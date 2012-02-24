- 2012年02月24日研报认为，目前的上涨仅仅是底部区域的一次反弹。
- 2012年02月24日上海开展试点营业税改征增值工作具有全国性的示范意义，北京等地区也上报了参加试点的申请
- 2012年02月24日济南钢铁收购股东资产已完成交割，莱钢股份将于2月28日终止上市
- 2012年02月24日成本控制是白云机场的“老大难”问题，“珠三角”劳动力短缺对公司成本控制有影响
- 2012年02月24日公司全年财务费用2.38亿元，较上年同期增加257.51%，主要原因是本年借款增加，导致利息支出增加
- 2012年02月24日运营亏损主要受毛利下滑以及仓储物流和市场营销开支加大
- 2012年02月24日公司营业总收入同比去年同期减少35.56%，主要原因是报告期内公司产品肝素钠原料药销售单价及销售量下降所致
- 2012年02月24日沙钢股份（002075.SZ）2月23日晚公布了2011年业绩快报，公司实现营业总收入149.93亿元，同比增长19.59%；实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比下降26.69%；基本每股收益0.17元
- 2012年02月24日奥尼尔说：“起初我为能在中餐馆半工半读感到非常高兴。但华人经理显然并不喜欢和我一起共事。”他声称自己在店里工作时，能感觉到华人员工对自己指指点点，明显有种族歧视的意味
- 2012年02月24日若按原定计划，上海机场集团持有的8.33亿股有限售条件的流通股将于3月2日上市流通
- 2012年02月24日尽管两大油企否认93号汽油有问题，但是多家4S店均认为是93号汽油出了问题，并有可能是汽油的胶质含量过高引起的
- 2012年02月24日
- 2012年02月24日汪涛指出，目前市场关注的焦点仍在流动性：银行新增贷款少究竟是因为需求不足、还是缺乏供给？紧张的流动性促使央行下调了存款准备金率，而贷存比是否制约了贷款增长？
- 2012年02月24日ECN Trade认为，目前可能会有回调行情出现，日元处于一个明显的滞涨期，阻力较强，但是不足以改变市场运行方向。所以ECN Trade提醒投资者把握市场节奏，顺势而为
- 2012年02月24日银监会统计部副主任叶燕斐在接受《财经网》记者采访时表示，差别化监管，体现在贷款方面，就是对于高风险的行业有总的限额控制；对于需要支持的行业，放贷尽量多一些
- 2012年02月24日银监会统计部副主任叶燕斐在接受《财经网》记者采访时表示，差别化监管，体现在贷款方面，就是对于高风险的行业有总的限额控制；对于需要支持的行业，放贷尽量多一些
- 2012年02月24日截至收盘，沪指报2439.48点，涨29.93点，涨幅1.24%，成交1215.5亿元；深成指报10124.15点，涨205.21点，涨幅2.07%，成交1043.2亿元
- 2012年02月24日2月24日，房地产板块午后大幅上涨，至收盘时，该板块共有泛海建设、银基发展等15只股票涨停。
- 2012年02月24日直销牌照是商务部批的，目前允许在黑龙江省内开展直销业务，经过整顿和清理后，通过规范化运作，将来会继续在黑龙江开展直销业务。
- 2012年02月24日捐赠资金明确以四川省慈善总会、红十字会和省财政作为社会捐赠资金的监督和管理的主体，把社会各个方面的捐赠资金按渠道集中在慈善总会、红十字会和省财政
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