- 2012年02月24日据悉，乔丹体育去年欲求国内上市，其IPO申请已于去年11月25日通过发审委审批，如果一切顺利，乔丹体育有望成为首家在A股上市，国内第六家上市体育用品企业
- 2012年02月24日新开工建筑活动及消费者预期指数成为1月份中国先行指数的主要推动力，而银行贷款、采购经理指数中的供应商配送和新出口订单指标则表现趋缓
- 2012年02月24日中国2011年能耗增长7%，但仍低于美国。
- 2012年02月24日到2020年，光伏组件成本下降到5000元/ 千瓦，光伏系统成本下降到1万元/ 千瓦，发电成本下降到0.6元/ 千瓦时
- 2012年02月24日但位于日内瓦的国际篮联总部表示，这个所谓的“战略合作伙伴关系”并没有得到FIBA的许可，乔丹体育的任何印有FIBA官方标示的产品均为“未授权”的“非法”产品。
- 2012年02月24日地产私募基金早已是虎视眈眈，随时做好进场接盘的准备。清科研究的数据显示，2011年私募房地产投资基金共有29只募集到位，募资总额40.78亿美元。实际运作的地产私募基金规模或许远不止于此。
- 2012年02月24日今年以来，港资大型地产商估计发债规模已接近50亿美元。美银美林香港及中国房地产研究部主管魏志鸿表示，港资房企发债募得的资金，大部分将用作拓宽业务范围，目前，低迷的内地楼市可能会成为其重要部署之一。
- 2012年02月24日复星旗下公司以17亿元底价联手竞得上海普陀真如副中心地块，折合楼板价约在7402元/平方米左右。而2009年的12月17日，绿地以14.166亿元竞得另一块板块内商地，折合楼板价为8900元/平方米。
- 2012年02月24日截至中午收盘，沪指报2417.15点涨0.32%；深成指报9991.72点涨0.73%
- 2012年02月24日其中，猪肉后臀尖价格跌2%、散装鲜鸡蛋跌4.6%，黄瓜跌14%。大米、豆制品、食用油等价格与上期持平，面粉类价格有0.2%-0.5%的升幅。
- 2012年02月24日唯冠认为苹果建立的IP应用发展公司在2009年12月23日以欺诈方式获取了iPad商标，费用为3.5万英镑。唯冠要求法院判定苹果商业欺诈罪名成立，并撤销iPad商标的使用权。
- 2012年02月24日李稻葵表示，按照目前市场调整的幅度，人民币汇率再逐步调整一年至一年半就基本可以趋于稳定，或者说是完全的双向浮动。
- 2012年02月24日李稻葵表示，今年房地产价格回升不太现实，目前房地产交易量仍在下降，但房地产崩溃的可能性非常小。
- 2012年02月24日李稻葵预计，今年我国GDP增速为8.5%，CPI涨幅在3%左右。中国经济今年最大的不确定性来自房地产。
- 2012年02月24日2月21日，深圳麦格米特电气股份有限公司(下称麦格米特)公布了招股说明书。从招股说明书看，麦格米特的募资计划存在一定隐忧
- 2012年02月24日今年中国经济发展的内、外环境趋于复杂，不确定因素增加，短期需求回调和中长期潜在增长率下降叠加，经济增长面临较大下行压力。预计全年经济增长将在8.5%左右。
- 2012年02月24日吉视传媒今日开盘报11.83元，近跌停开盘，开盘后放量上行，截止时间9:54分，吉视传媒报12.50元，下跌4.73%。换手已经高达34.8%
- 2012年02月24日至今“工农建”三大行并未向监管部门递交有关申请。除中行已获批外，股份制银行中的民生银行也提交了类似的申请，可能随后获批。
- 2012年02月24日调控背景下，不少房企纷纷谋求转型出路，多元化发展成为众房企的主要选择。不过，王石表示，万科将坚持业务专一化的信念不变。虽然中国不断涌现其他机会，但万科必须专注房地产。
- 2012年02月24日归真堂药业股份有限公司董事、副董事长蔡资团、董事总经理陈志鸿直言不会对这一炒作和圈钱行为作出回应。蔡资团更是直言，即便上市被阻，邱妈妈（邱淑花，归真堂创始人）也不会放弃像自己儿子一样的养熊业
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