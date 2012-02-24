- 2012年02月24日中国外交部发言人洪磊表示，中方将不出席2月24日在突尼斯举行的“叙利亚人民之友”会议。
- 2012年02月24日2012年2月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.2965元，较前一交易日上升66个基点。
- 2012年02月24日2月23日，朝美第三次高级别对话在北京举行，此次对话是朝鲜新领导人金正恩继任之后举行的首次高级别会谈，备受国际关注。
- 2012年02月24日一名沙特阿拉伯籍男子在美国搭乘航班时歌唱歌词内容与乌萨马·本·拉登相关的歌曲，干扰空乘秩序，22日遭检方指控。
- 2012年02月24日美国总统奥巴马23日决定把针对利比亚的紧急状态延长一年，以防范利比亚前领导人卡扎菲家人转移资产。
- 2012年02月24日然而两份14亿元的“救命”借款提议的被否，将公司与中小股东之间久积爆发的矛盾正式摆上台面，使得项目命运再度存变。2012年如果依然不能盈利，深国商将面临退市风险
- 2012年02月24日2月23日，菲律宾前总统格洛丽亚·马卡帕加尔·阿罗约因涉嫌选举舞弊首次出庭接受传讯。她当庭否认贿选指控，坚称“无罪”。
- 2012年02月24日将鼓励社会多元化投资地质找矿，国土部将制定对多元化投资的保护和鼓励的政策措施，相关政策年内都应该出台。
- 2012年02月24日叙利亚官方声明向在叙利亚殉职的记者家属及其供职机构表示慰问，同时驳斥叙政府应为死难记者负责的说法。
- 2012年02月24日日产汽车公司23日向国土交通省提交报告称，由于引擎存在漏油隐患，将召回2010年9月~2011年12月生产的日产“SERENA”、“JUKE” 及铃木品牌“Landy“三款共约9万2679辆乘用车。
- 2012年02月24日在整体经济不景气的情况下，日本政府制定了国家公务员削减工资特例法案，要将国家公务员的工资下调7.8%。
- 2012年02月24日在包括中国内地、日本等在内的亚太地区，截至2011年6月30日，私人银行业务的税前利润仅1800万港元，其中，中国内地的私人银行业务录得税前亏损约4832万元。
- 2012年02月24日将于今年9月前出台具体措施，确保瑞士银行来自外国顾客的资金都是他们缴纳所得税后的合法收入。
- 2012年02月24日【《财经》综合报道】 据菲律宾《商报》2月23日报道，人力资源咨询公司Aon Hewitt近期发布报告称，印度企业员工今年的薪酬预计将上涨12%，连续10年位居亚洲国家之首，中国和菲律宾员工薪酬预计分别上涨9.5%和6.9%，居第二位和第三位
- 2012年02月24日美国国际贸易委员对包括用于激光打印的墨盒及组件，照相手机、平板电脑及其他手持图像捕捉和传输设备，可调节能荧光灯及其产品等三类产品发起337调查。这一调查共涉及50家美国本土及海外企业。
- 2012年02月24日由于其他数据的冲抵以及今日千亿定向逆回购到期，这4000亿获释资金经过左冲右抵后仅剩千亿左右了。
- 2012年02月24日“你想想，我们这些批发商，前来进货的销售商，大家心里都明白哪些注胶哪些不注胶，天天在这儿管的人会不知道?”
- 2012年02月24日新规保障见义勇为行为提出，因见义勇为牺牲的人员， “由省人民政府一次性颁发30 万元和行为发生地的地级市人民政府一次性颁发15 万元以上的抚恤金。”
- 2012年02月24日业内分析称，2012年的保障房供应将分流商品房8%至10%的购买需求，保障房建设也是本轮调控能够初见成效的重要原因之一。
- 2012年02月24日财政部财科所副所长刘尚希认为，目前自主发债试点只是对发债操作环节上进行改变，由于各省发债规模由国务院规定，还债主体是财政部，所以目前的试点跟真正意义上的“自主发债”还有很大的差距。
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