公务员回避规定出台 近亲不得为直接上下级 2012年02月23日 凡有近亲关系，不得在同一机关担任双方直接隶属于同一领导人员的职务或者有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方担任领导职务的机关从事组织、人事、纪检、监察、审计和财务工作

匈牙利对欧盟提议终止向匈发放援助资金表示不解 2012年02月23日 欧盟委员会在声明中说，作出这一决定是因为“欧盟委员会已屡次向匈牙利发出警告，并敦促其尽快采取措施削减财政赤字，但匈牙利政府一直未能采取恰当措施”

瑞士将确保银行只接受外国顾客税后合法收入 2012年02月23日 威德默-施伦普夫在记者会上说，瑞士的银行应增强对外国顾客的核查，应要求顾客出具来自其国家税务部门的纳税证明和其他材料，若外国顾客在其来源国涉嫌偷漏、瞒报税款等不法行为，银行不得接纳其资金

叙利亚称两名遇袭身亡西方记者的采访活动未获许可 2012年02月23日 马哈茂德称，叙新闻部对美国记者玛丽·科尔文和法国摄影师雷米·奥克利克及其他国外记者在叙利亚的采访活动毫不知情。他呼吁外国记者赴移民局登记，依法获得许可

伊朗最高领袖称伊未寻求研发核武器 2012年02月23日 哈梅内伊说，那些傲慢国家的目的是阻止伊朗的科技进步，“压力、制裁、威胁和暗杀不会产生任何结果，伊朗将继续推进科技进步”，伊朗的核进展和技术进步符合国家利益，对伊朗未来有益