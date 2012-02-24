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2012年02月24日
减持后，杨文江持有公司股份为1.65亿股，占总股本比例为48.14%，仍为公司控股股东。
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2012年02月24日
工商总局决定，这次专项整治，主要针对供水、供电、供暖、供气、通讯、网络、金融、房地产、装饰装修、物业管理、汽车销售及维修、旅游、运输、餐饮、美容美发、健身等消费者反映问题比较集中的行业中的合同格式条款
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2012年02月24日
这是2008年以来德国首次达到欧盟《稳定与增长公约》规定的财政赤字不得超过国内生产总值3%的上限目标。2009年和2010年德国财政赤字占当年国内生产总值的比例分别为3.2%和4.3%
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2012年02月24日
公司称，公司不锈钢炊具产品不存在“锰中毒”风险。国家食品安全风险评估中心对包括公司相关产品在内的近40件样品进行了检测
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2012年02月24日
在不断演进的欧债危机中，西班牙一直被认为是一颗危险的棋子。各界均认为，一旦其财务形势恶化，将拖累整个欧元区陷入更大困境。目前，执政不久的西班牙保守党政府正在遵照欧盟要求，推进大规模结构性改革
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2012年02月24日
日本政府充分认识，在过去一个时期，通过殖民统治和侵略给许多国家、特别是亚洲各国人民造成巨大的损害和痛苦，决心不再发动战争，坚持走和平国家的道路。日本政府的这一立场没有任何改变
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2012年02月24日
因前大灯锁止装置存在缺陷。在中国大陆地区共涉及20,826辆，车辆生产日期从2010年3月8日到2012年1月31日，车型包括凯宴(Cayenne),凯宴S(Cayenne S),凯宴 S 混合动力（Cayenne S Hybrid）,凯宴涡轮增压(Cayenne Turbo)
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2012年02月24日
针对改革试点初期个别企业税负增加问题，上海市已制定了相应过渡性财政扶持政策，专门设立了“营业税改征增值税改革试点财政专项资金”，对税收负担增加的企业给予财政扶持
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2012年02月24日
墨西哥总统卡尔德龙在此前召开的二十国集团外长非正式会议上指出，“保持经济稳定是重中之重，相信这也是大部分二十国集团领导人关注的问题。”
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2012年02月24日
陆克文说，作出这一决定，是希望完成自己在担任总理期间未完成的工作，即在教育、国家宽带网络建设等方面实施新的政策。他表示更重要和紧迫的是要加强工党的改革，否则无法在2013年大选中击败反对党
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2012年02月24日
中微子的移动速度一直是科学界关注的焦点。此前，许多科学家认为该粒子没有质量，以光速持续移动。但在上世纪末，日本研究人员已通过实验证实它具有微小的质量，但它的运行速度与光速的差别一直是个谜
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2012年02月24日
在去年9月进行的一项实验中，意大利格兰萨索国家实验室下属的一个名为“ＯＰＥＲＡ”的实验装置接收了来自欧洲核子研究中心的中微子，两地相距730公里。结果显示，中微子跑过这段距离的时间比光速还快了60纳秒
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2012年02月24日
此次股东大会的召开正值苹果日益上升的地位令其不断遭到投资者批评之际，批评涉及的问题包括中国工人的权利以及公司透明度等。这也是苹果联合创始人乔布斯(Steve Jobs)去年去世后召开的首次股东大会。
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2012年02月24日
去年8月，工行与南非标准银行集团就阿根廷标准银行股权买卖交易达成协议，以6亿美元购得阿标准银行80%股权
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2012年02月24日
欧盟委员会负责经济与货币事务的委员奥利·雷恩在新闻发布会上说：“最近发布的数据显示，欧元区可能要面临的衰退将是轻度和暂时的，但衰退趋势能否扭转，得几个月之后才能作出判断，主要是看欧元区将采取何种政策。”
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2012年02月24日
去年山西省人大法工委才成立，法工委办公室与法制委办公室在一起办公。最终，山西省人大法制委办公室有工作人员向记者证实，侯伟的确在去年年底被任命为法工委办公室副主任。不过，现在还没有来办公室上班，还在人大办公厅
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2012年02月24日
做好征信数据质量和个人信息保护工作，加强对金融消费者权益保护。择机出台《个人征信信息保护暂行规定》，制定对数据质量的激励措施
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2012年02月24日
ＡＩＪ是一家专门受托运营企业年金的投资顾问公司，委托其运营企业年金资金的大多是中小企业，总共有120多家。企业年金是企业支付给退休员工退休金的一项重要资金来源，其损失势必造成恶劣影响和严重后果
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2012年02月24日
长期以来，澳洲经济存在一个十分有趣的比例现象，即：凡是煤铁矿占出口比率每增加一个百分点，澳元大约上涨2%。这个规律在后危机时代得到了验证。金融危机以来，澳大利亚煤铁矿出口占比增加了10%，对应地澳元汇率上涨超过20%
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2012年02月24日
央行在本周选择零回笼，借助公开市场自然到期释放20亿元资金