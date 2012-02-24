日本政府表示不否认南京大屠杀事实 2012年02月24日 日本政府充分认识，在过去一个时期，通过殖民统治和侵略给许多国家、特别是亚洲各国人民造成巨大的损害和痛苦，决心不再发动战争，坚持走和平国家的道路。日本政府的这一立场没有任何改变

保时捷宣布召回部分进口保时捷凯宴系列汽车 2012年02月24日 《财经》综合报道 因前大灯锁止装置存在缺陷。在中国大陆地区共涉及20,826辆，车辆生产日期从2010年3月8日到2012年1月31日，车型包括凯宴(Cayenne),凯宴S(Cayenne S),凯宴 S 混合动力（Cayenne S Hybrid）,凯宴涡轮增压(Cayenne Turbo)

陆克文正式宣布参加工党领导人选举投票 2012年02月24日 陆克文说，作出这一决定，是希望完成自己在担任总理期间未完成的工作，即在教育、国家宽带网络建设等方面实施新的政策。他表示更重要和紧迫的是要加强工党的改革，否则无法在2013年大选中击败反对党

欧洲科学家表示将在5月重新进行中微子超光速实验 2012年02月24日 在去年9月进行的一项实验中，意大利格兰萨索国家实验室下属的一个名为“ＯＰＥＲＡ”的实验装置接收了来自欧洲核子研究中心的中微子，两地相距730公里。结果显示，中微子跑过这段距离的时间比光速还快了60纳秒

日本投资顾问公司AIJ因运作资金严重损失被勒令停业 2012年02月24日 ＡＩＪ是一家专门受托运营企业年金的投资顾问公司，委托其运营企业年金资金的大多是中小企业，总共有120多家。企业年金是企业支付给退休员工退休金的一项重要资金来源，其损失势必造成恶劣影响和严重后果