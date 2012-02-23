- 2012年02月23日有关负责人表示，市场存在的“新股热”、新股发行“三高”等问题，与目前市场各方密切关注的发行体制改革、上市公司分红和退市制度的完善，以及建立投资者适当性制度相关
- 2012年02月23日英国苏格兰皇家银行23日公布，2011年亏损20亿英镑(约合32亿美元)，这已是该银行连续第四年亏损
- 2012年02月23日接受记者采访的银行相关人士均建议，出于安全性考虑，应对信用卡设置密码
- 2012年02月23日记者了解到，佩达针织和爱迪森一墙之隔，都是萌水镇30强企业，也是新韩村规模最大的两个工厂。两家企业的相互指责，与环保部门迟迟找不到污染源不无关系
- 2012年02月23日在被问及中日两国间为何每隔几年就会发生历史认识问题时，中国大使馆发言人指出，关键原因在于“是否能够真正做到以史为鉴，正确认识和对待日本侵华的历史”
- 2012年02月23日“不是养鸡，只是从农家买了十几只土鸡，每天一只给运动员吃，吃不完的就放在院子里，我们不会专门养鸡的，”正带领队伍在丽江集训的领队田晓君在接受中国日报记者电话采访时说
- 2012年02月23日这是中国企业首次在欧洲收购国家级电网公司。据介绍，并购后国家电网将派出高级管理人员参与葡萄牙国家能源网公司的经营管理
- 2012年02月23日在前往采访过程中，当地某媒体记者胥某下唇被打至肿烂出血，另一媒体记者曹某则在与厂方保安抢夺相机时，被保安连续殴打头部，已被送往明基医院急症室救治
- 2012年02月23日据透露，龙湖目前正在组织境外银团贷款，计划规模约20亿港元，贷款利率为香港银行同业拆息加400个基点
- 2012年02月23日香港证券及期货专业总会副会长孔庆晖也将参与绝食，绝食至少会持续1天，但不会考虑罢市。该会曾向特首候选人反映关于第二阶段延长交易时间意见。
- 2012年02月23日截至2011年底，全国城镇职工基本养老、城镇基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到2.84亿人、4.73亿人、1.43亿人、1.77亿人、1.39亿人
- 2012年02月23日杨德龙建议，考虑到当前市场资金面非常紧张，二级市场低迷，建议适当降低新股发行密度，减少对二级市场资金分流的压力。
- 2012年02月23日欧盟在不承认中国市场经济地位，对华反倾销调查采取歧视的、不公正的“替代国”做法的同时，执意对中国同一产品进行反倾销和反补贴双重调查，将会导致“双重救济”，违反世界贸易组织规则，商务部将密切关注该案进展
- 2012年02月23日杨德龙表示，新股上市后破发连连，造成了新的问题，破发频仍已经让投资者认购新股热情大减，长此以往，市场的融资功能必然受到影响。
- 2012年02月23日杨德龙认为，注册制虽然符合市场化的特点，但目前实行注册制还为时过早。目前市场上符合上市条件的公司很多，实行注册制将会造成市场的急剧扩容，肯定会影响到市场的稳定。
- 2012年02月23日吕随启认为，目前最适合中国国情的做法是，证监会应该审批和监管权力相分离，审批权给证券交易所去做。证监会只管监管，集中精力查处市场中出现的上市公司造假舞弊和违法问题。
- 2012年02月23日中国新股发行制度中存在的问题，吕随启认为主要表现在3个方面，首先是询价定价机制不合理；其次是上市公司业绩被过度包装和屡禁不止的内幕交易。最后则是缺少足够的内在动因去进行改革。
- 2012年02月23日吕随启介绍，目前关于新股发行制度的改革都比较极端，要么就是彻底废除审批制，要么就是坚持审批制不变，这两个做法都会对市场造成不良的后果，目前最合适中国证券市场的改革应该是一步一步试着改。
- 2012年02月23日被申请人苹果销售的“iPad”平板电脑来源于美国苹果公司，美国苹果公司等与申请人之间就涉案商标因转让合同引起的权属纠纷正在广东省高级人民法院二审审理中。在该院作出终审判决前，涉案商标权归谁所有尚处于不确定状态。
- 2012年02月23日汉森制药2011年半年报资料显示，陈水清为公司第三大股东，持有公司股份330万股，占公司总股本的2.23%。
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