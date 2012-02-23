- 2012年02月23日未来，支持我国国际收支顺差的基本面因素依然存在，但由于国际经济金融环境空前复杂和严峻，我国跨境资金净流入规模可能减少，波动将有所加大
- 2012年02月23日希望欧方从应对气候变化国际合作、国际航空可持续发展和中欧关系大局出发，以建设性和务实的态度，与包括中方在内的有关方面充分沟通和协调，找到各方都能接受的妥善解决办法
- 2012年02月23日今天是俄罗斯法定假日“祖国保卫者日”，莫斯科当局批准了4场大型政治集会于当日举行，总人数将超过12万人。其中支持普京的集会人数可能多达10万人。当局出动1万名警察维持治安
- 2012年02月23日凡有近亲关系，不得在同一机关担任双方直接隶属于同一领导人员的职务或者有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方担任领导职务的机关从事组织、人事、纪检、监察、审计和财务工作
- 2012年02月23日报道说，在紧固好光缆连接并计入数据在光缆中传输的时间后，研究人员发现光缆数据的到达时间比上述意大利实验室的计算结果提前了60纳秒，与中微子的实际抵达时间相同。中微子的“奔跑”速度并未超过光速
- 2012年02月23日在记者赶往现场的路上，救护车的鸣笛声此起彼伏。在地铁站门口，许多伤员正在等待救护车，有的人正在给亲朋好友打电话报平安，有的人一脸茫然，有的人则在伤心痛哭
- 2012年02月23日安徽省芜湖市警方近日通报了四起近期侦破的非法集资、诈骗案案件，案件集资金额巨大、受害人多，仅其中一起集资金额就近亿元
- 2012年02月23日要对农村人口已落户城镇的，要保证其享有与当地城镇居民同等的权益；对暂不具备落户条件的农民工，要有针对性地完善相关制度，下大力气解决他们当前在劳动报酬、子女上学、技能培训、社会保障、职业安全卫生等方面的突出问题
- 2012年02月23日针对被起诉商标侵权一事，乔丹体育23日下午发布声明称，尚未收到应诉通知
- 2012年02月23日阿根廷首都布宜诺斯艾利斯22日发生一起城铁列车出轨事故，造成至少49人死亡，逾600人受伤。这是布宜诺斯艾利斯市近几十年来最严重的铁路交通事故。长期以来，由于设备老化、道口众多等原因，阿根廷的城铁线路交通事故不断
- 2012年02月23日会议提到，跨境ETF产品在上交所上市的准备工作基本就绪。
- 2012年02月23日本周五晚间降准释放的资金才会到账，此前货币市场仍维持紧张状态，预计下周会有放松，为平滑流动性并为未来预留政策空间，央票或将重启
- 2012年02月23日舒尔茨22日在接受新华社记者专访时表示，欧洲央行的国债购买项目主要目的在于维护债券市场稳定，而自去年12月以来欧债危机国家国债收益率都稳步下降，因此欧洲央行暂停购买国债在情理之中
- 2012年02月23日资金面紧张以及银行存款流失令国库现金定存利率高企
- 2012年02月23日欧盟委员会在声明中说，作出这一决定是因为“欧盟委员会已屡次向匈牙利发出警告，并敦促其尽快采取措施削减财政赤字，但匈牙利政府一直未能采取恰当措施”
- 2012年02月23日长江证券维持地产行业“看好”评级。 渤海证券则给予地产行业“中性”评级
- 2012年02月23日威德默-施伦普夫在记者会上说，瑞士的银行应增强对外国顾客的核查，应要求顾客出具来自其国家税务部门的纳税证明和其他材料，若外国顾客在其来源国涉嫌偷漏、瞒报税款等不法行为，银行不得接纳其资金
- 2012年02月23日马哈茂德称，叙新闻部对美国记者玛丽·科尔文和法国摄影师雷米·奥克利克及其他国外记者在叙利亚的采访活动毫不知情。他呼吁外国记者赴移民局登记，依法获得许可
- 2012年02月23日哈梅内伊说，那些傲慢国家的目的是阻止伊朗的科技进步，“压力、制裁、威胁和暗杀不会产生任何结果，伊朗将继续推进科技进步”，伊朗的核进展和技术进步符合国家利益，对伊朗未来有益
- 2012年02月23日陆克文说，2010年6月在工党内部派系作用下，他作为人民选举出来的总理被工党一些资深人士支持的时任副总理的吉拉德所取代，“这本身就是一件错误的事情，类似事情不能再次发生。”
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