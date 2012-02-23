苏格兰皇家银行去年亏损20亿英镑 为连续第四年亏损 2012年02月23日 英国苏格兰皇家银行23日公布，2011年亏损20亿英镑(约合32亿美元)，这已是该银行连续第四年亏损

欧盟再对中国钢板发起反补贴调查 中方表示高度关注 2012年02月23日 欧盟在不承认中国市场经济地位，对华反倾销调查采取歧视的、不公正的“替代国”做法的同时，执意对中国同一产品进行反倾销和反补贴双重调查，将会导致“双重救济”，违反世界贸易组织规则，商务部将密切关注该案进展