美国政府提出网络用户隐私权利法案 2012年02月24日 报告说，美国商务部将召集网络公司、网络用户团体和其他利益相关机构，依据法案商定网络用户隐私权利法案的具体执行措施。企业可以自愿决定是否接受这些规则。一旦企业承诺遵守，其行为将受到美国联邦贸易委员会的监督

美国2012财年农业出口额预计达1310亿美元 2012年02月24日 他还指出，美国今年的食品通胀率（食品消费价格指数）将有所缓解，预计在2.5%至3.5%之间。而在去年10月，美国的家庭食品价格指数同比涨幅高达6.2%。相对而言，2010年美国食品消费者价格指数仅上涨0.8%