中国银联拓展西班牙商户市场 2011年09月22日 拥有30多家成员银行的Euro6000银行卡网络是中国银联在西班牙的首个合作伙伴，早在2006年该网络已开通旗下全部1.5万台自动取款机的银联卡业务，使银联卡在西班牙的取款受理面达到六成

俄政府批准未来三年预算草案 2011年09月22日 2012年俄GDP预计为58.683万亿卢布（约合1.97万亿美元），通胀目标设定在不超过6%；2013年GDP为64.803万亿卢布，通胀率不超过5.5%；2014年GDP为72.493万亿卢布，通胀率不超过5%

巴勒斯坦将给安理会留出时间考虑其入联申请 2011年09月22日 沙阿斯说：“我们不是在虚张声势。如果这次安理会申请失败，我们会再接再厉，继续申请。但如果安理会需要无限期的时间来讨论此事，我们当然会再做打算”