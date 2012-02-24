中信资本旗下基金首轮募集6000万美元 2012年02月24日 《财经》综合报道 中信资本控股有限公司(Citic Capital Holdings Ltd., 简称：中信资本)称，旗下投资中国国内高速发展的中小型企业的基金已完成首轮募集，金额达6000万美元