德国为新纳粹连环谋杀案受害者举行悼念仪式 2012年02月23日 在柏林市中心的宪兵广场音乐厅，大约1200名各界代表出席了悼念仪式。德国总理默克尔在讲话中表示，当局将尽全力查明新纳粹连环谋杀案，并将犯罪分子绳之以法。她还呼吁公民对右翼极端主义保持更高警惕

苏格兰皇家银行2011年亏损达20亿英镑 2012年02月23日 数据显示，造成亏损的部分原因是购买了希腊国债。此外，因误售“付款保障保险”而向客户进行赔偿也导致了约8.5亿英镑（约合13.6亿美元）的损失