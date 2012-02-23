- 2012年02月23日根据美国财政部长盖特纳当天在新闻发布会上的表态，可以用“降”、“促”、“强”、“小”、“责”这五个字来概括奥巴马政府此轮企业所得税改革的主要内容及用意
- 2012年02月23日所谓“337调查”最早得名于《1930年美国关税法》第337条，后经历数次重大修订。该条款授权美国国际贸易委员会在美国企业申诉的前提下，对进口贸易中的不公平做法进行调查和裁处
- 2012年02月23日尽管当前市场基本面并不支撑大宗商品价格的高位，但风险的改善以及全球央行继续宽松的“苗头”带动了市场的强势，国内市场未来输入性通胀带来的成本压力仍难减
- 2012年02月23日瑞银报告说，新援助计划中的1300亿欧元（约合1720亿美元）资金并不是为希腊，而主要是为希腊债权人提供的，是为促使私人投资者将持有的希腊债券置换成新发行债券。选择性违约是新援助计划的一部分
- 2012年02月23日SEC称，赵明同时涉嫌将山西普大煤业集团51%的资产做抵押，换取5.16亿美元贷款，据称此事Puda Coal前首席执行长朱立平也知情。
- 2012年02月23日从波动性看，ST板块远大于大盘。2011年11月16日至2012年1月6日，深证成指累计下跌17%，同期ST板块累计跌幅达34%。
- 2012年02月23日明确事业单位不得使用财政拨款及其结余进行对外投资，不得从事股票、期货、基金、企业债券等投资。新规则将于4月1日起施行
- 2012年02月23日上市寿险公司保费合计增长12.7%，其中新华人寿19.6%，中国人寿11.8%，太平人寿10.7%，太保寿险4.3%
- 2012年02月23日铁道部并入交通部后，在交通部下组建铁路运输管理局。 据设想，未来组建的铁路运输管理局，只负责负责铁路建设规划、铁路运输的统一调配和管理。目前铁道部与路局的垂直管理体系，未来也会改变。未来路局将改制成为铁路运营
- 2012年02月23日截至2009年底这些地方的政府性债务余额高达2.79万亿元，其中部分地方政府偿帐压力较大，存在一定的债务风险。
- 2012年02月23日为了作为中国ODI的参考指标，跟踪并衡量中国自2001年加入世界贸易组织后的全球化进程速度。A CAPITAL推出A CAPITAL龙指数，该指数每季度发布一次，这是首支跟踪中国海外投资的指数
- 2012年02月23日已确定有13名工人中毒被困，9名已经被救出，3名已被确定位置，仍有1名工人不确定位置
- 2012年02月23日虽然其初衷或为破解中小企业融资难题，但高悬于顶的违约风险，有可能促使监管层谨慎前行，对发行主体严挑细选
- 2012年02月23日截至收盘，吉视传媒涨幅87.43%，报13.12元。
- 2012年02月23日重庆啤酒已从1月19日的20元钱，突飞猛进到目前的39元，一个月时间涨幅达70%多。
- 2012年02月23日叙利亚新闻部长马哈茂德22日发表声明说，当天在霍姆斯身亡的两名西方记者在未获新闻部许可的情况下进入叙利亚采访。霍姆斯官员正在寻找受伤的外国记者
- 2012年02月23日从今年3月份开始，广州市恢复强制婚检，此举不仅针对户籍人群，还有常住人口。
- 2012年02月23日2月22日，南京召开“推进党建工作创新工程会议”，并出台一系列重点举措。南京将推进“权力阳光运行行动计划”，探索实行领导干部财产申报制度。
- 2012年02月23日截至收盘，沪指报2409.55点，涨5.96点，涨幅0.25%，成交105亿元；深成指报9918.94点，涨56.40点，涨幅0.57%，成交101亿元。
- 2012年02月23日两年前，因偶然看到电视里“黄皮肤”的哈佛学生林书豪的比赛，热衷NBA篮球的虞敏洁凭着多年累积的职业敏感与对华裔球星的热爱，花了四千多元注册了“林书豪”商标，这一随意之举如今被权威媒体估值一亿
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