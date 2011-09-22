- 2011年09月22日对企业和个人取得的2009年、2010年和2011年发行的地方政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税
- 2011年09月22日自2011年10月1日起，对使用石脑油、燃料油生产乙烯、芳烃的企业（以下简称使用企业）购进并用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油，按实际耗用数量暂退还所含消费税
- 2011年09月22日香港各银行有权自行调整其存贷款利率。预计本地银行将于随后公布各自的利率决定
- 2011年09月22日普京说：“我们有人民阵线，我们不和任何人打架，而他们没有人民阵线，他们相互打耳朵。是流氓行为”
- 2011年09月22日如果中期达到均衡水平，对整个经济金融稳定和贸易经济的发展是有利的。从这个意义上来说，我们认为人民币低于中期的均衡水平，所以由此希望和建议人民币在中期内逐渐趋于均衡水平
- 2011年09月22日这次引起争执的是灾难补助。雷德20日表示，参院建议在过渡预算案，附加69亿美元给联邦急难管理署(FEMA)作为灾难补助费，但立刻遭到众院共和党领袖炮轰，并将该数字砍到36.5亿美元
- 2011年09月22日与传统开发商相比，房地产私募基金的资金并不依赖银行。黄金湾声称其资金来自于多年在地产投资领域的各种积累，苏鑫旗下的高和投资则来源于苏欣本人的人脉关系
- 2011年09月22日拥有30多家成员银行的Euro6000银行卡网络是中国银联在西班牙的首个合作伙伴，早在2006年该网络已开通旗下全部1.5万台自动取款机的银联卡业务，使银联卡在西班牙的取款受理面达到六成
- 2011年09月22日2012年俄GDP预计为58.683万亿卢布（约合1.97万亿美元），通胀目标设定在不超过6%；2013年GDP为64.803万亿卢布，通胀率不超过5.5%；2014年GDP为72.493万亿卢布，通胀率不超过5%
- 2011年09月22日“身在也门，我们早已经习惯了枪声、冲突、死伤……许多造成一两个人死亡的冲突都无法引起媒体的注意，但这一次，示威者和平民死伤人数最多，也最残酷，”记者穆罕默德说
- 2011年09月22日全球变暖造成北极冰层融化，长期冰封的“西北航道”随之打开。一项最新研究证实，鲸已经先于卫星，成功发现并进入这一航道。这距离鲸上一次进入此航道已经相隔万年
- 2011年09月22日俄经济发展部此前预计，2011年俄罗斯GDP增幅为4.1%。而俄总理普京本月初曾表示，今年俄经济增速有望达到4.2%至4.3%，这意味着俄罗斯经济复苏较快
- 2011年09月22日中美建交30多年来，两国关系在各个领域取得了有目共睹的长足进展。但毋庸讳言，作为台湾最大的武器供应国，美对台军售和美台军事联系问题一直是笼罩在中美关系上空的乌云
- 2011年09月22日人民币国际化实际上就是资本项目自由化的进程，中国目前资本管制的项目已经很少了，不能轻宜放弃资本项目下的管制
- 2011年09月22日原先预计9月底就能完成的调查报告估计要延期，而责任认定也就随之延后。调查延期是经过国务院批准的，手续上肯定没有问题。
- 2011年09月22日沙阿斯说：“我们不是在虚张声势。如果这次安理会申请失败，我们会再接再厉，继续申请。但如果安理会需要无限期的时间来讨论此事，我们当然会再做打算”
- 2011年09月22日拟上市农商行除了满足各项监管指标、风险管控、公司法人治理等方面的要求外，总资产规模还需达到700亿。这等于将绝大多数城商行挡在了资本市场的门外
- 2011年09月22日奥巴马还说，美国对阿曼、伊拉克、瑞士等国在争取这两名美国人获释过程中所作出的努力表示感激
- 2011年09月22日奥巴马承认他像其他人一样对和谈缺乏进展感到“沮丧”，承认巴勒斯坦人已经等待太久，但他深信“结束一场已经持续数十年的冲突没有捷径”
- 2011年09月22日科希丘什科-莫里泽在公告中说，对自然资源的合理开发能够为医学、农业等领域带来创新，《获取与惠益分享名古屋议定书》可以让大家更加均衡地开发和利用自然资源
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