- 2012年02月24日高雄市长陈菊入境古巴遭拒，暂时不知道遭拒的原因。
- 2012年02月24日外资正为中国股市的上涨做好准备。包括渣打、花旗及麦格理在内的多家机构近日均发表看好中国股市前景的言论，而来自数据商的信息则显示，一些海外机构已经提前展开布局
- 2012年02月24日人力资源和社会保障部昨日对外宣布，社会保险基金暂无入市时间表
- 2012年02月24日外汇局用残差法测算的2011年“热钱”规模为366亿美元，如果剔除全年人民币跨境净支付近400亿美元的因素，2011年波动性较大的跨境外汇收支相抵仅为-31亿美元，占当年GDP的0.6%。
- 2012年02月24日中石化新闻发言人黄文生说，中石化内部专业化重组已经开始了，将按照“对未上市的同类资产进行重组”的原则进行。中石化未来会形成中国石化、中石化油田服务、中石化炼化工程等三箭齐发的上市企业格局
- 2012年02月24日北京时间2月24日凌晨，在国际田联瑞典斯德哥尔摩室内挑战赛上，我国选刘翔在男子60米栏的比赛中因抢跑犯规被罚出场，奥运冠军古巴名将罗伯斯以7秒66夺得个人赛季首冠
- 2012年02月24日要深刻认识加强新形势下党外代表人士队伍建设的重要性和紧迫性，把握新形势下党外代表人士的特点和成长规律，着力培养大批高素质、有影响、作用大的党外代表人士，推动爱国统一战线不断巩固壮大。
- 2012年02月24日薄熙来称，渝澳两地交流广泛，互补性很强，就像咱俩，“何厚铧”和“薄熙来”，一“厚”一“薄”，辩证统一，正可以取长补短，相辅相成，大有可为
- 2012年02月24日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨46.02点，收于12,984.69点，涨幅为0.36%；纳斯达克综合指数上涨23.81点，收于2,956.98点，涨幅为0.81%；标准普尔500指数上涨5.80点，收于1,363.46点，涨幅为0.43%
- 2012年02月24日对于具有累犯、前科、共同犯罪的主犯、集团犯罪的首要分子等情节，以及犯罪数额巨大、情节恶劣、危害严重，群众反映强烈，给国家和人民利益造成重大损失的犯罪分子，依法严惩，罪当判处死刑的，要坚决依法判处死刑。
- 2012年02月24日归真堂董事、总经理陈志鸿和归真堂副董事长蔡资团昨日表示，争取短期内实现每天开放熊场，参观者甚至在培训后自己取熊胆汁
- 2012年02月24日欧盟交通专员卡拉斯日前表示，如果能看到一个足够规模的全球性解决方案，欧盟愿意在碳排放交易体系上采取灵活方式征收碳税
- 2012年02月24日迈克尔·乔丹的代理方君合律师事务所合作人表示，按照民诉法规定，诉讼估计将在一周后立案，“我们提出了一个合理的赔偿，大概在几千万元人民币。”。
- 2012年02月23日此外，日产销往北美、欧洲、中国等地相关车辆也有约15.8万辆，日产公司将在各国采取与日本一样的召回措施，在全球共计将召回24万9522万辆汽车
- 2012年02月23日“现在有两种可能。第一种，他的父亲不是骑兵队的，说明南京大屠杀期间没来过南京；如果他父亲是骑兵队的，来过南京，那么就参加过南京大屠杀。”吴先斌说
- 2012年02月23日声明说，叙政府将向遵守叙新闻法规的外国记者提供便利和保护。叙新闻部在过去两个月间向两百余家媒体记者发放许可证，证明叙利亚没有禁止记者入境采访
- 2012年02月23日当天，日本国会众议院全体会议还表决通过了《国会议员秘书减薪法案》，该法案实施后将筹措到约1200亿日元（约合15亿美元）的灾后重建资金
- 2012年02月23日23日上午，在警方的严密保护下，一直被羁押在首都大马尼拉地区“退伍军人纪念医疗中心”的阿罗约被押解到帕赛地区法院接受传讯。整个传讯过程只持续了约10分钟
- 2012年02月23日核准公司增发不超过16.50亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股
- 2012年02月23日对此类单克隆抗体药品进行研究和生产的中古合资百泰生物药业有限公司负责人向新华社记者表示，目前泰欣生能够在中国各省区市通过正规途径取得
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