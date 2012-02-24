- 2012年02月25日降准后，银行间市场利率一直较高，表明银行头寸太紧，货币应该再宽松点。
- 2012年02月25日中国外需主导的经济模式难以改变，欧美经济恶化将使中国出口减速，从而拉低中国经济。
- 2012年02月25日此次中石油出台的禁采令只针对社会单位执行，即中石油销售公司不得从社会单位贸易商处外采汽油，但仍可从中石化、中海油及地方炼厂等生产单位处外采汽油，并且在外采的过程中增加了需要检验的指标。
- 2012年02月25日财政部前部长项怀诚表示，若是欧美经济的低迷常态化，将会给中国经济增长带来比较大的负面影响
- 2012年02月25日新兴市场成为世界经济主要亮点，且出现了新兴产业和投资消费需求成长的多个领域；全球不约而同在加强政府作用。
- 2012年02月25日报告显示，截止目前，广州、重庆、青岛三地质检机构对万科送检的安信地板检测结果均显示合格，甲醛释放量均低于国家标准。
- 2012年02月25日此次中石油出台的禁采令只针对社会单位执行，即中石油销售公司不得从社会单位贸易商处外采汽油，但仍可从中石化、中海油及地方炼厂等生产单位处外采汽油，并且在外采的过程中增加了需要检验的指标，由此更严格地控制了汽油质量。
- 2012年02月24日此次公务用车选用车型明确轿车车型排量小于1.8升，目录中所列车型均为国产品牌车
- 2012年02月24日这仅仅是准备期的开支，大部分地区总部在香港的主要跨国金融机构已经开始FATCA项目，并将做出机构调整，支出成本仍将加大
- 2012年02月24日自2012年3月15日起召回2009-2011款英菲尼迪(INFINITI)QX56汽车
- 2012年02月24日自从银监会发布新规之后，2012年1月、2月银行同业代付业务余额增速已经放缓
- 2012年02月24日放开二三线城市户籍，国土部整治小产权房，以及地方政府今年增大地方债规模，都预示一个信号，房地产行业带来的巨大土地收益，是中国经济和财政的支柱
- 2012年02月24日公开数据显示，2011年初以来创业板动态估值下跌近50%，中小板下跌43%；从静态调整相对数来看，两者也分别下跌了37%和46%，估值已渐趋合理
- 2012年02月24日中信资本控股有限公司(Citic Capital Holdings Ltd., 简称：中信资本)称，旗下投资中国国内高速发展的中小型企业的基金已完成首轮募集，金额达6000万美元
- 2012年02月24日苏泊尔多次发生“质量门”事件，股价多次伴随事件变动 ，在风险因素中却没有提示引发质疑
- 2012年02月24日22家银行共发行了213款理财产品，较上周减少130款
- 2012年02月24日据舒某介绍，其本月中下旬来到东莞，原本打算找工作，19号晚上突然失去了知觉。直到23日晚上，他才在麻涌镇一家旅馆醒来，并且发现自己身上多了两万元。舒某随即打车到就近医院进行检查，经过CT扫描后发现舒某的左肾被人为切除
- 2012年02月24日其中，长安信托发行了3款，发行数量位列第一；中铁信托、新时代信托、外贸信托和山东国托各发行了2款；中融信托等10家公司各发行了1款
- 2012年02月24日平安证券认为，目前从内部条件和外部环境两方面来看，富临运业都面临着外延式扩张的绝好时机
- 2012年02月24日复牌后该股最低触及35.16元，最高上摸40.88元，截至收盘，该股跌6.07%，报38.68元
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