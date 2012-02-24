- 2012年02月24日财政部财科所副所长刘尚希认为，目前自主发债试点只是对发债操作环节上进行改变，由于各省发债规模由国务院规定，还债主体是财政部，所以目前的试点跟真正意义上的“自主发债”还有很大的差距。
- 2012年02月24日多氟多（002407.SZ）一纸公告牵出了一份高达5006.37万欧元（约合人民币4.2亿元）的天价索赔金。索赔人是多氟多合作多年的外国伙伴——德国CHENCO化学工程和咨询公司（下称“CHENCO”）。
- 2012年02月24日南宁市近日要求国有土地上被征收房屋价值的补偿，不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格。被征收房屋的价值，由具有相应资质的房地产价格评估机构评估确定。
- 2012年02月24日从证监会公开申报企业的进度看，沪深两市已通过发审委未上市公司有74家，已核准的有6家，其中持有非上市金融企业股权的公司共计18家。西部证券已通过发审会，上海中信国健药业、国信证券、重庆市商业银行等8家已进入“落实反馈意见”
- 2012年02月24日十家险资重仓股，分别为中弘股份、新民科技、圣农发展、利源铝业、烟台万润、广州药业、金瑞科技、昆明制药、天药股份、北京城乡
- 2012年02月24日被用作捕捉欧洲拆弹成功升浪的汇丰(00005)，连日见投资者布置淡仓，昨天国寿(02628)亦成为“空军”的部署对象，指引出业绩期的重磅股随时现暗涌
- 2012年02月24日债务危机苗头在2009年就出现，当时欠款已经达10亿多元，通过月息3分左右的高息勉强维持，最终因资金链断裂而“崩盘”。政府有关方面称，债务涉及人数逾7000人，集团现有资产还在进一步核查之中。
- 2012年02月24日唯冠代理律师谢湘辉表示，在目前商标权属明确的情况下，依据商标法，法院应该保护商标权人的权益。他认为，浦东法院的判决是错误的。唯冠会依法提起复议申请。
- 2012年02月24日国家外汇管理局23日发布的《2011年中国跨境资金流动监测报告》显示，去年波动性较大的跨境外汇收支相抵为-31亿美元。去年四季度，此类资金净流出600多亿美元。
- 2012年02月24日奥巴马在信中不仅用了“regret”(遗憾)一词，还用了“apology”(道歉)一词，在国际法和国际双边关系中，后者被视为最正式、也是最有诚意的道歉。在美国的外交史上，美国总统很少用“apology”一词向外国元首道歉。
- 2012年02月24日李稻葵近日表示，由于今年国内外仍有许多不确定因素，所以货币政策仍需“走一步看一步”，今年第一季度是政策预调微调的关键。宏观经济发展最大的不确定性仍是房地产，而股市应该会有较好的发展。
- 2012年02月24日关于归真堂养熊业务是在上述通知出台前还是后，归真堂董秘吴亚表示，该公司是在1993年7月获得福建省林业厅的批准，开始从事黑熊养殖，3年后开始活熊取胆
- 2012年02月24日保险价格的“基准”采用上海市统计部门提供的18家标准化菜市场前3年绿叶菜的平均零售价。若在绿叶菜上市期内零售价低于前3年同期平均零售价的，则按其跌幅同比例对菜农进行相应补偿；高于前3年零售价的则不发生赔款。
- 2012年02月24日农民工落户城镇，是否放弃宅基地和承包的耕地、林地、草地，必须完全尊重农民本人的意愿，不得强制或变相强制收回。
- 2012年02月24日上述知情人士透露，其实南京金龙的主要投资资金来源于黄宏生，联手厦门金龙以及南京东宇汽车集团主要为获取汽车生产资质。
- 2012年02月24日被上市公司董事会决议罢免的上海金陵原董秘陈炳良仍坚持认为自己是上海金陵合法合规的董秘。2月23日，陈炳良再次发布“四问上交所”的公开声明，希望上交所能正面回答对于他现在是否是上海金陵董秘身份、是否还能承担董秘责任的问题
- 2012年02月24日近日，不断有新密市民向本报投诉，新密市行政执法局的执法车都没有车牌，并且长期在街上行驶执法。
- 2012年02月24日昨天，重庆啤酒（600132）再次迎来涨停，最近3个交易日累计涨幅达26.38％。2月10日以来的10个交易日内，该股已拉出3个涨停板。如果与1月19日创下的20.16元的低点相比，20个交易日股价已反弹了93.7％，接近翻番
- 2012年02月24日国务院办公厅发布《关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》要求，落实放宽中小城市和小城镇落户条件的政策。继续合理控制直辖市、副省级市和其他大城市人口规模。
- 2012年02月24日今后，如果出现重大疫情、恐怖袭击、大规模集体中毒、极端个体事件时，将可以在紧急情况下先调派出武警支援力量，边应急处置，边上报批准。
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