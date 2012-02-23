外资看好中国股市前景 提前布局等待上涨 2012年02月24日 外资正为中国股市的上涨做好准备。包括渣打、花旗及麦格理在内的多家机构近日均发表看好中国股市前景的言论，而来自数据商的信息则显示，一些海外机构已经提前展开布局

叙利亚政府呼吁外国记者遵守当地法规 2012年02月23日 声明说，叙政府将向遵守叙新闻法规的外国记者提供便利和保护。叙新闻部在过去两个月间向两百余家媒体记者发放许可证，证明叙利亚没有禁止记者入境采访

日本众议院通过国家公务员减薪法案 2012年02月23日 当天，日本国会众议院全体会议还表决通过了《国会议员秘书减薪法案》，该法案实施后将筹措到约1200亿日元（约合15亿美元）的灾后重建资金

菲律宾前总统阿罗约首次出庭否认指控 2012年02月23日 23日上午，在警方的严密保护下，一直被羁押在首都大马尼拉地区“退伍军人纪念医疗中心”的阿罗约被押解到帕赛地区法院接受传讯。整个传讯过程只持续了约10分钟