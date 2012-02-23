- 2012年02月23日在柏林市中心的宪兵广场音乐厅，大约1200名各界代表出席了悼念仪式。德国总理默克尔在讲话中表示，当局将尽全力查明新纳粹连环谋杀案，并将犯罪分子绳之以法。她还呼吁公民对右翼极端主义保持更高警惕
- 2012年02月23日蒙代尔认为，欧洲债务危机源于相关国家的高福利政策致使政府的开支过度。一些欧洲国家政府早在上世纪七八十年代就已经出现高额债务。随着人口老龄化的加剧，这些国家的公共开支越来越大，最终演化成现时的债务危机
- 2012年02月23日数据显示，造成亏损的部分原因是购买了希腊国债。此外，因误售“付款保障保险”而向客户进行赔偿也导致了约8.5亿英镑（约合13.6亿美元）的损失
- 2012年02月23日煤炭股2月23日领涨各板块，涨幅为1.24%；涨因或是煤价获多重正面支持
- 2012年02月23日亚洲果业发声明澄清财报作假，并且表示考虑向《壹周刊》采取法律行动。
- 2012年02月23日华泰联合证券预测，2011年-2013年，中国北车每股盈利为0.35元、0.43元、0.51元
- 2012年02月23日公司2011年4季度主营业务收入同比增加21.09%，略超市场预期。
- 2012年02月23日该公司借力“三网融合”，上市首日获市场资金青睐
- 2012年02月23日洽洽食品薯片收入低于预期，公司产品和营销都需改进。
- 2012年02月23日四季度业绩下滑，但全年增收增利，公司拟每股派发现金0.10元
- 2012年02月23日产品量价齐升，公司盈利大增，拟每10股派发现金股利0.5元
- 2012年02月23日公司拟在境内和境外开展期货套期保值业务，交易金额不超过49.45亿元
- 2012年02月23日获得独立基金销售牌照，市场对该公司青睐有加
- 2012年02月23日分析称未来该公司来自大客户日本野村证券的业务将持续增加
- 2012年02月23日双方签署的项目为“乌克兰梅利尼科瓦煤矿现代化技术改造”项目，天地科技将向其提供成套综采、综掘设备，并提供相应的设备安装工程及相应的技术服务
- 2012年02月23日公司实现营业总收入10.29亿元，同比增长60.21%，归属于上市公司股东的净利润2.66亿元
- 2012年02月23日接连亏损的ST天一，因为虚假陈述遭投资者索赔
- 2012年02月23日通过此次定增，日照港可以进一步提升公司业务规模，丰富公司产品结构，完善产业链条，提升港口核心主业的竞争实力
- 2012年02月23日吉林高速表示，尽管公司未来的发展面临一定的困难，但是未来的主营业绩没有大幅下降的风险
- 2012年02月23日有关负责人表示，市场存在的“新股热”、新股发行“三高”等问题，与目前市场各方密切关注的发行体制改革、上市公司分红和退市制度的完善，以及建立投资者适当性制度相关
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