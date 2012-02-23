奥巴马政府启动税制改革前路曲折 2012年02月23日 根据美国财政部长盖特纳当天在新闻发布会上的表态，可以用“降”、“促”、“强”、“小”、“责”这五个字来概括奥巴马政府此轮企业所得税改革的主要内容及用意

大宗商品创3个月新高 输入性通胀压力难减 2012年02月23日 尽管当前市场基本面并不支撑大宗商品价格的高位，但风险的改善以及全球央行继续宽松的“苗头”带动了市场的强势，国内市场未来输入性通胀带来的成本压力仍难减