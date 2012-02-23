- 2012年02月23日截至收盘，沪指报2409.55点，涨5.96点，涨幅0.25%，成交105亿元；深成指报9918.94点，涨56.40点，涨幅0.57%，成交101亿元。
- 2012年02月23日两年前，因偶然看到电视里“黄皮肤”的哈佛学生林书豪的比赛，热衷NBA篮球的虞敏洁凭着多年累积的职业敏感与对华裔球星的热爱，花了四千多元注册了“林书豪”商标，这一随意之举如今被权威媒体估值一亿
- 2012年02月23日意大利史上首位女司法部长宝拉塞维利诺，作为资深刑事案件律师，她年收入达700万欧元，纳税400万欧元；而从政后，年薪只有19.5万欧元。她还在罗马拥有一套公寓，在滑雪胜地拥有一栋度假山庄
- 2012年02月23日出现亏损的产品通常是挂钩基金、股票、大宗商品、信贷资产等的结构性产品，虽然其预期收益率较高，但到期收益率的不确定性也较大
- 2012年02月23日2月23日中午12时左右，位于南京雨花台区的梅山钢铁厂炼钢厂发生煤气泄漏事故，有工人中毒昏迷，已有8人送往医院，消防人员仍在进一步救援之中
- 2012年02月23日今年的宏观经济形势会比较平淡，不会太好也不会太差，市场也不会变化太大，可能在一个窄幅的区间内来回的运行，这对投资者对市场的判断提出了比较高的要求
- 2012年02月23日维基解密表示，将公布迄今不为外界所知的外交电文，而文件显示，毕尔德自1970年代开始，就是美国的“线民”。报道还援引看过未公布外交电文的不具名人士的话说，毕尔德将必须下台，这将是其政治生涯的终点
- 2012年02月23日截至2月20日，四大行新增各项存款接近3100亿元，这一数字较前十日的4600亿水平大幅回落了1500亿元
- 2012年02月23日倩碧(Clin-ique)的幻真控油粉底液含有砷、铍、镉、镍、铅和铊6种有毒物质，另一知名化妆品牌欧莱雅的睫毛膏“Bare Naturale”，也被检测出含有和倩碧一样的6种有毒物质。“封面女郎”品牌(Cover Girl)的超完美眼线笔金属成分也超标
- 2012年02月23日南京消防支队23日中午12点接到警报：雨花台区梅山钢铁厂炼钢厂发生煤气泄漏，3个消防中队，9辆消防车，50余名消防官兵火速赶至现场
- 2012年02月23日映秀镇居民勾太平在地震中失去了女儿。他表示，打造5A景区能够接受，“来的人多了，人家纪念她，这也是一个好事情”，人气旺了对老百姓做生意或者做其他的，只有好处没有坏处
- 2012年02月23日“内地私营企业目前在香港金融市场的贷款年利率普遍在30%至40%之间。”一位港股基金经理说道，即便是一家达到上市公司规模、财务状况不错的公司，如果在香港的非银行金融机构募集资金，普遍需要付出超过30%的年利率
- 2012年02月23日市场人士透露，央行当日仍未要求一级交易商上报央票和正回购需求，意味着次日的公开市场操作将继续暂停
- 2012年02月23日乔丹强调诉讼目的是原则性问题，旨在对其姓名权的保护，并计划将诉讼有可能得到的任何经济赔偿用于发展中国的篮球事业
- 2012年02月23日在中国，PMI指数低于50%通常意味着增长低于趋势水平但增速仍远高于0%（尽管这种对应关系未必稳定）
- 2012年02月23日乔丹体育商号及注册商标均不存在侵犯Michael Jordan的姓名权或其他权利，发行人自2000年6月28日成立至今，Michael Jordan从未就发行人商号及“乔丹”注册商标事宜向发行人提出过任何权利或主张
- 2012年02月23日2012年上海商务园区市场将会有843,000平方米的新增供应。电子商务类型公司最近一直活跃于商务园区市场
- 2012年02月23日3月1日起，公司将会将北京楼盘出售价格提高2%
- 2012年02月23日信贷投放增加取决于供需两方面，供给方面银行仍受贷存比限制，贷款需求方面由于经济下滑并不会增加，因此，2月份信贷不会出现市场此前预期的增加。
- 2012年02月23日诉讼关键在于证明“乔丹”就是球星“迈克尔-乔丹”之间是否存在一一对应的关系。
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