和货车通行证有效期分别为7天和3天。
- 2012年02月26日福建省内厦门、泉州等城市均有明显震感。
- 2012年02月26日河南户外救援队义马分队负责人表示，伤亡人员均系河南三门峡市人，是自发组织的户外运动团队。
- 2012年02月26日那套玉凳、玉梳妆台组合是根据明代的老件仿造的东西做好之后，2010年卖给了河北石家庄的“老王”，是以工艺品出售的，售价260万
- 2012年02月25日高善文指出，中国目前正在面临改革意愿、改革能力不足的尴尬时点，如何跨越中等收入陷阱仍是悬而未决的命题
- 2012年02月25日欧洲如果不进行调整，不对高工资、高福利这样一个不可持续的状况做出调整，而让其他国家来予以资金支持是不公平的。
- 2012年02月25日在2012年意大利大约需要借3000亿欧元的新债来维持不违约，其中的大部分将需要在上半年筹集。
- 2012年02月25日余永定表示，一旦希腊违约，将造成连锁反应——首先会触发CDS（信用违约掉期），买了CDS的人就会要求卖CDS的金融机构赔付，那么主权债务危机又会衍生出银行危机、金融危机，后果将相当严重。
- 2012年02月25日俞建华表示，在全球经济复苏步伐放缓的情况下，中国的外贸走势不容乐观，未来将出台政策促进进口和贸易便利化
- 2012年02月25日没有一个成员国考虑要退出欧元区，而欧元也在危机的推动下不断提高灵活性，即便危机没有结束，整体经济也在改善。
- 2012年02月25日王岐山强调，防风险是金融业永恒的主题。人民银行、银监会、证监会、保监会要会同各级地方政府确保金融市场稳定。“信任不能代替监督”。严厉打击非法集资、金融传销等违法金融活动，切实守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
- 2012年02月25日社会关注的河北省保定市解放军252医院收治的呼吸道感染发热病人，经与有关部门核实，已排除SARS、甲流、人感染高致病性禽流感等，确诊为腺病毒55型引起的呼吸道感染。截至2月25日8时，发热病例以轻症为主，无危重病人，无死亡病例
- 2012年02月25日王岐山说，城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、小额贷款公司等各类中小金融机构要立足当地，突出特色，避免盲目求大和跨区域扩张
- 2012年02月25日2011年，中国建筑约占钢材消费的60%，在商品房的开工面积处于下行趋势情况下，保障房为钢材消费带来希望。
- 2012年02月25日诸建芳认为，中国将从提高与深化城市化、产业升级、制度变迁和中西部发展四个方向推进经济的增长。
- 2012年02月25日从目前官方的表态看，货币放松的过程将比较缓慢，可能会有三个月到半年的时间，预计要到下半年才能看到货币政策的积极影响。
- 2012年02月25日宋丽萍介绍说，到2010年底，高校上市企业38家，近半数企业控股股东已变更，销售成长率和净资产收益率均低于市场平均水平，经营不善是主要原因。
- 2012年02月25日陆挺表示，对全球经济最大的风险来自于石油价格，石油价格维持高位将对中国经济乃至通胀产生一定的影响。
- 2012年02月25日从2011年四季度到2012年上半年，经济将处于衰退阶段，2012年3季度前后有望进入复苏阶段。
- 2012年02月25日危机不仅会促进中国在市场、产业、企业等经济领域的变革，同时也将推动社会管理和社会问题的解决、社会主义民主政治的进程。
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